/Поглед.инфо/ Докато новините ни успиват с проценти, рейтинги и „ръст на БВП“, реалността е друга – празни портфейли, свиваща се средна класа и държава, вкарана в икономическа война, която не сме избирали. В това интервю доц. Григор Сарийски разбива официалните митове за „стабилност“, еврото, инфлацията и банковата система и показва кой плаща истинската цена на геополитическите авантюри и неолибералните експерименти. Това видео не е за хора, свикнали да им казват „всичко е наред“ – тук истината боли.

Описание

В студиото на Поглед.инфо доц. Григор Сарийски в предаване с Георги Стамболиев прави безкомпромисен разрез на българската икономическа реалност – отвъд PR-а на властта и кротките обяснения на официалната статистика.

Разговорът минава през най-болезнените теми за всеки български дом:

Защо живеем с европейски цени и балкански доходи?

Как инфлацията изяжда спестяванията, а в същото време ни убеждават, че „нищо страшно няма“?

Какво реално означават войната, санкциите и енергийните кризи за джоба на обикновения човек?

Какво стои зад натиска за въвеждане на еврото – риск или шанс за България?

Защо банковата система печели и в криза, и в „подем“, а домакинствата постоянно затъват в кредити?

Доц. Сарийски обяснява как моделът „евтин труд – скъпа държава“ работи срещу нас, как ни превръщат в икономическа периферия и защо решенията, които се вземат уж „в наше име“, обслужват други интереси – геополитически, корпоративни и финансови.

Това интервю дава инструменти да разчитаме цифрите сами – без грим, без манипулации и без евтини утешителни мантри.

Гледайте до край, абонирайте се за Поглед.инфо, коментирайте и споделете – истината има смисъл само, ако стигне до повече хора.

Обобщение

Защо официалната статистика за доходите и инфлацията не отразява реалния удар върху домакинствата?

Как кризите – здравна, енергийна, военна – се превръщат в бизнес модел за банки, корпорации и политически елити?

Какво означава за България участието в санкции и икономически войни, които разрушават пазарите, от които зависим?

Аргументите „за“ и „против“ еврото през погледа на икономист, а не на политически пиар – рискове за спестяванията, дълга, цените.

Изчезването на средната класа и превръщането на все повече хора в работещи бедни.

Защо митът „няма пари“ е удобен, но неверен – и как ресурс има, но не за всички?

Каква алтернатива вижда доц. Сарийски: по-справедлива данъчна система, защита на националните интереси и реална икономика вместо спекулативни балони.

СЕО

Остро интервю с доц. Григор Сарийски за истинската цена на инфлацията, еврото, войната и банковите печалби. Защо българите обедняват, докато ни убеждават, че икономиката е „стабилна“? Как работи моделът „евтин труд – скъпа държава“ и кой печели от днешната криза?

Хаштагове #ГригорСарийски #ПогледИнфо #икономика #инфлация #евро #банки #бедност #среднакласа #криза #санкции #война #България Източник: Поглед.инфо Тагове: Григор Сарийски, инфлация България, еврото в България, високи цени, бедност, средна класа, банкови печалби, кредити