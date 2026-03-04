/Поглед.инфо/ В момент, в който социалната ножица в България и Европа се разтваря повече от всякога, логично би било левите партии да преживяват възход. Случва се обратното. Защо при най-голямо разслоение политическото представителство изглежда отслабено? Къде се разминават социалната реалност и политическата архитектура? И възможен ли е устойчив проект без ясен икономически дизайн, кадрова школа и стратегически хоризонт?

Този текст не търси виновници. Той търси структурата на проблема.

Поглед.инфо винаги разглежда процесите отвъд конюнктурата и поставя социалния въпрос в неговия исторически и стратегически контекст.

Парадоксът на нарастващите неравенства

Живеем във време, в което социалната ножица се разтваря повече, отколкото в който и да било момент след края на Студената война. Данните за концентрацията на богатство в глобален мащаб показват устойчиво прехвърляне на ресурс към най-горните слоеве на обществото. Технологичната трансформация, финансовизацията на икономиката и геоикономическата конкуренция създадоха нова структура на капитала – мобилна, концентрирана и често откъсната от националните общества.

Логиката на историята предполага, че в подобни периоди левицата укрепва. Социалният натиск ражда политическа енергия. Когато несигурността се превърне в масово усещане, обществата търсят баланс чрез по-силен държавен елемент, чрез механизми на преразпределение, чрез социални гаранции.

И все пак, в значителна част от Европа левите партии не преживяват структурен възход. В много случаи те са в криза на идентичност, свили са амбицията си до технократично управление и са се позиционирали в разширения център на политическия спектър. Социалният въпрос не е изчезнал. Изчезнала е увереността, че съществува убедителен политически субект, който може да го формулира стратегически.

Българският усилен вариант

В България този процес е още по-осезаем. Социалното разслоение тук не е абстрактна статистика. То е географска карта. Столицата и няколко големи града концентрират икономическата активност, докато цели региони се демографски изпразват. Разликата в доходите между най-богатите и най-бедните домакинства не е просто икономически показател – тя е фактор за социална ерозия.

Българското общество преживя три десетилетия на преход, в които обещанието за растеж често беше съпроводено с усещане за несигурност. Поколения, които влязоха в трудова възраст след 2000 година, не познават стабилността като норма. Те познават конкуренцията, временните договори, емиграцията като житейска стратегия.

Това е среда, в която лявата политика би трябвало да има естествена почва. И въпреки това левицата не изглежда в подем. Тя не успява да канализира социалното напрежение в структурирана програма за бъдещето.

Тук не става дума за лидерски въпрос. Става дума за архитектурен дефицит.

Дефицитът на икономически дизайн

Българската левица в последните години говори за социална справедливост, но рядко предлага системен икономически модел. Липсва дългосрочна индустриална стратегия, която да обвърже социалната политика с производствена база. Липсва ясен отговор на въпроса каква икономика искаме след десет години – енергийно независима, индустриално диверсифицирана, или предимно потребителска и услугова.

Социалната политика не може да бъде само компенсаторна. Тя трябва да бъде структурираща. Без икономически дизайн социалната реторика остава морална позиция, а не управленска програма.

В този смисъл кризата на левицата не е резултат от изчезването на социалния конфликт. Тя е резултат от невъзможността този конфликт да бъде преведен в убедителна икономическа архитектура.

Кадровият дефицит и разширеният политически център

Ако социалната реалност създава обективни предпоставки за възраждане на лява политика, то нейното отсъствие в убедителна форма не може да бъде обяснено единствено с външни фактори. Проблемът е вътрешен и структурен. Българската левица през последните десетилетия постепенно изгуби онова, което някога беше нейна естествена сила – способността да произвежда политически елит.

Политическите партии се превърнаха в изборни платформи, а не в институции за дългосрочно изграждане на управленски капацитет. Липсват кадрови школи, липсва системно подготвяне на втори и трети ешелон, липсва интелектуална среда, в която икономическите и социалните идеи да бъдат разработвани в дълбочина. В резултат левият разказ остана морален, но не и управленски. Той апелира към справедливост, но не предлага архитектура.

Този процес не е изцяло български феномен. В редица европейски държави социалдемократическите партии постепенно се институционализираха до степен на технократизиране. Те се превърнаха в част от разширения център – носители на стабилност, но не и на трансформация. Това доведе до парадокс: социалният конфликт не изчезна, но политическата енергия се разтвори в управленска умереност.

