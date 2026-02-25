/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на Георги Стамболиев с Татяна Дончева темата вече не е просто смяната на председателя, а въпросът дали БСП изобщо има исторически шанс да оцелее. Може ли Крум Зарков да даде „тяга“ на партия, която години наред задушаваше лидерите си, капсулираше се в самодостатъчност и загуби обществено доверие? Ще бъдат ли листите отново наредени формално, или ще се направи истински кастинг за експертност, поколенческа промяна и ново лице? И най-важното – може ли лявото да се конструира по нов начин, без да загуби ценностите си, но и без да остане пленник на стари зависимости? Разговор без заобикалки за 4-процентната бариера, за грешката „влизане във властта“ и за новата формула, от която зависи бъдещето на левицата.

Във втората част от интервюто с Татяна Дончева анализираме критично състоянието на БСП и „Обединената левица“.

Какво означава смяната на председателя? Достатъчна ли е тя, за да се преодолее дълбоката криза на доверие?

Къде се прекъсна традицията на експертен подбор и гражданска квота?

Възможно ли е ново конструиране на лявото пространство около по-широка формула?

Разговор за лидерството, зависимостите, грешките във властта и необходимостта от реална политическа тяга.

