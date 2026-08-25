Туризъм по български: Как евтиният шмекерлък и изпреварващите плащания убиват бизнеса!

Подгонен от жегата реших да потърся хладина из планините. Многото приказки за предимствата на родния туристически продукт не само от стари деятели, но и от новопоявили се от скоро политици ме убедиха, че все пак трябва да опитам да вкуся от въпросната туристическа услуга и да пропусна Алпите. Още повече, че и цените почти се изравниха с европейските. Дестинацията беше избрана, формата, както си я подредих, напомняше на нещо като екскурзионно летуване, но със собствена кола, без екскурзовод и по своя идея. Основните точки на пребиваване бяха грижливо подбрани чрез букинг.ком, почти безалтернативния наш партньор в туристическите ни митарства. Внимателно изчетох всичко, което е написано там, проследих коментарите по точки и по оценки. Така си подбрах няколкото къщи за гости, които трябваше да съответстват на статуса ми на средностатистически българин с посвити параметри на финансови възможности и с много по-широки от тях желания за приключения и чист въздух. Спазвайки правилата за рекламната дейност ще се въздържа от посочване на конкретните адреси. Затова пък впечатленията си по приетия начин препратих след всичкото към букинг.ком.

Отпървом се настаних в избраната къща за гости в среден Балкан, изнесена в гората току над един от популярните ни подбалкански градове. На пръв поглед всичко съответстваше на картинките, които бях разгледал в сайта най-вече що се отнася до цветята и зеленината наоколо, а и по общия вид на в старобългарски стил изградената сграда. Когато обаче се настаних, у мен се появи чувството, че съм попаднал в етнографски музей. Само по себе си това не е толкова лошо, ако поне беше направено необходимото да го приведат в саниран вид за употреба, но за съжаление беше в състоянието на онова, което се показва в такива етнографски музеи – изкорубена, миришеща на овехтяло дървена ламперия, скърцащи легла с хлътващ матрак. Да не говорим за черчевета, непроменени като механизми от поне век, с които нито можеш да отвориш, нито да затвориш прозорците, на всичкото отгоре и без комарници. Удобствата, както се казва, бяха, бих рекъл, скромно домашни, с оспорима чистота и с предоставено за употреба само едно малко, опаковано сапунче. Като възпитан български турист, свикнал на какво ли не, реших, че важното е природата и чистият въздух.

На вечерята в ресторантчето към къщата ми връчиха едно видяло бая гости похабено меню, в което вероятно оттогава се предлагаха едни и същи известни ястия. Вида на кухнята и персонала също събуди у мен известна тревога. Докато се чудех с какво да рискувам, дойде сервитьорът, когото помислих по облеклото, че е от летуващите. Попита ме „с пакет“ ли съм. Когато отрекох, той пък ме посъветва „частно“ да си поръчам пакета, защото той бил най-пресен. Тогава от него за пръв път чух за една кулинарна изненада - дърпано месо с картофено пюре. Понеже имам самочувствието за известна кулинарна култура, чутото ме подсети, че, когато пристигнах, до мен спря една луксозна кола. От нея слезе представителен мъж, който носеше една найлонова прозрачна торба с на дребно накълцано месо. По разговора му с персонала се разбра, че това трябва да е управителят. Когато ми донесоха порцията, разпознах в „дърпаното месо“ поизпечен вид на онова от торбата. Най-вероятно това трябва да са били месните отпадъци, които последно се остъргват от транжираните кости, и които се събират обикновено за кучешка храна. Но, както се видя, имат оригинално приложение и в човешкото меню. Така поизпечено и полято с консервиран сос, с прибавени две топки не от пюре, а от смачкани сварени картофи ми се поднесе „пакетът“ с вложените в него икономии, гарантиращи добра печалба. Преди колкото за общо познание да го опитам, си спомних за една интересна забележка от виден руски сатирик, който сподели с публиката, че винаги се е чудил на хората, които рекламират лично храната за кучета и котки и твърдят, че е вкусна. „А дали са я опитвали?“, запита той. В същото положение и аз я опитах и заявявам отговорно, че нашият български стомах ще я понесе, както много други подобни кулинарни изненади в родните заведения. Прибрах се и без много вайкане си извадих вафлите и плодовете, пийнах си от собственото питие и всичко се нареди.

От вечерта стана известно, че закуската е в осем и половина. Като по-ранобуден реших да отида към осем и петнадесет с надежда, че, след като е дошъл вече персоналът, ще мога поне едно кафе по-отрано да си поръчам. Стана осем и половина, но никакъв персонал не се забелязваше. След петнадесетина минути се появи и първият представител на персонала - няма да кажа от какъв пол -, който с учудване ме погледна. Когато му казах, че съм дошъл за закуска, пъргаво реагира и каза, че след минута ще е готово. След около половин час доживях да ми бъдат сервирани две блажно изпържени филийки със сирене и някаква чинийка с клеясало сладко от малини. Просто станах, събрах си торбичката и си тръгнах по-нататък по програмата.

