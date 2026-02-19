/Поглед.инфо/ Служебният кабинет вече не е просто технически преход, а стратегическо поле за позициониране. Опитват ли се ПП–ДБ да превърнат периода на институционална „пауза“ в плацдарм за дългосрочно вграждане във властта и възможна ли е следизборна конструкция – явна или прикрита – с проект, близък до Румен Радев, ако аритметиката го наложи? Въпросът не е дали ще има коалиция, а каква цена ще бъде платена за стабилност.

Поглед.инфо винаги разглежда политическите процеси през призмата на реалната властова логика, задкулисната аритметика и стратегическите последици за държавността.

Когато „временното“ започва да определя трайното

В българската политика понятието „служебен кабинет“ отдавна е престанало да означава пауза. Формално той е временно управление, назначено да осигури честни избори и институционална непрекъснатост. Реално обаче той вече е част от системната динамика на властта. Не междинна спирка, а участък от маршрута.

Причината е проста и едновременно тревожна – България навлезе в хроничен режим на политическа фрагментация. Парламентите се раждат трудно и умират бързо. Коалициите са нестабилни. Обществото е разделено. В тази среда служебната власт започна да функционира не като изключение, а като цикличен механизъм.

Това променя баланса.

Когато временните структури се повтарят достатъчно често, те започват да произвеждат собствена тежест. Администрацията свиква да работи с тях. Обществото свиква да ги възприема като нормални. А политическите партии започват да ги калкулират в стратегиите си.

Именно тук трябва да се постави въпросът за ПП–ДБ. Те не са в позицията на външен наблюдател. Те са формация, която вече е била във властта, участвала е в сложни конфигурации, платила е репутационна цена и сега търси нова легитимация.

За тях служебният кабинет е двоен феномен. От една страна, той не е техен инструмент. От друга – той може да бъде тяхна възможност.

Възможност за какво?

Не за пряко влияние, а за създаване на контекст. Политиката не се движи само от решения, а от усещания. Ако обществото живее в период без институционални сътресения, без икономически шокове, без драматични скандали, то започва да търси не спасител, а продължение. Не революция, а устойчивост.

ПП–ДБ имат стратегически интерес именно от такава атмосфера.

Те вече не могат да се върнат към ролята на чиста протестна енергия. Тази фаза приключи в момента, в който влязоха в управленска конфигурация със своите опоненти. Оттогава насам тяхната задача е много по-трудна – да убедят обществото, че са способни да управляват без да се размиват.

Служебният кабинет, ако поддържа относителна стабилност и институционален ритъм, обективно намалява усещането за криза. А когато няма криза, избирателят не търси радикализъм. Търси разумност.

И тук се появява първата стратегическа хипотеза: ПП–ДБ не се нуждаят от служебен кабинет, който да им служи пряко. Те се нуждаят от служебен кабинет, който да не създава сътресения.

Колкото по-спокоен е теренът, толкова по-лесно е да се позиционираш като естествена алтернатива.

Но това не е всичко.

Служебната власт създава и друг ефект – тя размива границата между институция и политическа сила. Ако в обществото се наложи впечатлението, че държавата функционира в определен курс – евроатлантически, финансово дисциплиниран, външнополитически предвидим – тогава политическата сила, която най-силно се идентифицира с този курс, печели символно предимство.

ПП–ДБ искат именно това – да се припознаят с държавността.

Не като временен участник, а като нейна логична рамка.

Това обаче крие риск. Защото колкото повече една формация се стреми да стане част от институционалната нормалност, толкова по-трудно ѝ е да мобилизира страст.

А българският избирател рядко гласува само за нормалност. Той гласува за надежда, за възмущение или за страх.

В момента ПП–ДБ се намират между две състояния – между желанието да бъдат системна сила и необходимостта да запазят идентичност.

Служебният кабинет е първият тест дали могат да извършат този преход без да изгубят електорална енергия.

И това е само началото на по-големия въпрос – дали те се стремят към участие във властта или към дългосрочно вграждане в нея.

От участие към вграждане – тихата амбиция за дългата власт

Ако първата фаза в развитието на ПП–ДБ беше свързана с емоцията на пробива, то втората – тази, в която се намират сега – е фаза на самоопределяне. Те вече не са политически инцидент. Не са спонтанна реакция на обществен гняв. Те са структурен фактор. И именно това променя стратегията им.

В българската политика има една невидима граница, която разделя „участието“ от „вграждането“. Участието означава да бъдеш част от управление, да носиш отговорност, да влияеш върху решения. Вграждането означава нещо по-дълбоко – да станеш част от механизма на държавата, така че дори когато не си формално на власт, твоят курс да продължава да определя посоката.

ПП–ДБ постепенно започват да мислят именно в тази логика.

Това означава, че изборите не са просто състезание за мандати. Те са тест дали могат да затвърдят образа си на неизбежен управленски център. Ако успеят да убедят обществото, че без тях няма стабилност, че без тях няма предвидимост, че без тях държавата рискува да се върне към хаоса на безкрайните сблъсъци, тогава те ще направят крачка към институционално вграждане.

Тук служебният кабинет придобива още по-важно значение. Ако той запази външнополитическата ориентация на страната, ако не допусне финансови сътресения, ако не произведе управленска драма, тогава ще се наложи усещането, че държавата функционира в рамка, близка до тази, която ПП–ДБ защитават.

