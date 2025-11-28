/Поглед.инфо/ На 22.11.2025г. в Голямата зала на БТА, се състоя нещо необичайно, извънредно и дори политически екзотично за съвременна България. Утвърдени и авторитетни общественици и граждани взеха участие в кръгла маса на тема ЕНЕРГЕТИКА И НАРОДЕН СУВЕРЕНИТЕТ. Инициатор на събитието стана Национално движение за народен суверенитет. На него представихме инициативата за свикване на втора национална кръгла маса по проблемите на пряката демокрация и създаване на нови институционални гаранции за реално упражняване на народния суверенитет.

Изглежда идеята започва да печели социален терен, защото зад нея застанаха хора с различни обществени нагласи и разбирания, убеждения, професии, без партийни амбиции и пристрастия. На фона на повсеместното остро разрушително обществено противопоставяне се появява идея с безспорен обединителен контекст, с очевиден държавотворчески потенциал, правно и конституционно съобразна, партийно неутрална. Идеята не призовава към революция, въстание, социален протест, улични митинги и шествия, а реално упражняване на конституционното начало:

(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

Нивото на събитието беше завидно високо. Сред участниците бяха политици, бивши министър, зам.министри, депутати, енергетици, дипломати, юристи, журналисти от неказионни медии, граждани.

Големият отсъстващ бяха управляващите, главният нарушител на чл.1,ал.3 от Основния закон на Република България.

Идеята за реално прилагане на народния суверенитет е плод на непосредствената равносметката от 36-годишното развитие на манипулираната представителна демокрация. Според едно неотдавнашно социологическо проучване 81.2 % от анкетираните български граждани не считат, че живеят в демокрация и над 60% от тях не считат, че живеят в пазарна икономика. А демокрацията и пазарната икономика бяха двата основни социални лозунга за промени в началото на 90-те години. Илюзии и измамени надежди, обогатили единици и разорили милиони.

Можеш да излъжеш много хора за известно време, можеш да излъжеш един човек завинаги, но не можеш да излъжеш всички хора завинаги. Очевидно, огромното мнозинство от българското общество си даде сметка, че общественият договор от първата кръгла маса от 1990г. бе грубо подменен. Бяха поругани надеждите на хората за по-добър и справедлив живот. Нарушени са основните цели на Конституцията – България да бъде изградена като демократична, правова и социална държава. Вместо народен суверенитет получихме проваленото, посредствено, корумпирано държавно управление, криминалния преход, диктатура на парите. И последиците от това - разграбване на икономиката на страната, разоряването на средната класа, разделението на обществото на класи, увеличаване на социалните различия, овладяването на икономическата, политическата и финансова власт от представители на бившата и настояща партийната номенклатура, зародила и в последствие сродила се с криминален свят.

Тези настроения на хората трябва да запалят жаждата за промяна, за взимане на съдбата в собствени ръце като единствена спасителна алтернатива за страната и държавата. Хората трябва да видят алтернативата. Управляваните трябва да си повярват, че могат да бъдат управляващи на собствена си съдба. И това може да стане по легитимен конституционен път.

В залата на 22.11.2025г. нямаше политически речи, антиправителствени лозунги и послания към партийния актив. Имаше критичност, но и конструктивност. В продължение на два астрономически часа се водеше интересен и съдържателен разговор на високо професионално ниво. Господстваше реализъм, познаване на темата, дълбок анализ на състоянието на енергетиката, до което ни доведоха тридесет години некомпетентност, корупция, примитивна алчност и непотизъм.

Бяха изнесени отрезвяващи истини. Според отлично осведомен участник в кръглата маса, най-голямата икономическа кражба и престъпление против нацията за последните 36 години „демокрация“ е проект в енергетиката. Това е проектът АЕЦ Белене, който в съчетание с проекта за построяване на 7-и 8-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, възлиза на няколко десетки милиарди долара загуби на държавния бюджет. Твърдението бе прието като съвременна българска аксиома. В залата не постъпи нито едно възражение…

Плътно след Кражба №1 в Република България се нареждат дузина крупни кражби на материални активи като приватизацията на БТК, Авиокомпания Балкан и Кремиковци, електроразпределителните дружества, концесионните договори за мините в Челопеч и Елаците, летище София, договора за покупка на бойни самолета F-16, договорите за строеж на магистрали и много други. Цяло приключение е да успееш дори само да ги подредиш по обем на откраднатото национално имущество. Кражби за стотици млрд долари.

По думите на проф.д-р Васил Марков, бивш зам.министър и Генерален Директор на ТЕЦ „Марица – Изток“ в страната цари хаос в икономиката и енергетиката. Но това не било края… Можело още... Например разправата с рафинерията „Лукойл Бургас“.

