/Поглед.инфо/ България е изправена пред безпрецедентен риск за националната си сигурност! Докато летище „Васил Левски“ се затваря за граждански полети под паравана на „ремонти“, американски военни самолети-цистерни и транспортни машини превръщат столицата ни в логистичен хъб за евентуален удар срещу Иран. Сдружение „ДОЙРАН 2025“ излезе с остра позиция-искане до президента, парламента и службите, настоявайки за незабавен неутралитет. Ще позволим ли българското небе да стане плацдарм за чужди конфликти и кой подписа договорите, които ни превръщат в мишена? Прочетете 14-те въпроса, на които властта мълчи!

До

51 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ НА РБЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ДАНС

ПОЗИЦИЯ- ИСКАНЕ

от български граждани,

обединени в Сдружение

ДОЙРАН 2025

Настояваме за НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ по прекратяване на престоя на чужди военни сили и техника, въздухоплавателни средства и съоръжения на летище „ В. Левски „!

Настояваме за НЕЗАБАВНО РЕШЕНИЕ за НЕУТРАЛИТЕТ на България по отношение на всички външни военни действия и въоръжени конфликти !

Настояваме за НЕЗАБАВНИ ОТГОВОРИ и информиране на българското общество за действителните причини и основания за разполагането на чужди военни сили на територията на стратегически обект от значение за националната сигурност!

Искаме мир и сигурност, ненамеса по какъвто и да е начин във вътрешната и външна политика на която и да е държава, гаранции за националната ни сигурност и защита на българските национални интереси!

В последните дни общественото мнение се фокусира върху факта на пребиваващите на територията на летище „ Васил Левски“ военни самолети на САЩ. Българските граждани реагират с тревога и задават основателни въпроси, на които и до сега не са получили отговори от законодателната и изпълнителна власт, което задълбочава проблема и нагнетява допълнително напрежение. Възможното неблагоприятно развитие на отношенията САЩ- Иран и официалната им позиция по възникналия политически конфликт основателно провокират страх и несигурност в българските граждани.

Без да е нужно да напомняме кой е конституционно определеният суверен в Република България, настояваме за отговори и зачитане на националните ни интереси и човешки права !

До момента единствената официално публикувана информация / на посолството на САЩ/ е, че Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA).

От публикацията не става ясно за какво обучение става въпрос и дали то се провежда по линия на НАТО или на основание споразумения, сключени между Република България и САЩ.

В качеството си на български граждани, които не сме безразлични към съдбата на България и бъдещето на децата си поставяме и държим да получим публично отговори на следните въпроси :

1.Разполагането на чужди военни самолети на територията на стратегически обект , свързан с националната сигурност на основание на кой от приложимите международни договори и споразумения към тях е осъществено / Северноатлантически договор от 4 април 1949 г.; Рамков документ за Партньорство за мир, изготвен от държавните и правителствени ръководители, участващи в заседанието на Северноатлантическия съвет (Рамков документ) на 10 януари 1994 г.; Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно Статута на техните въоръжени сили, подписано на 19 юни 1951 г., "ССВС/НАТО";Споразумение между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили (ССВС/ПзМ) и Допълнителния протокол към него от 19 юни 1995 г.; Протокол за статута на Международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор (Парижки протокол) от 28 август 1952 г.; Следващ Допълнителен протокол към Споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в Партньорство за мир, относно статута на техните въоръжени сили (Следващ Допълнителен протокол) от 19 декември 1997 г.; Споразумението между Организацията на Северноатлантическия договор и Република България относно транзитно преминаване на сили на НАТО и личен състав на НАТО от 21 март 2001 г.;МС 319/1 - Принципи и политики на НАТО по логистиката; МС 334/1 - Принципи и политики на НАТО за осигуряването на поддръжка от страната домакин (ПДС);Приложимите Стандартизационни споразумения на НАТО (STANAGs) и Директиви за логистична подкрепа, защита на силите и възстановяване на финансови разходи; АJР-4.5 - Съюзна съвместна публикация за доктрина и процедури за поддръжка от страната домакин; С-М (2002) 49 - Сигурност в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор;С-М (2002) 50 - Мерки за сигурност за цивилни и военни органи на НАТО, дислоцирани сили, обекти и съоръжения на НАТО срещу терористична заплаха.

2.Представлява ли разполагането на американски военни самолети част от мерките за гарантиране сигурността на съюзниците от НАТО или е в изпълнение на Постоянно действащия план за противовъздушна и противоракетна отбрана в Интегрираната система на НАТО (NATINAMDS)?

3.Налице ли е решение на Министерски съвет относно основанието, периода и детайлите на изпълняваните задачи / статута на чуждите въоръжени сили при пребиваването им на територията на Република България, условията за ползване на летището, логистично осигуряване, опазване на околната среда и др./, публикувано ли е и какво е съдържанието му?

4.Съобразени ли са изискванията на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната ,ратифицирано е със закон от Народното събрание на Република България и обнародвано в ДВ, бр. 55 от 2006 год. За въпроси, които не са уредени в това споразумение и споразуменията по прилагането му, и дотолкова доколкото те са уредени в ССВС на НАТО се прилага ССВС на НАТО

Към ССОО са подписани 11 споразумения по прилагане в различни области на дейност. За всяко конкретно мероприятие, в което участват чужди войски се подписва отделно Техническо споразумение между България и САЩ.

