Уроците от Берлинския договор (1878): Как геополитическите грешки от миналото тежат върху България и днес

/Поглед.инфо/ Анализът разглежда категорията „стартово положение“ във военното дело и геополитиката, приложена спрямо Княжество България след Берлинския договор от 1878 г. Авторът Христо Каленицов проследява интересите на Великите сили, разпокъсването на българското етническо землище и невъзможността на тогавашния и днешния български политически елит да разбере реалполитиката и стратегическите съюзи, правейки паралели с актуалните процеси в днешния 21 век.

Във военното дело съществува една категория, присъстваща във всяка командирска дейност и бива отчитана от всеки субект на управлението. Става дума за стартовото положение*, в което се намира военната единица преди да се вземе решение за преминаването ѝ към военна дейност.

Отнесено към геополитиката, стартовото положение и по-специално неговото детайлно познаване е от значение за целите, силите и средствата за предприемане на политическа дейност.

Защо обръщам специално внимание на тази категория сега?

1.

Защото ми се струва, че днешната геополитическа ситуация може да бъде обяснена добре чрез анализ на стартовото положение, образувано по силата на Берлинския договор (1878), с който великите сили поставят юридическия край на Руско-турската война (1877-1878).

Разбирането на стартовото положение на европейските сили след Берлинския договор има ключово значение, защото бележи началото на нов и може да се каже страшен етап в развитието на дипломатическите, политическите и военните събития Европа и света в края на 19 век, продължаващи през 20 век, та даже с пряко и косвено отражение върху днешното 21 столетие.

Съдържанието на стартовото положение подир Руско-турската война се състои от позициите на най-силните европейски държави, ангажирани пряко или косвено с войната. Те са Обединеното кралство, Руската империя, Османската империя, Австро-Унгария, Френската република. Покрай тях определено място в събитията подир войната заемат Кралство Румъния, Кралство Гърция, Кралство Сърбия. Всички изброени дотук държави участват в различна степен в Берлинския конгрес и в приемането на Берлинския договор.

Към това стартово положение се отнася и територията, заключена между река Дунав, река Тимок, Стара планина, Черно море и Северна Добруджа, плюс град София и Софийското поле. Тя е определена от Берлинския договор като място за изграждане на българска държава.

Независимо, че главно място в Берлинския конгрес заема проблемът за територията, границите и устройството на българската държава, тя е само обект на пренията въпреки, че съдбата на българския народ стои в основата на войната между Русия и Турция.

Обективно погледнато, Княжество България, една незначителна по размери територия от Европейския Югоизток, наричан тогава „Близкия Ориент“, става вследствие на Берлинския договор предпоставка за бъдещи противоречия в този регион, довели до общоевропейски и световни военни събития с вредни последствия за човечеството.

Причината е, че със своя национален егоизъм и безотговорност великите сили нарязват на парчета картата с етнически почти еднородното българско население, без да им трепне окото за драмата и бъдещето на българския народ. По този начин те предопределят възникането на междуособици, сблъсъци и войни. Наглед между балканските държави. Но всъщност политически битки между великите сили.

Нека не се забравя, че тази карта, изработена във време, когато обхваща земи, намиращи се изцяло във владение на Османската империя, е узаконена с ферман на османския султан (1870), разбира се след като са взети предвид безспорни доказателства за границите на територията, в която живее българското етническо и православно население. Същата карта е потвърдена от Посланическата конференция на Великите сили в Истанбул (1876). Тя става основа за определяне на границите на новата българска държава по силата на Сан-Стефанския мирен договор (1878), подписан между воюващите страни Русия и Турция.

От което следва, че определянето на следвоенните държавни граници според тази карта би могло да изиграе ролята на естествена преграда пред апетитите на близки и далечни държави за нейното прекрояване. И за изграждане на мирни отношения между държавите в тази част на Европа.

Което за голямо съжаление е погазено.

2.

Най-съществена част от стартовото положение подир Берлинския договор заема Великобритания, която получава най-големи придобивки от чуждата за нея война.

Тя не участва във войната, но оказва стратегическа помощ на Османската империя и нейната армия. За което султанът се отблагодарява пребогато.

Великобритания успява чрез Берлинския договор да изтръгне в своя полза военната победа на Руската империя постигната с цената на десетки хиляди загинали воини на Руската армия, чиито полкове достигат досами столицата Истанбул. Берлинският договор показва, че Обединеното кралство не само изтласква Русия отвъд Проливната зона и Европейския Югоизток, като ѝ позволява да установи контрол само върху един малък сектор на север от Балкана. Великобритания добива и нещо повече. Тя успява да сложи икономическа и политическа ръка върху целия Европейски Югоизток. А с анексията на остров Кипър установява контрол и върху Източното Средиземноморие и Суецкия канал.