За да спестя приказките за по-нататъшните ми митарства, ще уточня само, че по същия начин, в същия вид бях приет и в останалите две къщи за гости, но с известни нюанси. В едната, която, представете си, беше в китното селище Момчиловци, за което съм запазил от близкото минало прекрасни спомени, се оказа, че наистина влизам не в етнически музей, а в нещо като манастирска килия с 2 малки легълца, тип миндер, без маса и стол, без нищо в стаята, само със закачено за стената малко телевизорче . Тоалетната и банята ми беше в коридора, но ме успокоиха, че останалите посетители знаели, че само аз ще я ползвам. По описанията в букинг трябваше да има паркинг и градината с барбекю. Вместо това току пред входа на къщата бе сложена на една маса с четири стола, където евентуално, ако някой пожелае, може да седне, за да си говори с шофьорите на автомобилите, които циркулираха нагоре-надолу. А от паркинг нито следа, та трябваше в съседните сокаци да си търся място за колата.

В следващата къща пък се наложи да събера всички завивки и одеяла и да ги сложа под чаршафа за да успея да преспя върху издънения пружинен дюшек. Затова пък като бонус там ме изненадаха с друго кулинарно откритие. Сервираха ми за вечеря агнешка главичка във вид на някакво безлично месиво, почти пастет, което отдалеч понамирисваше на агнешко.

Реших след преживяванията, че трябва да се изкача в по-висок клас на туристическа услуга. В Пампорово си избрах тризвезден хотел, който предлагаше наистина атрактивна цена за нощувка. Отидох. Изчаках пред пустата рецепция да се появи от някъде управителката. Зарадва се жената като видя жив клиент. Попитах за закуска – няма, попитах за вечеря – няма, попитах за лоби бара – не работи. Само може да пренощувате ми заяви с усмивка жената. А аз едва се въздържах да й река – и вас да ви няма. Все пак намерих читав хотел при почти подобни цени. На момента още преди настаняването платих за да съм сигурен, че имам вече стая. В оставащото до настаняване време се разходих из комплекса. Настаних се после, огледах се и наистина спокойно констатирах, че най-после съм в нормална стая. Видях, че на терасата липсваше стол и масичка, но го приех като нормален пропуск. Побързах да вляза в банята за душ и … топлата вода липсваше. Преплакнах се криво ляво и отидох при администраторката. „Нищо особено не е станало… Не трябва да сте толкова черноглед“, ми рече. „Ще оправим всичко…“ Все пак не се въздържах и черногледо я запитах, защо не са проверили стаята, след като преди повече от четири часа я резервирах. В отговор отново вежлива усмивка и повдигане на рамене. Както и да е – оправиха и водата, сложиха ми и столче с маса. Явно бяха разбрали, че с такъв „черноглед“ турист трябва да се внимава.

Няма нужда да досаждам повече с разказа си и за по-нататъшните ми приключения. Да не пропусна да отбележа и това, че във въпросните туристически точки навсякъде през букинг-а се искаше безвъзвратно заплащане. Което ми замириса на изпреварваща реакцията на туриста клопка. Въобще в българския туризъм от това ниво и този вид услуга се вижда, че нещата са в екстремно противоречие между ценови възможности както на клиентите така и на домакините. И двете страни страдат явно от всеобщата мизерия, която ни мъчи навсякъде.

За да не бъда, както ме посъветва приятната администраторка, черноглед, няма да пропусна да изразя моите аспирации към екипа на Гранд-хотел Пловдив. Колко обаче от средностатистическите туристи могат да си позволят повече от една вечер там. А другите, мнозинството, заради въздуха и красотите ще си мъкнат торбичките с закупени припаси и ще си свиват претенциите към това, което им се предлага. И е ясно защо - в сегашната обстановка след това паранормално влизане в еврото всички си броят паричките. А тези, които са малко по-богати, отпрашват директно към Гърция или към Алпите.

И тогава човек се запитва, защо при такива оптимални условия за високо доходен бизнес чакаме да получаваме печалба само от 10% от населението? Защо се чудим, че и чужденците взеха да ни заобикалят? Ако погледнеш нашите къщи за гости, повечето от тях са китна картинка. Явно проблемът им не е във външния вид толкова, а вътре в тях, когато започва да ти намирисва на български начин за измъкване на всяко евро от клиента по всевъзможни начини за спестяване на разходите по услугата. Щуро ти е да го мислиш, камо ли да го кажеш, но тази ситуация се шири из цялата ни страна.

Като отчаян патриот на туризма ни бих си позволил да предложа на нашия млад и ентусиазиран министър на туризма да вземе и да повика сладкодумния наш професор Драганов и представителя на букинг.ком за България, да ги събере на една маса и вежливо да им предложи да каже всеки поотделно и двамата заедно кой повече лъже. Кого лъжат и защо? Защото е лесно да измамиш народа си като му предложиш калпава туристическа услуга, но е близко до ума, че тази измама може да зарази така този сектор в нашата икономика, че скоро и чуждестранните туристи да разберат, че са откъм страната на измамените и повече да не стъпят в България.