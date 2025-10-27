/Поглед.инфо/ Соня Момчилова - бивш председател на СЕМ, член на инициативния комитет за референдум за съхранение на българския лев, коментира в предаване със Зорница Илиева трудностите, с които са се сблъскали по време на събирането на подписи и оптимизма от неподправения ентусиазъм на многобройното количество хора, които се включиха в това начинание.

Новини от проведената пресконференция в БТА относно резултатите от инициативата за съхранение на българския лев.

Какви манипулативни техники и пропагандни хватки се прилагат за промиване на мозъците на редовите граждани от медиите? Как да се ориентират гражданите при такова поголовно приспиване на критичното мислене?

Има ли шанс медиите да излязат от ситуация на обслужващ персонал?

Как да се преодолее липсата на грамотен език от страна на журналисти и представители на властта?