5.Подписано ли е такова техническо споразумение?

С Анекс към Споразумението по прилагане относно операции и планиране на учения на военновъздушните сили в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната е уреден реда за планиране и осъществяване на учения. В тази връзка поставяме и настояваме за отговори на следните въпроси :

6.Включено ли е учението/ обучението , в списък с желаните мероприятия с описание на предложени дати за всяко учение, общо описание на мероприятието и описание на мястото, което се предлага да бъде използвано.

7.Одобрено ли е учението в срока по т.2 от Анекса и от кой орган ?

8.Представен ли е от Силите на САЩ съгласно т.3 от Анекса в писмена форма плана за провеждане на учението пред българските военни структури за съгласуване и одобрение, включващ подробности за провеждането на всяко предложено учение, включително: предложените дати, въздушното пространство, което се предлага да бъде използвано, броя на участниците, видовете и броя на въздухоплавателните средства, както и оборудването, които ще бъдат използвани, поисканите полигони, мерките за безопасност и съответната документация.

9.Съгласуван ли е в срока по т.4 от Анекса /90 дни преди започването на учебното мероприятие или учението/ плана от българските военни структури.

10.Договорени ли са по реда на т.6 от Анекса подробни правила и стандартните оперативни процедури за учението на военновъздушните сили

11.Какви по вид военновъздушни тренировки са включени в учението, съобразно изискванията на т.7 от Анекса

12.На какво правно основание е разрешено кацане и престой на чужди военни самолети, като се отчетат изискванията на т.8 от Анекса ?

13.Одобрявали ли са българските власти учебни мероприятия, както и предприемали ли са действия за улесняване провеждането на учение, извън договорените периоди от време и по какви причини ?

Следва да се отбележи, че с Постановление№ 181 от 20.07.2009г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност летище „ В. Левски“ е обявено за стратегически обект от значение за националната сигурност.

Стратегическите обекти и дейности, предоставени за управление, съответно възложени за осъществяване на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана и на Държавна агенция "Разузнаване", се определят със заповед на ръководителя на съответното ведомство след съгласуване с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

При осъществяване на взаимодействие за защита на стратегически обекти и дейности се издават съвместни заповеди на ръководителите на съответните ведомства.

Ръководителите на стратегически обекти, съответно възлагащите стратегически дейности, посочени в списъка и заповедите отговарят за изпълнението на мерките за защитата им, включително за финансирането на тези мерки.

Летище " В. Левски"е най-голямото летище, разположено на територията на Република България, което от 2012 г. има статут на международно летище за обслужване на пътници категория „В“ - между 5-10 млн. пътника годишно. Разполага с два терминала за обслужване на пътници.

Обектите на летище " В. Левски"са определени, като обекти от I-ва категория с национално значение с решение N687 от 25.04.2004г. С решение № 231 от 29.03. 2024год. като обект с национално значение е определено гражданско летище за обществено ползване – публична държавна собственост, който включва земята, сградите, съоръженията и всички принадлежности към тях, включително съответните части от прилежащата техническа инфраструктура.

14.Предвид статута на летище „ В. Левски“ като обект с национално значение и стратегически обект, свързан с националната сигурност, предоставянето му за целта на провеждане на военно учение, вкл. затварянето му за нуждите на гражданската авиация изисква специални разрешения от МС, военното министерство и ДАНС, за каквито настояваме да отговорите дали са предоставени.

Съгласно чл. 1 ал.2 от Конституцията на Република България цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията. МС и всеки министър се избират от Народното събрание, формирано от избрани от българския народ негови представители. Народът предоставя, но и оттегля пълномощията си чрез избора си по време на парламентарни избори. Той решава дали и кой е изпълнявал неговата воля в мандата на съответното НС. Пак той решава дали да се довери отново или да отхвърли завинаги политическа партия или нейни кандидати от участие в следващ парламент.

Българският народ има правото да пита, срещу което стои задължението на управляващите да отговорят и отговарят.пред закона.

С настоящото искане настояваме не само за отговори.

Изискваме всяко бъдещо действие на който и да е от управляващите да е съобразено с народната воля и националните ни интереси.

Противопоставяме се на всяко действие, застрашаващо националната ни сигурност и създаващо риск за България.

На фона на последните събития и информацията на политически фигури и анализатори, че разполагането на военни самолети и цистерни на САЩ на най- голямото българско летище е свързано с евентуален удар на САЩ срещу Иран , заплахата за националната сигурност, живота и здравето ни придобива застрашителни размери. Тръмп обяви начало на бойните действия срещу Иран за 23 и 24 февруари – дните на т.н. обучение, когато летище „ В. Левски“ ще бъде затворено за граждански полети.

Евентуалното участие на базираните в София военни самолети на САЩ в планирания удар ще превърне България в мишена и участник в чужда война.

Ако това се случи отговорността ще е ваша – и заради действията в услуга на чужди сили и заради бездействието и мълчанието ви!

ОЧАКВАМЕ НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ !

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4