Това създава стратегическа симетрия.

Не защото те контролират служебната власт, а защото се идентифицират с нейния курс. А в политиката идентификацията често е по-важна от формалния контрол.

Но тук започва и вътрешното напрежение.

За да се вградиш в системата, трябва да приемеш нейната логика. Тази логика включва компромиси, бавни реформи, институционална инерция. Тя изисква умереност. А умереността рядко вдъхновява.

Част от електората на ПП–ДБ продължава да очаква радикалност. Очаква разграждане на стари зависимости, бързи промени, морална категоричност. Колкото повече формацията се позиционира като „разумна“, толкова повече рискува да бъде възприемана като „удобна“.

Това е стратегическата им дилема.

Ако останат твърде остри, няма да могат да изградят широка управленска база. Ако станат твърде меки, ще изгубят ядрото си.

Служебният кабинет им дава възможност да играят в междинното пространство. Да говорят за стабилност, без да носят отговорността за всеки детайл. Да се асоциират с институционалния ред, без да бъдат обвинявани за неговите ограничения.

Това е изключително деликатна позиция. Тя изисква дисциплина и търпение.

Но в нея се крие и друга амбиция – да се минимизират алтернативните центрове на легитимност.

Всяка политическа сила, която иска дългосрочно влияние, трябва да намали конкуренцията не само в парламента, но и в символното пространство. Тук вече навлизаме в следващия слой на анализа – сблъсъка не между партии, а между източници на доверие.

ПП–ДБ не се борят единствено с конкретни политически опоненти. Те се борят с усещането, че има друга възможна ос на държавността.

И именно там се намира фигурата, която усложнява цялата аритметика.

Президентът като паралелна ос на легитимност

В българската политическа система има нещо, което често се подценява – властта не е само парламентарно мнозинство. Властта е доверие. А доверието не винаги се разпределя по линията на мандатите.

Именно тук стои фигурата на Румен Радев – не просто като президент, а като алтернативен център на легитимност. Той не контролира законодателния процес, но влияе върху общественото настроение. Не разполага с партийна машина, но разполага със символен капитал. И в моменти на фрагментация именно символният капитал започва да тежи повече от аритметиката.

ПП–ДБ разбират това. Техният проект е институционален, системен, ориентиран към интеграция в европейската политическа рамка. Радев, от своя страна, олицетворява по-самостоятелен тон – по-сдържан спрямо външния натиск, по-чувствителен към темата за суверенитета, по-резонансен сред избиратели, които не се припознават нито в стария модел, нито в „сглобената“ политика.

Тук се очертава конкуренция не за власт, а за смисъл.

ПП–ДБ се стремят да бъдат нормалността на държавата. Радев се стреми да бъде корективът на нормалността. Те говорят за предвидимост. Той говори за граници. Те говорят за стабилност. Той говори за достойнство.

Това не са просто различни риторики. Това са различни емоционални полета.

И именно в тези полета ще се решава следизборната конфигурация.

Ако около президента се оформи политически проект – формален или неформален – той няма да атакува директно ПП–ДБ. Той ще атакува пространството между тях и разочарованите. Ще се насочи към онези, които са уморени от компромисите, но не желаят връщане към стария модел.

Възможна ли е коалиция?

На пръв поглед – трудно. Идеологическият профил е различен. Геополитическите нюанси са различни. Електоралната база е различна.

Но политиката не се подчинява на чистата идеология. Тя се подчинява на числата.

Ако изборният резултат произведе раздробен парламент, ако няма ясно мнозинство, ако управлението отново се окаже математически невъзможно без нетипични комбинации, тогава въпросът няма да бъде „съвпадаме ли напълно“, а „можем ли да произведем стабилност“.

Тук започва най-деликатната част.

Формална коалиция между ПП–ДБ и проект, близък до Радев, би създала сериозно напрежение – вътрешно и външно. Тя би поставила под съмнение част от външнополитическите баланси, би създала въпросителни в европейските партньорства и би провокирала част от техния градски електорат.

Но съществува и друга формула – тактическо съвпадение без стратегически съюз.

Подкрепа по конкретни политики. Временна парламентарна координация. Общо гласуване по определени теми. Без общо правителство, но с взаимна зависимост.

Това би било не коалиция, а баланс по необходимост.

И именно тук се крие истинската дилема за ПП–ДБ. Те искат да се вградят в системата като стабилизиращ център. Но за да го направят, трябва да ограничат конкуренцията в пространството на доверието. А президентът е точно такъв конкурент.

Следователно въпросът не е дали ще има формална коалиция. Въпросът е дали ще има стратегическо съжителство или скрита конфронтация.

А това вече зависи от изборната аритметика.

Ако резултатът е ясен и позволява класическа коалиция без участието на президентски фактор, ПП–ДБ ще изберат този път. Ако обаче числата ги поставят в зависимост, тогава ще се отвори пространство за нов тип конструкция – не идеологическа, а прагматична.

В тази ситуация служебният кабинет остава фон. Истинската битка е за това кой ще дефинира държавността след него – институционалната нормалност на ПП–ДБ или корективният тон на Радев.

И това вече не е въпрос на теория. Това е въпрос на следващия парламент.

