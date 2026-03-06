/Поглед.инфо/ Георги Стамбулиев разговаря с Велизар Енчев в изключително остро и съдържателно издание на „Конкретно“, посветено на най-тревожните въпроси пред България, войната, суверенитета, политическата отговорност и информационната мъгла, в която истината все по-трудно се различава от манипулацията. В този разговор Енчев прави тежки оценки за действията на властта, за скритите зависимости, за ролята на служебния кабинет, за поведението на партиите и за опасността България да бъде въвлечена в чужди геополитически сценарии без ясен обществен мандат. Разговор за войната, за лявото, за разпада на доверието и за цената, която държавата може да плати, когато елитът мълчи, а народът е държан в информационен хаос.

Поглед.инфо винаги разглежда големите политически сблъсъци през въпроса за българския суверенитет, обществената цена и истината зад официалните версии.

Велизар Енчев говори още за войната, за ролята на България в международната криза, за скритите решения на властта и за това кой носи политическата отговорност.

Разговорът минава през темите за американското влияние, летище София, служебния кабинет, БСП, Румен Радев, кризата в лявото и моралния срив на българския политически елит.

Това е разговор без заобикалки, в който се поставят тежки въпроси за държавата, истината и бъдещето на България.



