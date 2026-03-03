/Поглед.инфо/ Трети март не е просто дата от календара, а огледало на българската съдба – денят, в който получихме исторически шанс за свобода, но и урок за това колко крехка е тя, когато не е подкрепена със собствена сила, държавност и воля. От Сан Стефано до Берлин, от благодарността до трезвостта, от символа до суверенитета – този анализ разглежда националния празник като тест за нашето днешно достойнство и способност да бъдем субект, а не обект на историята.

Поглед.инфо винаги разглежда Трети март не като сантимент, а като стратегически въпрос за българския суверенитет, националната памет и бъдещето на държавата.

Трети март – не дата от календара, а диагноза за българското историческо мислене

Трети март е празник, който едновременно обединява и разцепва – и точно затова е национален. Националните празници не са безконфликтни: те не са „снимка“ на миналото, а огледало на настоящето. На 3 март 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор – акт, който в българската памет се превръща в символ на освобождението, но в международно-правния и геополитическия смисъл е предварителна рамка, която скоро е ревизирана. Тази двойственост – „символ“ срещу „юридическа реалност“ – е сърцето на българския спор за Трети март и причината той да бъде толкова жив празник, а не музейна дата.

Затова първият въпрос не е дали трябва да го честваме, а какво точно честваме. Ако честваме само „подпис“, стигаме до административна и дори суха картина. Ако честваме „имперски договор“, рискуваме да превърнем националното самосъзнание в приложение към чужда стратегия. Ако честваме „освобождението“ като морално събитие – възстановяване на политическа субектност след столетия – тогава Трети март се превръща в символ на историческия шанс, а не в повод за геополитическо поклонение.

Българската модерност започва с едно тежко прозрение: свободата не идва като подарък, а като цена. Цената е в кръвта на въстанията, в отчаянието на пораженията, в дипломатическите битки, в изграждането на институции, в непрестанната борба да не бъдем „обект“ на чужди преговори. Трети март е едновременно връх на историческа надежда и начало на исторически урок: големите сили подписват, но малките народи плащат – и ако не си подредят сметката, плащат двойно.

В този смисъл Трети март е празник на излизането от „безвремието“ към историята. Но и празник на отрезвяването: след Сан Стефано идва Берлин, след картата на мечтата идва картата на компромиса. И точно тук се ражда българската травма – не само, че „не ни дадоха“, а че изведнъж осъзнаваме колко условна е съдбата ни, когато не разполагаме с достатъчно собствена сила, институционална зрялост и международна тежест.

Днешните спорове за Трети март често са фалшиво опростени: едни искат да го превърнат във „вечен геополитически избор“, други – да го сведат до „исторически детайл“, трети – да го подменят с по-безспорна дата. Но държавите не се крепят на „безспорност“. Те се крепят на осъзната памет. Неслучайно в българския публичен живот се стигна и до остър политически дебат за националния празник, а в крайна сметка парламентът запази 3 март като национален празник – което само показва, че обществото не е готово да се раздели с този символ, дори когато не е напълно съгласно как да го тълкува.

Именно затова „дълбокият анализ“ започва с изискването да не мислим празника като лозунг, а като трудна истина: Трети март не е нито само руски триумф, нито само български „мит“, нито само дипломатическа чернова. Той е мястото, където се срещат три сили: българската историческа воля, европейската чувствителност след жестокостите на епохата и геополитическият интерес на империи. Ако махнем която и да е от трите, получаваме пропаганда, а не памет.

Между благодарността и трезвостта – как се изгражда национална памет без да се превръща в зависимост

Българската благодарност към освободителната мисия и към жертвите, дали живот за нашата свобода, е морално задължение. Но благодарността не е политическа доктрина. Тя не може да бъде монета, с която плащаме бъдещето си. Народ, който обърква благодарността със задължението за вечна лоялност, постепенно губи способността си да мисли самостоятелно. А народ, който отрича благодарността, също губи – защото разрушава моралния фундамент на собствената си история.

Тук е истинският баланс, който Трети март изисква от нас: да отдадем почит на жертвите и да признаем ролята на историческия фактор, който е направил възможно освобождението, без да превръщаме България в „притурка“ към чужда историческа линия. Трети март е силен именно когато ни учи на собствена мярка.

Трезвостта идва от факта, че Санстефанският договор е подписан в контекст на голяма война и имперски интереси; самото му „величие“ е част от логика, която плаши останалите велики сили и води до преразглеждане. Тази динамика не е „антибългарска заговорническа приказка“, а реалният механизъм на европейската политика на XIX век: баланс на силите, контрол на проливите, страх от доминиране на една империя над друга.

