/Поглед.инфо/ Левицата трябва рязко да промени поведението си, ако иска да остане на политическия терен



Върви прегрупиране на световния ред, важно е България да знае къде се позиционира

Сергей Станишев участва в предаването „Неделя 150“ на БНР. Попитан как оценява подписа на премиера Желязков под документа, иницииран от американския президент, той отговори: „С доста притеснения приемам присъединяването на България към „Съвета за мир“, поради няколко причини: не е докрай ясно що за борд е това – първоначално беше обявен като инициатива за мир в Газа, но впоследствие повечето държави, включително и в ЕС, го разчитат като опит да се подменят международните институции. Виждат в него опит да стане паралелна структура на ООН. Ето защо има въздържане от присъединяване, специално от европейските страни.

Следват и много допълнителни въпроси: в устава на организацията добре е описана ролята на президента Тръмп, но не са ясни ролите и правата на останалите държави. С това необмислено действие за включването в Съвета, България изглежда като страна, която иска да се подмаже на силния на деня. Очевидно е, че ООН преживява криза, и то не от вчера – от гледна точна на нейната ефективност и функциониране, както и на способността й да решава кризи. Започва процес на роенето на собствени структури – от известно време Китай има инициатива за Global Governance – за интересите на Юга на света и тя е подкрепена от много държави. Върви преструктуриране на международния ред – чрез разпарчетосване в различни формати. Затова е важно България да знае къде се позиционира – ние сме в Европа и е необходимо да бъдем в тясно взаимодействие с останалите страни от ЕС, без да разваляме отношенията си с други големи световни фактори.

Някакво спокойствие можем да потърсим във факта, че сме в специфична позиция – имаме върховен представител за Газа в лицето на Николай Младенов и това частично оправдава действията на България. Но нека сме предпазливи оттук нататък в следващите стъпки.“

Време е ЕС да има собствен план – за собствената си роля, за бъдещите си партньори и за войната в Украйна

Станишев очерта и разпределението на силите на световната сцена. „Европа се лута в момента – големите фактори – САЩ, Китай Русия – играят своята игра и водят активен диалог, а ЕС няма собствен план. Винаги съм разглеждал ЕС като съюз за мир, а сега той изглежда няма план за постигане на траен мир в Украйна. Действията ни са по-скоро реактивни и на мнозина изглеждат като опит да саботират Тръмп в целта му да спре войната. Трябва да се търси балансирано решение, уреждащо не само териториалните въпроси и спорове, а установяващо система за сигурност между всички фактори, която не допуска нови конфликти.

ЕС трябва да се концентрира в себе си. Първата задача е да направи реформите си бързо, за да започнат да го възприемат като сериозен фактор. Поведението от миналата година – „подмазването“ на президента Тръмп очевидно не работи. ЕС трябва да намери начин да изиграе роля в спирането на ужасната война в Украйна. Тя води до стотици милиарди евро разходи, които е по-добре да инвестираме във възстановяването на страната, тя е в тежка икономическа и демографска криза – 8-10 млн. души са извън граница и повече няма да се върнат. Там трябва да се насочат усилията, защото иначе този конфликт се превръща в постоянна язва за Европа и в ужасна трагедия за украинския народ. Освен това, ЕС трябва да има много по-равноправни отношения с взаимна изгода със страни като Китай, Индия и МЕРКОСУР, защото очевидно САЩ излязоха от ролята си на световен хегемон, носещ отговорност за световната търговия – сега те защитават единствено техния интерес и искат да подчинят всичко на него.“

Близо 90% от левите избиратели вече два пъти гласуваха за Радев за президент и сега виждат неговия проект като новото БСП – голямо и успешно

Попитан за тежестта на БСП на предстоящите избори, Станишев коментира, че като всеки член на партията е притеснен за ситуацията и представянето й на предсрочния вот. Той посочи, че още преди година е предупредил ръководството, че столетницата не бива да влиза в непопулярно управление, с тези партньори. „Дори предложих резолюция на Конгреса, която поне да постави условия и да даде лице на партията. Тя не беше приета. Сега понасяме последиците.

В огромното си мнозинство – над 90% от левите избиратели са гласували два пъти за президента Радев. Много хора виждат в неговия проект новото БСП – голямо и успешно. Всички партии сега се пренареждат по отношение на този нов политически субект, който очевидно има вятър в платната и ще вземе сериозен резултат на изборите. Моята прогноза е за сериозна вълна за проекта на Радев – не само, защото го харесват, а защото виждат в него инструмента за разбиване на статуквото. А БСП се превърна в част от статуквото. И това е сериозен риск за партията и за влизането й в парламента.“

БСП трябва да се разграничи от статуквото с няколко резки действия, а не да продължава да го крепи в символни гласувания

„Предупредих ръководството на последния пленум – предстоят трудни решения. Опасявам се, че предстоящият конгрес може да стане арена на амбиции за поста на председател, да се превърне в касапница. Тогава БСП ще излезе отслабена и с малко шансове да вдъхнови избирателите си.

Единственият ни шанс е да се консолидираме около политики с ясни послания. Също така партията трябва да направи няколко достатъчно резки и отчетливи ходове, за да се отърси от наследството от участието си в управлението, подало оставка в резултат на масови протести. Както виждаме, обаче, БСП загуби собствената си физиономия, особено в последната година, когато се приемаше като послушен партньор и днес продължава да подкрепя със символни гласувания статуквото. Появата на нов политически проект ще вдигне избирателната активност, защото дава надежда. Това ще направи задачата пред БСП още по-трудна.“