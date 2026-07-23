Въвличат ли България във войната в Близкия Изток?

/Поглед.инфо/ Гласуваното решение от Народното събрание за разполагане на осем американски самолета-цистерни и 250 войници в авиобаза Безмер предизвика незабавна дипломатическа реакция от страна на Техеран. В официална нота посолството на Иран определя улесняването на американски военни операции като съучастие в агресия. Въпреки уверенията на Министерството на отбраната и МВнР, че пряка заплаха за страната няма, редица обществени и патриотични организации излязоха с обща декларация, настояваща за незабавното обявяване на България за зона на мира.