И тук идва най-болезненият урок за малките държави: никой не гарантира „справедливост“ в международните отношения, ако нямаш собствен ресурс да я отстояваш. Това е урок, който звучи плашещо актуално в XXI век, когато светът отново живее в логика на блокове, конфликти по периферии, икономически натиск и информационни войни. Трети март ни напомня, че геополитиката е студена, а националната памет – лесно манипулируема, когато обществото е разделено, обедняло или деморализирано.

Затова една зряла национална памет прави две неща едновременно: съхранява символите, но отказва да бъде водена от символите като от юзда. България трябва да има право да празнува освобождението си и да почита героизма, без това автоматично да се превръща в външнополитическа идентичност. Паметта е култура; зависимостта е политика.

В този смисъл спорът „3 март срещу 6 септември/22 септември“ често изпуска същината. Да, Съединението и Независимостта са актове на по-висока вътрешна зрелост – там българската воля е по-видима, по-организирана, по-субектна. Но 3 март е началният праг, без който другите две дати са исторически невъзможни. В голямата национална биография няма нужда датите да се „борят“. Борят се интерпретациите, а това е вече битка за смисъл: дали българинът ще вижда себе си като народ, който извоюва и строи, или като народ, който чака и получава.

И тук е тежката задача на интелигентния патриотизъм: да върне достойнството на собственото усилие. Ако Трети март остане само външен акт, тогава националната психика се плъзга към инфантилност. Ако Трети март бъде осмислен като „отваряне на вратата“, а след това като дълъг труд да превърнем свободата в държава, тогава празникът става зрял. Неслучайно и в съвременните институционални текстове 3 март се посочва като „ден на Освобождението“, свързан с подписването на договора – това е фактологията; но смисълът е нашата отговорност.

Трети март днес – защо празникът е тест за суверенитет, а не за сантимент

Днес Трети март се чества в свят, в който самата дума „суверенитет“ е върната на първа линия. Европа се въоръжава политически и икономически, големите сили говорят с език на санкции, коридори, ресурси, технологии, а войните отново се водят и на терен, и в съзнания. В такава епоха националният празник се превръща в изпит: дали ще го използваме, за да се разберем кои сме, или ще го превърнем в повод да се разкъсаме на лагери.

Има две крайности, които унищожават смисъла на Трети март. Първата е романтичната: да се къпем във „великата карта“ като в заместител на реалната политика. Втората е циничната: да се откажем от символа, защото бил „спорен“, и да заменим паметта с удобна административна формула. И двете крайности са опасни, защото водят до едно и също – обезсилване на историческото самочувствие, от което зависи националната устойчивост.

Истинският суверенитет не е да крещим „ние сме свободни“, а да можем да мислим свободно. Трети март трябва да бъде ден, в който българското общество си задава въпроса: превърнахме ли свободата в държава, държавата в справедлив ред, справедливия ред в перспектива за младите? Ако отговорът е неубедителен, тогава празникът не бива да се използва като приспивна песен, а като аларма.

Защото най-страшната подмяна е следната: да говорим за „освобождение“ в миналото, докато приемаме „обезсилване“ в настоящето – институционално, демографски, икономически, културно. Народът може да бъде свободен по документи и зависим по навици. Може да е в съюзи и да е без глас. Може да има избори и да няма избор. Ето защо Трети март е празник, който трябва да ни дисциплинира, а не да ни упоява.

Има още един съвременен пласт: Трети март е поле на информационни войни. Различни центрове – вътрешни и външни – имат интерес да завържат българската памет към една-единствена интерпретация: или „вечна благодарност като вечна зависимост“, или „отричане на корена като знак за модерност“. Но зрелият народ не избира между благодарност и свобода. Той избира и двете: благодарност към жертвата и свобода в мисленето.

Празникът има и още една функция – да свърже поколенията. Националният разказ не е академична лекция, а общ език между дедите и внуците. Ако този език стане груб, фанатичен, обиден или кух, държавата започва да губи лепилото си. И тогава не е важно коя дата е „по-подходяща“ – важно е, че общността е спряла да се разпознава като общност.

Затова Трети март трябва да бъде „ден на мярката“. Да почетем падналите, да назовем фактите, да признаем геополитическия контекст, да не лъжем себе си с митове, но и да не се саморазоръжаваме с цинизъм. Да си припомним, че свободата не е събитие, а процес. И че истинската победа на един народ не е в това да има празник, а в това да има бъдеще, което заслужава този празник.

Трети март остава национален празник – факт, потвърден и в най-новата политическа история. Но смисълът му няма да бъде гарантиран от парламент, нито от церемония. Смисълът му ще бъде гарантиран само ако България има воля да бъде субект – в икономиката, в културата, в образованието, в демографията, в държавността. В противен случай ще продължим да честваме освобождение, докато живеем в „мека зависимост“ – и това е най-тъжната и най-тиха форма на национално поражение.