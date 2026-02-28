/Поглед.инфо/ Очертаващото се сближаване между Румен Радев и ПП–ДБ поставя българската политика пред нова дилема – тактическо пренареждане или начало на нов център на властта. Между баланса и категоричността, между суверенитета и лоялността, този странен годеж носи повече въпроси, отколкото отговори.



Поглед.инфо винаги разглежда стратегическите размествания в българската политика отвъд повърхностните коалиционни формули.

Годежът, който не беше обявен

В българската политика най-важните процеси рядко започват с декларации. Те започват с промяна на тона. С внезапно изчезване на конфликта. С премерени изказвания там, където доскоро имаше остър сблъсък. Именно така постепенно се очертава един странен, почти неудобен за обяснение годеж – между Румен Радев и ПП–ДБ.

Този процес не е формализиран. Няма подписано споразумение, няма коалиционен протокол. Но политическата атмосфера се промени. Напрежението спадна. Реториката омекна. Сигналите станаха по-съвместими.

На пръв поглед това изглежда парадоксално.

Радев изгради своята политическа легитимност върху образа на институционален баланс. Той не беше класически партиен лидер, а президент, който настояваше за „национален интерес“, за разум и за дистанция от крайности. Особено след началото на войната в Украйна той внимателно избягваше абсолютните формулировки. Не скъса с евроатлантическата рамка, но отказа безусловния автоматизъм.

ПП–ДБ, напротив, се позиционираха като най-категоричния евроатлантически субект в българската политика. За тях геополитическата принадлежност не е нюанс, а принцип. Подкрепата за Украйна, дистанцията от руското влияние, ускорената институционална интеграция със Запада – това са техните фундаментални опорни точки.

Тук възниква логичният въпрос: как тези два различни политически разказа започват да търсят пресечна точка?

Отговорът не е в идеологическа еволюция. Той е в системна умора.

България навлезе в продължителен период на институционална нестабилност. Парламентът трудно произвежда устойчиви мнозинства. Управленията се оказват временни конструкции. Изборите не дават стратегическа яснота. Обществото живее в хронична политическа фрагментация.

Старият модел на противопоставяне се изчерпва. Конфликтът „про–анти“ вече не мобилизира както преди. Категоричността започва да тежи икономически. Умереността започва да изглежда безструктурна.

В такава среда се появява естествен импулс към нов център.

Радев усеща лимита на президентската институция. Вторият мандат има край. Политическият капитал, ако не бъде пренесен в нова конфигурация, ще остане символен. От своя страна ПП–ДБ усещат, че моралната енергия от 2021 г. постепенно се размива. Управленската реалност изисква компромиси, а компромисите изяждат чистотата на образа.

Така се ражда взаимна необходимост.

Но необходимостта не означава съвместимост.

Електоратът на Радев не е идентичен с този на ПП–ДБ. В него присъстват социално чувствителни групи, хора извън големите градове, избиратели с по-консервативна ценностна нагласа. Там темата за Русия не е абстрактна геополитическа формула, а част от историческата памет. Там подозрението към външен натиск съществува.

Електоратът на ПП–ДБ е концентриран в урбанизираната средна класа, силно ценностно мобилизиран и ясно идентифициран с евроатлантическата рамка. За него двусмислието е слабост, а балансът – потенциален риск.

Това са различни политически психологии.

И именно тук се появява първата странност на този годеж – той се случва преди да е обяснен. Липсва новият разказ. Липсва общата формула, която да оправдае сближаването.

Политиката не е счетоводство. Тя е легитимност. А легитимността се изгражда чрез обяснение.

Ако този процес остане само на нивото на тактическа синхронизация, напрежението ще се натрупва. Защото всяко заглушено различие има склонност да се връща в по-остра форма.

И тук идва по-дълбокият въпрос: дали наблюдаваме временна конфигурация, продиктувана от страх от изолация, или начало на по-сериозно пренареждане в българската политика?

Засега отговорът не е ясен. Но едно е очевидно – този процес не е случаен. Той е реакция на по-широка криза на модела. На криза на доверието. На изчерпване на старите линии.

И когато старата карта не работи, политическите сили започват да търсят нова география.