На практика Берлинският договор утвърждава Юнайтид Кингдъм като безусловен господар на огромна част от Европа, в т.ч. и спрямо Русия, както и в Близкия и Средния Изток.

Това благоприятно за Великобритания геополитическо положение подир войната става изходна база за нейната военнополитическа експанзия, свързана със залагането на „бурето с барут“ в Югоизточна Европа, чиито поредни избухвания се наричат Балкански войни, Първа и Втора световна война, а косвено дават отражение и върху световното политическо разделение по време на Студената война и времето след нея.

От всички тези събития Великобритания жъне богати плодове, чак до наши дни.

3.

Берлинският договор дава на Румъния, Сърбия и Гърция независимост от Османската империя. Осуетяването на Сан-Стефанска България отваря за Гърция и Сърбия възможност за държавна политическа експанзия за незачитане на Османския диоцез относно границите на Българската Екзархия (1870) и на решенията на Цариградската конференция за определяне на границите на българското етническо землище (1876). Нека пак да спомена, че тези граници са легнали в основата за определяне на територията на България по Сан-Стефанския договор (1878).

Веднага след Берлинския договор Гърция и Сърбия започват политика на изпращане на въоръжени чети в Османската империя за тормоз на българското население в оставените под властта на султана български земи в Македония и Тракия и за неговото насилствено гърцизиране и сърбизиране. Тази политика получава официални измерения с шовинистичната антибългарска политика на двете държави спрямо анексираните след Балканските войни и Първата световна война територии от Османската империя, където живее почти еднородно българско етническо население.

Заложеното от Великите сили буре с барут в недрата на Балканите чрез разпарчетосването на Сан-Стефанска България и разпръсването на частите ѝ между отделните балкански държави, довежда до редица европейски и световни колизии. Най-страшните са Първата и Втората световна война и братоубийствените войни в бивша Югославия в края на 20 и началото на 21 век.

Едно от последните метастазни съвременни проявления на събитията последвали ликвидирането на Сан-Стефанска България е кажи-речи Република Северна Македония.

Тази държава, населена с исторически доказано българско етническо население към момента на присъединяването на Вардарска Македония към Кралство Сърбия (1913), днес е съставена основно от измислени македонци и истински албанци. В нея българи не живеят юридически. Двете големи етнически групи – македонци и албанци, определят облика в държавата, както и нерядко стават израз на вътрешни етнически и политически противоречия. В резултат албанците постигат дуализъм в държавната власт, албанският етнос бива признат за втори държавнотворен народ, а албанският език добива статут на официален език наравно с македонския държавен език.

В тази посттоталитарна демократична държава не е осъдена политиката на Югославската комунистическа партия, властвала в СФРЮ 45 години (1945-1990). Не е отречена Бледската спогодба (1947), подписана от най-изявените по онова време комунистически фактори - югославският премиер Йосип Тито и българският министър-председател Георги Димитров.

Ще припомня, че Спогодбата бива подписана „в изпълнение“ и „в съответствие“ на нищожните от международноправна гледна точка „Коминтерновски решения“ (1934) в интерес на Югославия.

На тази нелегитимна основа е изфабрикувана „македонска нация“, „македонски народ“, „македонски език“, „македонска история и култура“.

Бледската спогодба предопределя последвалите масови убийства, насилие и кръв спрямо всички югославски граждани, които не се съгласяват да станат от българи „македонци“ и в резултат през десетилетията на кърваво насилие е наложен небългарският „македонски“ етнически белег на българското население на Вардарска Македония.

4.

Печеливша от Берлинския договор се оказва и Османската империя, колкото и странно да изглежда.

Въпреки тоталния военен разгром, Турция успява да се спаси от заличаване като държавен субект.

Главната заслуга е на Великобритания, която не само помага на Османската империя във войната ѝ против Русия, но и осуетява навлизането на Руската армия в столицата Истанбул, което ако е било реализирано, би могло да стане предпоставка за заличаването на Османската империя.

Със своето спасяване тя добива повече дивиденти, отколкото е очаквала. В последвалите години Турция стига дотам, че през Втората световна война се изявява като балансьор между воюващите страни, а днес е една от най-силните в икономическо отношение европейска и мюсулманска държава с признат международен авторитет.

Австро-Унгария излиза от Конгреса с анексираната Босна и Херцеговина.

Франция се въздържа, играе умерена роля и не се облагодетелства от Берлинския договор.

5.

Колкото и невероятно да звучи, държавата, която от Берлинския договор не печели почти нищо на Европейския театър на военните действия, е Руската империя.

