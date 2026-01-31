/Поглед.инфо/ Проведе се работна среща, посветена на предстоящите кръгли годишнини от събитията в Руско-турската освободителна война.

В срещата участваха Нейно превъзходителство посланикът на Руската федерация в България г-жа Елеонора Митрофанова, председателят на ПП АБВ Румен Петков, академик Иван Границки, председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов, народният представител Галин Дурев и Георги Стамболиев.

Обсъдени бяха конкретни съвместни инициативи между двете страни, включително организиране на международни и онлайн конференции, академични форуми, културни събития, както и обмен на делегации и официални посещения около значимите исторически дати.

Сред акцентите са обявяването на война на Османската империя от император Александър II, както и отбелязването на националния празник – Трети март. В програмата се предвиждат и инициативи, посветени на годишнината от изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877“, на Мавзолей-костницата в Плевен, както и на други паметни места и градове, свързани с Освободителната война. Подчертано бе и огромното значение на Априлското въстание, като отправна точка за освобождението ни. Тази година се честват 150 години от април 1876г.

В рамките на разговорите беше поставен и въпросът за инициативи, свързани с годишнини на академик Дмитрий Лихачов, както и с историята и изграждането на Докторския паметник в София като символ на признателността към загиналите руски воини и медици.

Участниците изразиха обща воля за задълбочаване на културния и академичния диалог и за координирани действия, които да гарантират достойно отбелязване на предстоящите исторически юбилеи.