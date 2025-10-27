/Поглед.инфо/ Соня Момчилова - бивш председател на СЕМ, член на инициативния комитет за референдум за съхранение на българския лев, коментира в предаване със Зорница Илиева трудностите, с които са се сблъскали по време на събирането на подписи и оптимизма от неподправения ентусиазъм на многобройното количество хора, които се включиха в това начинание.
- Новини от проведената пресконференция в БТА относно резултатите от инициативата за съхранение на българския лев.
- Какви манипулативни техники и пропагандни хватки се прилагат за промиване на мозъците на редовите граждани от медиите? Как да се ориентират гражданите при такова поголовно приспиване на критичното мислене?
- Има ли шанс медиите да излязат от ситуация на обслужващ персонал?
- Как да се преодолее липсата на грамотен език от страна на журналисти и представители на властта?
/ВИДЕО/
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ
Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=X6Qp4xIZfQw&t=341s