В България този модел се прояви в по-остра форма. Поради по-слабата институционална традиция и по-крехката социална структура, всяка кадрова ерозия се усеща по-силно. Когато липсва достатъчно широк управленски резерв, политиката започва да разчита на ограничен кръг фигури. Това създава усещане за повторяемост и изчерпване.

Разширеният център и размиването на конфликта

През последните години европейската политика се движи към разширен център. Различията между традиционните леви и десни партии по ключови икономически въпроси се свиха. Данъчната политика, индустриалните стратегии, дори социалните модели започнаха да се доближават в рамките на допустимия консенсус.

Това доведе до отслабване на ясните идеологически линии. Избирателят все по-трудно разпознава стратегическа алтернатива. Когато различията изглеждат тактически, а не концептуални, доверието се измества към личности, а не към програми.

В българския контекст този процес придоби специфична динамика. Разширеният център се превърна в убежище за проекти, които търсят максимална електорална широта, но избягват ясното самоопределение. Това създава краткосрочна стабилност, но не и дългосрочна идейна консолидация.

Социалният въпрос обаче не е центристки по природа. Той изисква избор. Изисква яснота за ролята на държавата, за степента на преразпределение, за стратегическите приоритети на икономиката. Когато тези избори се отлагат или размиват, обществото остава с усещане за непроизнесена алтернатива.

Липсата на стратегически хоризонт

Кризата на представителството не е просто организационна. Тя е хоризонтална. Левицата исторически е силна, когато формулира бъдеще – индустриализация, социална държава, модернизация. Днес обаче българската политика като цяло изглежда по-фокусирана върху управлението на текущи рискове, отколкото върху проектирането на следващото десетилетие.

В условията на енергийна трансформация, дигитална икономика и геоикономическа конкуренция, въпросът не е само как да се компенсират социалните дисбаланси, а как да се създаде устойчива производствена основа. Без стратегически хоризонт социалната политика се превръща в реакция, а не в конструкция.

Тук се крие същинският дефицит: социалната реалност изпреварва политическата визия. Когато обществото усеща натрупване на напрежение, но не разпознава убедителна перспектива, се ражда скептицизъм. Този скептицизъм не е идеологически. Той е институционален.

Политическото представителство отслабва не защото социалният конфликт е изчезнал, а защото не е структурирано неговото решение.

Българската специфика и новата социална база

Ако европейската левица преживява криза на идентичност в условията на разширен политически център, българският случай носи допълнителни утежняващи фактори. Тук не става дума единствено за идеологическо размиване или кадрови дефицит. Става дума за структурна трансформация на самото общество.

България е държава с ускорена демографска ерозия. Регионите извън големите градове не просто губят икономическа активност – те губят човешки ресурс. Когато цели области се свиват демографски, социалният въпрос придобива различен характер. Той вече не е само въпрос на доходи и преразпределение, а въпрос на оцеляване на социалната тъкан.

Традиционната лява база – индустриалният работник, организираният труд, устойчивата производствена заетост – в България бе сериозно редуцирана още през 90-те години. Приватизационните процеси, деиндустриализацията и масовата емиграция трансформираха социалната структура. Днес обществото е съставено от фрагменти: част от динамична градска средна класа, значителен слой нископлатена заетост в услугите, публичен сектор под напрежение и периферни региони без икономически импулс.

Този нов социален пейзаж изисква нов тип лява политика. Не такава, която механично възпроизвежда формули от миналото, а такава, която разбира спецификата на съвременната несигурност. Прекариатът в България не е идеологически организиран. Той е индивидуализиран, мобилен и често аполитичен. Това прави задачата на политическото представителство по-сложна.

Допълнителен фактор е продължителната институционална нестабилност. Честите избори, временните формати, коалиционните компромиси създадоха усещане за преход без край. В такава среда обществото не очаква големи идеологически визии. То очаква предвидимост. Именно тук се ражда центристката логика – стремеж към стабилност, към минимизиране на конфликта, към избягване на рязко самоопределение.