Двата електората – две различни вселени

Ако първата странност на този тих годеж е липсата на публично обяснение, то втората е много по-сериозна – дълбокото психологическо различие между двата електората.

Политиката не се прави само от лидери. Тя се носи от общности. А всяка общност има своя вътрешна логика, свои страхове, свои исторически рефлекси. Именно тук напрежението става видимо.

Поддръжниците на Румен Радев го възприемат като институционален гарант. Като фигура, която не позволява на страната да се движи автоматично в чужд геополитически сценарий. За тях неговата предпазливост по темата за войната не е слабост, а разум. Неговият език за „национален интерес“ не е популизъм, а защитна реакция срещу усещането за външен натиск.

Този електорат не е еднороден, но в него има ясно изразена чувствителност към темата за суверенитета. В него има социална тревожност. В него има и културна консервативност, която не приема леко моралните абсолютизми на новия либерален език.

Електоратът на ПП–ДБ функционира по различен начин. Той е ценностно мобилизиран. За него въпросът за геополитическата принадлежност е въпрос на идентичност. Там няма търпимост към колебанията. Категоричността е морална позиция. Подкрепата за Украйна не е просто външнополитически избор, а цивилизационен маркер.

Тук се срещат две различни психологически системи.

Едната търси баланс и защита.

Другата търси яснота и ускорение.

Сближаването между тези две системи не е невъзможно, но изисква внимателна архитектура. Защото ако не бъде управлявано, то може да произведе обратен ефект.

Част от радевия електорат може да почувства, че президентът се придвижва твърде близо до политическа сила, която дълго време е критикувал косвено или пряко. Това може да бъде възприето като отстъпление от линията на баланс. А в такава ситуация пространството за по-радикални национално-консервативни формации се разширява.

От другата страна съществува рискът част от избирателите на ПП–ДБ да възприемат сближаването като компромис с принципите. Ако фигурата на Радев бъде интегрирана в „демократичния лагер“ без ясна ценностна рамка, може да се появи усещане за размиване на идентичността.

Това е деликатната точка.

Историята на българския преход показва, че когато политическите елити изпреварят собствените си електорати, възниква вакуум. В този вакуум често се появяват по-ясни, макар и по-крайни алтернативи. Хората предпочитат яснотата пред сложния компромис.

Затова ключовият въпрос не е дали Радев и ПП–ДБ могат да съжителстват в една конфигурация. Въпросът е дали техните избиратели могат да бъдат убедени, че това съжителство има смисъл.

За да се случи това, е необходим нов разказ. Разказ, който да надхвърли бинарната логика „про–анти“. Разказ, който да формулира националния интерес в условията на геополитическа турбулентност, без да изпада в крайности.

Такъв разказ засега липсва.

Наблюдаваме предпазливи сигнали, тактическа синхронизация, отсъствие на остри сблъсъци. Но липсва стратегическо обяснение.

А без обяснение всеки годеж изглежда временен.

И тук започва третото измерение на проблема – въпросът за властта и за бъдещата архитектура на политическото пространство.

Архитектурата на властта и геополитическата дилема

След като разгледахме психологическото напрежение между двата електората, остава третият и най-деликатен пласт – архитектурата на властта. Защото всеки политически годеж, колкото и внимателно да бъде подготвен, в крайна сметка се сблъсква с въпроса: кой ще определя посоката?

Румен Радев разполага с лична легитимност. Той има обществен авторитет, изграден върху образа на институционална стабилност и дистанция от партийните схеми. ПП–ДБ разполагат с партийна инфраструктура, парламентарно присъствие и международна подкрепа. Това са различни източници на сила.

Когато подобни източници се събират в една конструкция, неизбежно възниква въпросът за центъра.

Ще бъде ли президентът бъдещият политически патрон на по-широка конфигурация?

Ще се превърнат ли ПП–ДБ в организационната рамка на нов проект?

Или става дума за временна синхронизация с цел изолиране на трети фактор?

Тези въпроси засега остават без публичен отговор. Но те ще се появят неизбежно при първото сериозно политическо изпитание.

България се намира в среда на засилен външен натиск. Войната в Украйна продължава да влияе върху вътрешната политика. Европейските икономики преминават през напрежение, което неминуемо се отразява и върху периферията. В такава среда държави като България са поставени между лоялност и прагматизъм.