По данни от УНКТАД, Конференцията на ООН за търговия и развитие, от 2015г. до 2024г. в положителния външнотърговския баланс на страната на електроенергия е настъпило повече от десетократно намаление на електричеството, измервано в натура. Намалението е от 10.4 тетраватчаса на 0.6 тетраватчаса. Положителният външнотърговски баланс на природния газ през същия период е отбелязал намаление от 0.43 млрд. Евро на 0.14 млрд. Евро, т.е. близо три пъти намаление.

През 2024г. в страната са произведени общо 38 млрд. киловатчаса електроенергия, в т.ч. от АЕЦ – 16 млрд., от ТЕЦ – 12.5 млрд., от ВЕЦ – 3.0 млрд., от вятърни централи – 1.3 млрд. и от фотоволтаици – 5.2 млрд. Същевременно, наблюдава се опасна тенденция на изпреварващо развитие на производството от фотоволтаици за сметка на производството от базисни мощности като АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ. Това прави енергийния баланс в страната нестабилен, рисков.

Представа за процесите в българската енергетика дават няколко статистически данни за производството на електроенергия в страната, изнесени на кръглата маса:

1950г. - 0.5 млрд. киловатчаса

1989г. - 45 млрд. киловатчаса

2010г. - 58 млрд.киловатчаса

2024г. - 38 млрд киловатчаса

Инж.Борислав Денчев, бивш Главен изпълнителен директор на Булгаргаз, съветник по въпросите на енергетиката в правителрството на Премиера Пламен Орешарски, работил години наред в Енергопроект, участник в разработването на няколко стратегии за развитието на енергетиката след 1989г. заяви, че днес България не разполага с актуална енергийна стратегия. Енергийната сигурност е част от националната сигурност и България няма да има стратегия за национална сигурност без енергийна стратегия, заяви инж.Денчев и отново никой в залата не направи възражение… Трудно е да се възразява срещу очевидната истина.

На кръглата маса бяха дадени данни и за зараждането, развитието и днешното състояние на ядрената енергетика.

Закриването на 4-те първи блокове на АЕЦ Козлодуй ознаменува края на една епоха в енергийната незавимост на България и началото на една друга, в която живеем днес. Според трима от главните енергетици на страната, по онова време реакторите са били напълно ефективни и безопасни. От 1992г. до 2006г. в АЕЦ Козлодуй са проведени редица мероприятия по модернизация на блоковете и проверка на тяхната сигурност. Преждевременното затваряне на тези 4 блока бе извършено под натиска на енергийното лоби в ЕС и САЩ върху поредица от български правителства, под предлог, че дори и модернизирани, 4-те блока не отговарят на европейските стандарти за безопасност. Нещо повече, европейското енергийно лоби задължи българското правителство да демонтира реакторите поради общественият натиск в България те отново да бъдат пуснати в действие тези реактори, европейското енергийно. В последствие се разбра, че самата ЕК не е поставяла такова условие за приемането на България в ЕС и че решението за затваряне на тези 4 блока на АЕЦ Козлодуй от тогавашното правителство е било обявено за незаконно с Решение на Върховния съд на Република България. Говори се, че със затварянето на 4-те малки реактора на АЕЦ Козлодуй, България е загубила своя енергиен суверенитет. Реална «заслуга» за това, казват, е имал тогавашния комисар по разширяването на ЕС г-н Ферхойген. За всяка подобна услуга в днешния свят естествено се заплаща.

Според инж.Денчев, АЕЦ Белене е била проектирана не за 2, а за 4 блока, които е трябвало да бъдат пуснати в експлоатация през 2005г., а първият блок - още през 1995г.

Една бегла справка в архивите показва, че проектирането на АЕЦ Белене датира от 1981г.. Към онзи момент България беше най-мощната в енергийно отношение страна на Балканите и изнасяше ел.ток за почти всички съседни страни. Тя нямаше реален конкурент в балканския регион, което позволяваше да има най-конкурентоспособната икономика. По онова време Румъния не бе завършила строителството на своята АЕЦ – Черна вода, Турция – своя първи блок в АЕЦ АКУЮ, Сърбия нямаше дори планове за строеж на своя АЕЦ, каквито днес вече има. През 1996г., когато е пуснат първи блок на АЕЦ Черна вода в Румъния, АЕЦ Козлодуй вече има 4 реактора ВВР-440 и един ВВР-1000 и произвежда 3 пъти повече електроенергия от АЕЦ Черна вода. След присъединяването на България към ЕС и затварянето на първите 4-ри блока ВВР-440 на АЕЦ Козлодуй, съотношението с АЕЦ Черна вода се обръща.