Но социалният въпрос не може да бъде неутрализиран чрез стабилност. Той изисква ясно структуриране на интереси. Когато това не се случва, недоволството не изчезва. То се пренасочва – към антисистемни импулси, към персонални надежди или към апатия.

Българската специфика се състои именно в това напрежение: общество с обективни социални проблеми и отслабена способност за колективна политическа артикулация. Левицата не може да разчита на автоматична историческа памет. Новите поколения не носят идеологически инстинкти. Те реагират прагматично – според перспективата за доход, сигурност и развитие.

Следователно въпросът не е дали съществува социална база. Тя съществува – но е разпокъсана и лишена от ясна идентичност. Задачата на всяка сериозна лява политика би била да реконструира тази идентичност чрез проект, който свързва икономическата перспектива с националната устойчивост.

Без подобен синтез социалният въпрос ще продължи да бъде усещан, но не и политически канализиран. А когато социалната енергия не намира структурирано представителство, тя или се разтваря в центристка умереност, или се излива в краткотрайни импулси.

България се намира именно в тази междинна фаза – между обективна необходимост от социален проект и отслабена политическа способност да го формулира.

Архитектурата като въпрос на историческа зрялост

Социалният въпрос не е временен феномен. Той не е продукт на конюнктура, нито на отделни управленски решения. Той е резултат от натрупване – икономическо, демографско, институционално. В този смисъл кризата на политическото представителство не може да бъде обяснена с грешка на един лидер или с отслабването на една партия. Тя е симптом на по-дълбока трансформация.

Българското общество днес се намира в междинно състояние. От една страна, обективните социални напрежения се задълбочават – регионалните дисбаланси, доходната поляризация, несигурността на труда, демографската ерозия. От друга страна, политическата система не предлага убедителен стратегически синтез, който да преведе тези проблеми в дългосрочна визия. Между реалността и политиката се е образувало разминаване.

Това разминаване не означава, че лявото и дясното са изчерпани като категории. Напротив – икономическите различия, ролята на държавата, въпросът за преразпределението и индустриалната политика остават фундаментални линии на разделение. Но когато тези линии не се превеждат в ясно структурирани програми, те започват да изглеждат абстрактни. Обществото усеща конфликта, но не разпознава неговия институционален израз.

В такава среда естествено се засилва центристката логика. Тя обещава стабилност, управляемост и избягване на остри сблъсъци. Центърът се разширява, защото несигурността поражда стремеж към предвидимост. Но центристката формула не може да бъде дългосрочен заместител на социалния проект. Тя може да управлява напрежението, но не и да го структурира.

Исторически левицата е била силна не когато е реагирала на социалния конфликт, а когато го е организирала в перспектива – чрез индустриални стратегии, чрез социална държава, чрез институционална архитектура. Днес именно тази архитектура липсва. Липсва дългосрочен икономически дизайн, липсва кадрова школа, липсва увереност в способността за структурна трансформация.

Въпросът, който стои пред българската политика, не е дали съществува социална база. Тя съществува – макар и фрагментирана. Въпросът е дали ще се появи политическа воля и интелектуален ресурс, които да я свържат в последователен проект. Това не е задача на един изборен цикъл. Това е задача на стратегическо мислене.

Историята показва, че когато социалният въпрос остава без убедително представителство, обществата навлизат в периоди на апатия или на краткотрайни импулси. Но тя също така показва, че натрупаните напрежения рано или късно търсят институционална форма. Нито едно общество не остава дълго в състояние на безтегловност.

Затова и днешната ситуация не бива да се разглежда като край на идеологическата политика, а като етап на преосмисляне. Кризата на представителството може да бъде разчетена не само като слабост, но и като възможност за ново структуриране. Но подобно структуриране изисква яснота – за ролята на държавата, за икономическия модел, за социалната перспектива и за националната устойчивост.

Социалният въпрос ще остане централният въпрос на следващото десетилетие. Дали той ще бъде преведен в устойчив политически проект, или ще продължи да се размива в умерени формули и временни конфигурации, зависи не от конюнктурата, а от способността на политическите субекти да мислят в хоризонт, по-дълъг от един мандат.

Историята не премахва социалните напрежения. Тя променя техните форми. А когато формите се окажат недостатъчни, обществото търси нови. Именно в този процес се намира българската политика днес – между натрупаната социална реалност и търсенето на адекватна политическа архитектура.