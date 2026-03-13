/Поглед.инфо/ В мощен политически и геополитически анализ бившият премиер Сергей Станишев предупреди за тежките изпитания пред България. В ефира на БНТ той развенча мълчанието на политическата класа по въпроса за нелегитимната война в Иран и милитаризацията на Европа. Станишев подчерта, че БСП е единствената преграда пред икономическия колапс и социалната несигурност.

БСП като гласът на разума в разгара на предизборната какофония

Докато българското политическо пространство е удавено в празна реторика и лични нападки, Сергей Станишев постави на масата въпросите, които останалите партии старателно избягват. Според него в момента наблюдаваме едно масово „скатаване“ – умишлена тишина по същинските, болезнени проблеми на България и глобалния свят. В тази ситуация БСП се заявява като институционалната и предвидима партия, която не просто е оцеляла през десетилетията, но има силата да признава грешките си и да се реформира.

Изборът на Крум Зарков за лидер е стратегическият ход, който дава заявка за нова, независима от чужд натиск политика. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, левицата се стреми да излезе от изолацията, като заложи на ясни правила и коалиционна култура, основана на програми, а не на задкулисни сделки. Станишев е категоричен: влизането в управлението не може да бъде цел на всяка цена, особено ако това носи рискове за бъдещето на партията и държавата. Основният приоритет трябва да бъде защитата на политики, които са в пряк интерес на хората.

Екзистенциалният залог: Държава на „един крак“ без ляво представителство

Метафората за държавата, която ще бъде „на един крак и ще куца“ без силно ляво представителство, не е просто предизборен лозунг. Това е диагноза за нарушената политическа архитектура на България. Парламент без автентична социалистическа сила би означавал липса на баланс и отсъствие на социален щит в моменти на криза. Именно този „екзистенциален залог“ е мотивирал Станишев да се върне в ръководството на партията.

Той признава, че БСП е загубила позиции в годините, когато се е отклонила от естествения си терен и е допуснала да бъде въвлечена в евроскептични и националистически послания. Сегашната мисия е завръщането към образа на модерна европейска левица. В свят, доминиран от технологични революции и икономическа несигурност, хората изпитват реален страх за своите работни места. Социалната защита трябва да бъде фундаментът, върху който се гради бъдещето, а това е мисия, която единствено БСП може да изпълни със стратегическа дълбочина.

Геополитическата бомба в Персийския залив и мълчанието на „големите“

Един от най-силните акценти в анализа на Станишев е позицията на БСП спрямо ескалацията около Иран. Той подчерта, че това е най-сериозната световна криза в момента, по която българските политически сили позорно мълчат. Войната срещу Иран е не просто нежелателна – тя е международно нелегитимна. Последствията от нея биха били пагубни за българския потребител и производител.

Затварянето на Ормузкия пролив, през който преминава 20% от световния петрол, автоматично ще доведе до рязко покачване на цените на горивата и природния газ. Това е икономически шок, който ще се усети във всеки български дом. В допълнение, конфликтът в региона носи реалната опасност от нова, неконтролируема бежанска вълна към Европа и България. Поглед.инфо подчертава, че докато другите партии се занимават с дребнотемие, БСП предупреждава за тези геополитически мини, които могат да взривят националната ни сигурност.

Срещу милитаризацията: Европа трябва да спаси международния ред

Станишев остро се противопостави на тенденцията към милитаризация на Европа. Социалистите виждат в това излишен риск, който не решава конфликтите, а ги задълбочава. В рамките на посещението на Крум Зарков в Брюксел е била изразена категорична подкрепа за позицията на испанския премиер Педро Санчес – един от малкото гласове на разума, осъдили войната и нейните разрушителни последствия.

Критиката бе насочена и към председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Изявлението ѝ, че международният ред, основан на правила, е приключил, срещна твърдия отпор на социалистите. За Станишев именно този ред трябва да бъде защитаван от Европа, за да се гарантира предвидимост и равноправие в международните отношения. Вместо дрънкане на оръжие, ЕС трябва да поеме лидерството в изграждането на нови партньорства – с Индия, с Меркосур и чрез търсене на политически изход от войната в Украйна, която според него няма и не може да има военно решение.

Служебният кабинет и икономическият суверенитет

По отношение на вътрешната ситуация Станишев напомни, че страната е в порочен цикъл от избори и без редовен бюджет. Това обаче не освобождава служебния кабинет от отговорност. Напротив – правителството разполага с всички правомощия да предприеме мерки за ограничаване на ценовия натиск върху горивата и за подкрепа на българските производители.

БСП настоява за държавническа намеса, която да смекчи ударите от икономическите шокове. Бъдещото стабилно управление трябва да се гради върху почтеност и диалог, а не върху агресивен език, който отравя обществото. Станишев призова българските граждани да потърсят „приятната изненада“ в лицето на БСП – партията, която не се страхува да назове проблемите с истинските им имена и да предложи стратегическа визия за изход от кризата.