Осуетяването на Сан-Стефанска България изтласква Русия от Европейския Югоизток за много години напред.

Образуването на Княжество България е малка компенсация за Русия. Тя е принудена да се задолява с тази сухоземна ограничена територия, където да изгражда неафиширан руски ексклав, който да се използва за потенциален политически и стратегически плацдарм при един възможен последващ опит за завладяване на Проливната зона в удобен за Русия момент.

Ето това е стартовото положение, очертано на Берлинския конгрес.

Няма да е пресилено, ако се каже, че цялата балканска, европейска, световна история оттам насетне е белязна пряко или косвено от клаузите на Берлинския договор.

6.

Българският политически елит не е схванал, че в Руско-турската война България е само средство за постигане на големите геополитически цели на Русия и Великобритания.

Не е разбрал, че Берлинският договор е възможният компромисен вариант за Русия за приключване на войната и начало на промеждутъчен етап, през който тя има намерение да се готви за реванш. Главната цел на Руската империя остава непроменена и след Берлинския договор. Тя е стремеж за изтласкване на Великобритания от Европейския Югоизток и установяване на руски контрол над топлите морета с пристанища в Бяло, Йонийско и Адриатическо море.

В този смисъл българският политически елит не е могъл да прозре, че както според Русия нейното бъдеще в Югоизточна Европа е в топла връзка с България, така и бъдещето на България е в близки отношения с Русия.

А не с държавите, осуетили Сан-Стефанска България.

И особено не с Великобритания.

Тя нанася основния удар върху Сан-Стефанския договор с организирането на британската военна пропагандна операция в Родопите, широко представена в медиите като „въстание“ на българите мюсулмани проти

в клаузите на договора. Както и чрез прикриването за световните медии на масовите убийства и зверства на турската армия и башибозука по време на войната. Тези останали неизвестни за широката общественост насилия причиняват смъртта на над 15 хиляди българи, както и осакатяване, поругаване и ограбване на не по-малко други останали случайно живи.

Ако посочените факти биха стигнали до Виктор Юго и стотиците други именити интелелтуалци още през войната или непосредствено след нея, организирането на Берлинския конгрес би било доста трудно. Будната съвест на Европа би била повторно затрогната. Даже по-силно отколкото след Априлското въстание са се извисявали възмутителните слова в защита на българския народ довели до свикването на Цариградската посланическа конференция на Великите сили.

За съжаление, Берлинският договор не става катализаторът, нужен на българския политически елит да прозре в какво геополитическо положение е поставен и да си извлече поука каква политика следва да реализира, адекватна на неговия интерес.

По същество неведущите в „реалполитическите“ сплетни български политици не съумяват да осмислят, че Великобритания, Франция и Австро-Унгария не биха били нейни полезни съюзници.

Освен това, българските властници не успяват да разберат, че въпреки безцеремонното отношение на руските имперски служители спрямо българския политически и държавен елит, Русия си остава естественият съюзник на България. Тя има своите дългосрочни интереси на Балканите, от които не се е отказала и които се надява да осъществи от територията и със съдействието на българската държава.

Българският елит не е могъл да осмисли, че имперските интереси на която и да била велика сила са нещо, лишено от емоции, което изисква трезва и разумна преценка кои от тях и дали биха могли да се използват в интерес на България и нейния народ.

Може би поради това елитът ни не е могъл да оцени, че Русия приема територията на Княжество България като евентуален плацдарм за последващо разширяване на зоната на нейното влияние и поставяне на ръка върху Балканите и Проливната зона ведно с Българската войска и за сметка на Османската империя. Както и, че за постигането на своята неизменна геополитическа цел Русия е разполагала подир Берлинския договор първоначално само с един стратегически съюзник на Балканите. И това е младата държава Княжество България.

Може би от тази гледна точка Русия налага своята воля над българските власти и насочва българската външна политика в интерес на своите геополитически цели. Разбира се, от резултатите полза би имала и България в посока разширяване на своята територия към Тракия и Македония.

Не случайно Русия започва с най-важното - изграждането на Българската войска.

Както и не случайно младата армия постига безусловна победа в Сръбско-българската война. Въпреки, че Европа приема военния успех на България за изненада. Всъщност българските войници и офицери, подготвяни от квалифицирани руски офицери, са имали няколко степени по-висока бойна подготовка в сравение със Сръбската армия. Естествено, не става дума за мотивацията на българския войник, а за решавания от Русия свой проблем със силите на България и нейната армия.

Българските власти не са могли да схванат, че независимо от извеждането на руските офицери от България в знак на неодобряване на Съединението, обстановката, образувана с Берлинския договор, както и политиката на Русия спрямо България продължава да съществува като такава независимо от „недопустимото“ прекрояване на Балканската карта от „лудите“ българи.