Към тази година не бе започнал да се строи и конкурентния газов коридор TAP(TransAdriaticPipeline) с капацитет 10 млрд. куб.м.газ годишно, който днес доставя газ от находището Шах Дениз в Азербайджан до Турция, Гърция, Албания и Италия, като заобикаля България. За сравнение, коридорът Южен поток, който щеше да доставя газ директно от Русия в България, при Варна, имаше капацитет 63 млрд. куб.м. годишно, от които 15 млрд. куб.м. за вътрешно потребление у нас и останалите за транзитиране за Сърбия, Унгария, Италия и Австрия. Вместо това, днес България получава около 2 млрд.куб.м. газ през Балкански поток, който е разклонение на Турски поток. Южен поток беше осуетен от ЕС под предлог, че не изпълнявал изискванията на 3-ти енергиен пакет на ЕК.

Пламен Павлов, член на Българската газова асоциация, допълни картината на енергийната разруха. По негова информация, потреблението на природен газ у нас се е развивало по следната крива надолу, изчислено в млрд.куб.м.

Години България Турция Гърция 1992 г. 7.5 5 0 2025г. 2.5 67 7

Според Пламен Павлов, България има добре развита газопреносна мрежа с обща дължина около 3200 км, която обаче остава неефективно използвана поради високата цена на природния газ. Незабавно трябва, според г-н Павлов, да бъдат отстранени посредниците в търговията с природен газ, като държавата се обърне пряко към основния доставчик на това гориво в региона, което ще доведе до нормализиране на цените.

Значително внимание бе отделено на т.нар.Зелена сделка и програмите за декарбонизация на икономиката на ЕС Според проф.Васил Марков, търговията с квоти е по-унизителна от търговията с роби. Румен Овчаров, два пъти министър по енергетиката, потвърди, че България отдавна е изпълнила изискванията си по Зеления пакт и днес тя е екологично неутрална страна. Според него, изпълнили сме изискванията от Киото и няма причина да бъдем задължавани да затваряме своите ТЕЦ.

Отражението на европейския зелен пакет върху българското електропроизводство е критично опасно. Ако България продължи да изпълнява неговите изисквания това ще свали производството на ел.енергия от ТЕЦ и като цяло в енергийния микс под нивата, необходими за енергийно обезпечаване на икономиката, заяви проф.Марков. И това не просто ще усвои конкурентоспособността на цялата икономика, но ще я разруши изцяло както това става днес в Германия, загубила контрол днес върху собствената си енергетика.

За разлика от много други форуми, този път дискусията не се ограничи само до констатации. Бяха формулирани конкретни идеи и предложения. Беше представен план в 4 точки с най-неотложните задачи. Първо, да се разработи национална енергийна стратегия с хоризонт до 2050г. за развитие на сектора съобразно с възможностите, потребностите и интереса на държавата. Второ, българската енергетика да съхрани съществуващите енергийни мощности. Трето, да се внесе предложение за отмяна на системата на квотите за въглероден двуокис, с които се облагат ТЕЦ. Четвърто, да се инвестира в технолоии за улавяне на въглеродния диоксид, каквито в света има достатъчно много.

Беше предложено възобновяване строителството на АЕЦ Белене с наличните два реактора, наша собственост.

Последваха изказвания, допълнения и информации от отделните участници в кръглата маса.

И накрая, поради липса на възражения срещу извода «ТЕ ОГРАБИХА БЪЛГАРИЯ» кръглата маса бе закрита с изричната оговорка, че скоро ще бъде последвана от нови такива на тема НАРОДЕН СУВЕРЕНИТЕТ.

Предишният ден, на другия край на света, в гр.Белем, Бразилия, завърши 30-то издание на Конференцията на ООН по климата (10-21 ноември 2025г.). На нея делегацията на ЕС, водена от Председателя на ЕК Урсула фон Дер Лайен и Председателя на Съвета на ЕС Антонио Кошта, съгласувано с делегацията на Великобритания, декларира отново своята известна позиция за декарбонизация, за налагане на квоти за въглероден двуокис и за ускорено ограничаване на изкопаемите енергийни източници и преминаване към екологично неутрална икономика. Очевидно, съществува принципно различие между съгласуваната европейска позиция по зелената сделка и становището на водещите български енергетици. И на този фон инж.Денчев съвсем оправдано постави въпроса за липса на енергийна дипломация в България, която да отстоява навън нашата национална позиция. За период от няколко десетилетия, в ЕС са приети 4 енергийни пакета, но Българските представители не са участвали в дискусиите и приемането на нито един от тях, освен с поставяне на подписи. България не е защитила своя национална позиция поради липса на подготвена енергийна дипломация. Темата бе подкрепена и от други участници, но бе оставена за задълбочено обсъждане на следващи форуми на Националното движение за народен суверенитет.