/Поглед.инфо/ На 19 април България се изправя пред съдбоносен избор, който обещава да пренареди политическата шахматна дъска по безпрецедентен начин. С очаквана рекордна активност от 3.1 милиона гласоподаватели, новата формация на Румен Радев се очертава като абсолютен хегемон, оставяйки системните партии в позиция на догонващи. Анализът на електоралните нагласи разкрива дълбока обществена жажда за промяна, която може да сложи край на дългогодишната политическа криза.

Тектонично разместване: Феноменът „Радев“ и краят на двуполюсния модел

Предстоящият вот на 19 април не е просто поредната ротация на политически лица, а истинско тектонично разместване в пластовете на българската власт. Появата на новата формация, свързвана с президента Румен Радев, действа като катализатор за огромна част от негласуващите до момента граждани. С подкрепа от 32.7%, този проект не просто води в класацията, той налага нов дневен ред, който изглежда изолира старите системни играчи.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този резултат е директна реакция на натрупаната умора от коалиционни „сглобки“ и безпринципни компромиси. Радев успява да консолидира вота на тези, които търсят „твърда ръка“ и суверенистка политика, противопоставяйки се на външните диктати. Това е първият случай от десетилетия, в който нова политическа сила стартира с толкова висок кредит на доверие, заплашвайки да маргинализира ГЕРБ-СДС до позицията на вечна опозиция или второстепенен партньор.

ГЕРБ-СДС и ерозията на хегемонията: 20.4% като последна крепост

Партията на Бойко Борисов, която дълги години беше незаобиколим фактор, днес се намира в дефанзива. Резултатът от 20.4% показва стабилно ядро, но и невъзможност за разширяване на електоралната база. За ГЕРБ-СДС тези избори ще бъдат тест за оцеляване в среда, където „анти-ГЕРБ“ говоренето е заменено от „про-Радев“ действие. Липсата на свежи идеи и тежестта на миналото теглят формацията надолу, докато нейните избиратели все по-често поглеждат към алтернативи, обещаващи по-радикална защита на националния интерес.

Стратегията на Борисов за „стабилност и предвидимост“ вече не намира същия отзвук в общество, което вижда в тази стабилност просто застой. Разликата от над 12% спрямо първия е психологическа граница, която може да предизвика вътрешни трусове в самата коалиция ГЕРБ-СДС след изборната нощ.

Кървавият дуел за третото място: ПП-ДБ срещу „Новото начало“

Една от най-големите интриги на вота е битката за бронзовия медал. ПП-ДБ (10.9%) и ДПС-Ново начало (10.5%) са в рамките на статистическата грешка. За ПП-ДБ това е драматичен спад – доказателство, че „промяната“ е разочаровала голяма част от градската десница. Избирателите им изглеждат разколебани между лоялността към либералната идея и гнева от неуспешните управленски опити.

От друга страна, Делян Пеевски и неговото „Ново начало“ демонстрират изключителна мобилизация. С 10.5% те доказват, че контролът върху местните структури и прагматичният подход към властта остават работещ модел. Този дуел е знаков – той е сблъсък между либералния глобализъм и корпоративно-структурния патриотизъм. Който и да спечели третото място, той ще държи „златната акция“ при евентуални опити за съставяне на кабинет, макар при доминацията на Радев това да изглежда малко вероятно.

„Възраждане“ и националистическият вот: Стагнация или притихване преди буря?

С 7.8% „Възраждане“ заема петата сигурна позиция в Народното събрание. Макар и стабилна, партията на Костадин Костадинов изглежда е достигнала своя таван в настоящата конфигурация. Част от протестния вот, който традиционно отиваше при тях, сега се прелива към проекта на Радев, който предлага подобна реторика, но с по-голям институционален авторитет.

Въпреки това, според коментари в Поглед.инфо, „Възраждане“ остава ключов фактор, който ще играе ролята на коректив по темите за суверенитета и отношенията с Брюксел. Тяхното присъствие в парламента гарантира, че гласът на евроскептиците няма да бъде заглушен, независимо от мощта на новия победител.

На прага на бездната: Драмата на малките партии

БСП (3.8%) и МЕЧ (3.6%) са поставени в ситуация на „всичко или нищо“. За социалистите падането под 4% би било историческо унижение и фактически край на столетната партия в сегашния ѝ вид. Радев буквално „изсмуква“ левия вот, оставяйки БСП без аргументи пред собствените ѝ симпатизанти. Радостин Василев и неговата партия МЕЧ пък разчитат на най-радикалните и гневни избиратели, но конкуренцията в този сегмент е убийствена.

Останалите формации като ИТН (2.5%), Алианс за права и свободи (1.7%) и Величие (1.6%) изглеждат като остатъци от една отминала политическа епоха. Тяхното присъствие е по-скоро декоративно, освен ако не се случи чудодейна мобилизация в последните дни на кампанията.

Голямото завръщане: Защо 3.1 милиона българи ще гласуват?

Прогнозираната активност от 59% е най-добрата новина за българската демокрация от години насам. Това е знак, че апатията е победена от страха от бъдещето или от надеждата за истинска промяна. Когато 3 милиона и 100 хиляди души излязат пред урните, легитимността на следващия парламент ще бъде неоспорима. Това обаче поставя и огромна отговорност пред победителя – той няма да има право на оправдания с „ниска активност“ или „липса на мандат“.

Българите се връщат към изборните секции, защото усещат, че този път залогът е съдбата на държавата в условията на глобални конфликти и икономическа несигурност. 19 април ще бъде денят, в който народът ще каже дали иска рестарт на системата или просто нов господар на старата сцена.