Ето този ключов момент българският политически елит не е могъл да схване и да го използва рационално в интерес на младата българска държава.

И се е отклонил от връзки с Русия.

Стратегическата обстанова, в която България прави своите първи стъпки като държава, се характеризира с няколко важни елемента, неблагоприятни за нея.

Най-същественият е, че България бива обградена от вражески настроени съседни държави от всички азимутни посоки. Обстановката се формира така, че България се оказва враг на Турция, Гърция, Сърбия, Румъния. Тя няма нито един съсед-съюзник.

България разполага с един-единствен геополитически съюзник. И това е Руската империя. Което обаче българският политически елит не прозира и не признава. Това обстоятелство поставя България в много сложна геополитическа ситуация.

Тук се получава едно противоречие, което дава отражение върху външната политика на България за много години напред.

Русия продължава да гледа на България като на територия, от която може да разширява политическата и военната си експанзия за постигане на дългосрочните си цели.

Но България гледа на себе си като на отделен субект на международната политика и приема, че Русия ѝ пречи. Не е могла да разбере, че само с Русия може да просперира. Че контактите ѝ с другите държави, особено европейските, не могат да влизат в противоречие и битки с руските имперски интереси.

За жалост, българският политически елит и особено олицетворяваният от Стамболов и привъжениците му, не са могли да се ориентират в тази сложна обстановка и да извлекат от нея най-важния извод за печелившата външна политика на България.

И обръщат България към Австро-Унгария, Германия, Великобритания.

Резултатът е ясен.

Две национални катастрофи и надвиснала трета, от която ни спасява Русия.

7.

Стартовото положение подир Берлинския договор има и своите днешни проявления.

Войната в Украйна показва може би, че Британската империя не е забравила нищо старо и не прилага нищо ново в своята имперска външна политика.

Както през 19 век Обединеното кралство воюва с Русия със силите на Османската империя и постига големи печалби от Руско-турската война, така и днес тя воюва пак с Русия, надявайки се отново да пожъне печалби. Дори има хъс Русия да бъде сразена и нейните ресурси да бъдат заграбени.

Фактът, че този път средството на Великобритания се нарича Украйна, не променя същността на многовековната и непроменяща се имперска политика на Албиона.

А обстоятелството, че Великобритания се оказва срещу оформяща се икономически и политически нова световна сила в лицето на БРИКС показва, че този път Обединеното кралство май ще да си е направило сметката без кръчмаря. Към това може да се добави и стремежът на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия към самоопределение.

А кръчмарят се казва днес Китай, Индия, Русия и техни съюзници и съмишленици.

Производната на Великобритания държава Съединени американски щати не е участвала в уреждане на отношенията между Русия и Турция след войната въпреки ключовата роля на американския журналист Джанюариъс Макгахан, предизвикал със своите публикации тази война.

Позицията на САЩ в края на Първата световна война, когато застава на страната на България, говори, че ако тази държава е имала възможност да участва в политическите и военните събития между Русия и Турция (1877-1878), може би Берлинският договор би оформил съвсем друго стартово положение в Европа и света.

Което би предпазило човечеството от двете световни войни и днешната преизподня, към която се е запътило устремно.

Само че в историята няма „ако“.

Има това, което се е случило.

И то е лошо.

Дъщерната държава на Великобритания САЩ днес е в центъра на опасната геополитика с неясни изгледи за оптимистичен финал.

Което е поредно доказателство, че не се вземат поуки от отминалите събития.

Българските власти вкупом правят така, че за 35 години след 1989 Родината ни се смалява от девет милиона народ до малко над шест милиона, става от водеща страна в образованието и здравеопазването в една от последните, превръща се от мощна икономическа и военна сила в държава, чието небе се пази от чужди самолети.

Това е може би пак резултат от факта, че родният елит не е осмислил стартовото положение, в което бива поставена България след Студената война и края на социализма.

Голяма част от водещите политици действат в съответствие с рефрена: „Времето е наше!“.

Нов прочит на заглавието на вестника „България за нас!“ на Алековия герой Бай Ганю?!

Колко време народът ни трябва да чака патриотичното възвание: „Ние за България!“?

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* Стартовото положение се нарича в руската военна терминология „изходна обстановка“, в държавите от НАТО то е „оперативна среда“ или „начална ситуация“. Независимо от различията в наименованието, смисълът е един: с тази категория се означава нещо обективно съществуващо, което субективният фактор е длъжен да вижда, познава, анализира, оценява, разбира и отчита, за да реши и премине към дейности за постигане на научно поставена цел.