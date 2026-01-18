/Поглед.инфо/ Редакцията на Поглед.инфо публикува цялостен програмен вариант под заглавието „Време е да се върнем“ – предизборна платформа, предложена за „БСП – Обединена левица“, която тръгва от признанието за изгубеното доверие и формулира цялостна визия за връщане към труда, социалната държава и активната, отговорна роля на държавата в живота на хората.



Поглед.инфо винаги разглежда ключовите политически избори през призмата на социалната справедливост и реалната власт.

За справедлива България, силна държава и достоен живот

ПРЕАМБЮЛ: НАЧАЛОТО НА ЗАВРЪЩАНЕТО

Българската левица не е временна политическа мода.

Тя е историческият отговор на несправедливостта, на неравенствата, на унижението на труда и на подмяната на държавността.

БСП е партията, която е носила социалната идея, държавната отговорност и националния суверенитет.

Но днес сме длъжни да кажем истината: загубихме доверието на хората, защото твърде дълго говорихме на език, който не защитаваше живота им.

Днешна България е държава:

с работещи бедни,

с млади хора без перспектива,

с възрастни хора без сигурност,

с икономика, подчинена на монополи,

с институции, които често служат не на обществото, а на малцина.

Това не е лява България.

И това не е България, с която можем да се примирим.

Тази програма е начало на завръщането –

не към миналото, а към истинската мисия на Левицата:

да бъде гръбнакът на справедливото общество.

ИДЕОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА

ЛЕВИЦАТА КАТО МОРАЛ И ПОЛИТИКА

Нашата левица не е догма.

Тя е ценностна система, изградена върху три основни стълба:

СПРАВЕДЛИВОСТ – не на думи, а в доходите, данъците и достъпа до услуги.

ДЪРЖАВА – силна, социална, регулаторна и стратегическа.

СОЛИДАРНОСТ – между поколенията, регионите и социалните групи.

Ние вярваме, че:

пазарът е инструмент, не бог;

държавата е защитник, не надзирател;

човекът е цел, не разход.

„БСП – Обединена левица“ няма да бъде прикачена партия и няма да бъде придатък на чужди интереси.

Ние ще бъдем българска левица – с български приоритети, в европейски контекст и с ясна национална отговорност.

ДЪРЖАВА, КОЯТО ЗАЩИТАВА

1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНОСТТА

Държавата трябва да се върне там, откъдето беше изтласкана –

в енергетиката, водата, инфраструктурата и стратегическите сектори.

Нашите ангажименти:

силен държавен контрол върху енергийния сектор;

край на произвола на монополите;

прозрачни и социално поносими цени на ток, парно и вода;

защита на националния интерес при концесии и приватизации.

Държавата няма да бъде наблюдател.

Тя ще бъде активен участник в развитието.

2. ИКОНОМИКА НА ТРУДА, НЕ НА СПЕКУЛАЦИЯТА

България не е бедна страна.

България е несправедливо управлявана страна.

Ние предлагаме:

прогресивно подоходно облагане;

необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата;

сериозно увеличение на минималната заплата;

обвързване на доходите с производителността и цените.

Трудът ще бъде достоен, не евтин.

Печалбата ще бъде споделена, не изсмуквана.

ЧОВЕКЪТ В ЦЕНТЪРА НА ПОЛИТИКАТА

3. СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – НЕ МИЛОСТИНЯ

Социалната държава не е разход.

Тя е инвестиция в стабилността на обществото.

Нашите приоритети:

увеличение на пенсиите над инфлацията;

защита на най-уязвимите групи;

реална подкрепа за хората с увреждания;

социални услуги, достъпни във всяка община.

Никой няма да бъде оставен сам.

Това е моралният тест на Левицата.

4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ПРАВО, НЕ ПАЗАР

Здравето не е стока.

То е основно човешко право.

Поемаме ангажимент за:

силна роля на държавата в здравеопазването;

край на търговията с болни хора;

достъпно здравеопазване във всеки регион;

достойно заплащане и защита на медицинските специалисти.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ДУХОВНА СИГУРНОСТ

БЪЛГАРИЯ КАТО ОБЩНОСТ, НЕ КАТО ТЕРИТОРИЯ

Няма силна държава без образовани хора.

Няма солидарно общество без култура.

Няма бъдеще без памет.

5. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВОБОДНИ И МИСЛЕЩИ ХОРА

Образованието е публично благо, а не услуга.

То трябва да създава граждани, не „човешки ресурс“.

Нашите ангажименти:

трайно повишаване на учителските възнаграждения;

модернизация на учебните програми;

силен акцент върху историята, гражданското образование и културната идентичност;

достъпно предучилищно образование за всички деца.

6. НАУКА И ИНОВАЦИИ – БЪЛГАРСКИЯТ МОЗЪК НЕ Е ЗА ИЗНОС

Инвестицията в наука не е лукс.

Тя е условие за национално развитие.

7. КУЛТУРА КАТО ДЪРЖАВЕН ПРИОРИТЕТ

Културата не е елитарна привилегия.

Тя е обществено пространство на принадлежност.

РЕГИОНАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И СИЛНИ ОБЩИНИ

8. БЪЛГАРИЯ НЕ СВЪРШВА В СТОЛИЦАТА

Регионалното неравенство е социална несправедливост.

9. СИЛНИ ОБЩИНИ – СИЛНА ДЪРЖАВА

Общините трябва да планират и развиват, а не да оцеляват.

10. СЕЛОТО НЕ Е МИНАЛО, А РЕСУРС

Обезлюдяването не е съдба, а резултат от държавна абдикация.

НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ВЪНШНА ПОЛИТИКА

11. СУВЕРЕНИТЕТЪТ КАТО ОТГОВОРНОСТ

Суверенитетът не е лозунг.

Той е способност да защитаваш интереса си.

12. ЕВРОПА НА СОЛИДАРНОСТТА, НЕ НА ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ

България трябва да бъде равноправен участник, не периферия.

13. СИГУРНОСТ И МИР – НЕ ЕСКАЛАЦИЯ

Сигурността започва у дома – със стабилно общество и доверие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛЕВИЦАТА СЕ ВРЪЩА

„БСП – Обединена левица“ прави ясен избор:

за държава, която защитава;

за икономика на труда;

за социална сигурност;

за образование и култура като стратегически приоритет;

за национален суверенитет, отстояван с разум и достойнство.

Ние знаем, че доверието не се иска – то се заслужава.

Не обещаваме чудеса.

Обещаваме последователност, честност и работа.

Левицата се връща –

не заради миналото, а заради бъдещето на България.