Тук се очертава геополитическата дилема на този годеж.

Радев носи образа на балансьор – фигура, която не оспорва принадлежността към западните структури, но настоява за предпазливост. ПП–ДБ носят образа на ускорител – политическа сила, която иска по-бърза и по-категорична интеграция.

Ако тези две роли не бъдат ясно синхронизирани, напрежението ще се пренесе от електоралната психология към управленската практика.

При бюджетен спор, при решение за военна помощ, при енергийна криза – кой ще задава линията?

При евентуален външнополитически натиск – кой ще носи политическата отговорност?

Това са въпроси, които не могат да бъдат отлагани безкрайно.

Историята на българския преход показва, че съюзи, изградени върху необходимост, често се разпадат при първата сериозна криза, ако липсва ясно разпределение на ролите. Не защото участниците не желаят стабилност, а защото различните легитимности започват да се конкурират.

Тук е и големият риск.

Ако този годеж бъде възприет като сделка без визия, той ще произведе разочарование. Ако бъде възприет като начало на нов политически център, той ще изисква болезнено преосмисляне на идентичности.

Възможен ли е такъв нов център?

Теоретично – да. Българското общество е уморено от крайности. Има търсене на стабилност, на предвидимост, на умереност, която не изглежда като слабост. Ако бъде формулирана концепция за национален интерес, която съчетава евроатлантическата принадлежност с икономически и социален прагматизъм, този синтез може да намери подкрепа.

Но такъв синтез не се ражда от мълчание. Той се ражда от яснота.

Именно тук ще се реши съдбата на този странен годеж.

Между тактиката и историческата необходимост

Всеки политически годеж има свой момент на истина. Момент, в който тактиката се сблъсква със съдържанието, а мълчаливата синхронизация трябва да се превърне в ясно формулирана посока. Сближаването между Румен Радев и ПП–ДБ навлиза именно в такава фаза.

До този момент процесът изглежда като внимателно премерено движение – без шум, без декларации, без открито припознаване. Но колкото по-дълго продължава това мълчаливо приближаване, толкова по-силен става въпросът: какъв е смисълът?

Ако става дума единствено за изборна аритметика, за временно разместване с цел стабилизиране на следващ парламент, този годеж ще бъде краткотраен. При първата сериозна криза различията ще изплуват. Електоралните напрежения ще се активират. Старите обвинения ще се върнат.

Но ако зад този процес стои по-дълбоко разбиране – че българската политика се нуждае от нов център, който да излезе от безкрайната спирала на противопоставяне – тогава наблюдаваме начало на по-сериозна трансформация.

Въпросът е дали такъв център може да бъде изграден върху различни идентичности, без те да се разпаднат.

Българското общество е уморено от крайности. То търси предвидимост, икономическа стабилност, ясна външнополитическа рамка, но и защита на националния интерес. В този смисъл синтезът между баланса на Радев и категоричността на ПП–ДБ би могъл да изглежда логичен.

Но логичното не винаги е убедително.

За да бъде устойчив, този процес трябва да произведе нов разказ. Разказ, който да обясни на избирателите защо сближаването не е предателство, а стратегическа необходимост. Разказ, който да формулира какво означава национален интерес в условията на геополитическа турбулентност. Разказ, който да покаже къде свършва лоялността и къде започва прагматизмът.

Без такъв разказ всяка конфигурация остава временна.

Историята ни учи, че когато политическите елити не успеят да формулират нова рамка, обществото търси по-ясни и по-радикални алтернативи. Вакуумът не остава празен. Той се запълва от онези, които говорят по-силно и по-категорично.

Затова този годеж е повече от политическа комбинация. Той е тест за зрелостта на българската политическа система.

Може ли тя да излезе от логиката на постоянната конфронтация?

Може ли да формулира национален интерес, който не е нито изолационизъм, нито безусловна подчиненост?

Може ли да изгради нов център, който да не бъде просто сбор от страхове?

Отговорът ще стане ясен при първото сериозно изпитание. При първото решение, което изисква яснота. При първия момент, в който мълчанието вече няма да е достатъчно.

Тогава ще разберем дали този странен годеж е временна тактика или началото на нов политически цикъл.