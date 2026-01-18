/Поглед.инфо/ Редакцията на Поглед.инфо публикува цялостен програмен вариант под заглавието „Време е да се върнем“ – предизборна платформа, предложена за „БСП – Обединена левица“, която тръгва от признанието за изгубеното доверие и формулира цялостна визия за връщане към труда, социалната държава и активната, отговорна роля на държавата в живота на хората.
Поглед.инфо винаги разглежда ключовите политически избори през призмата на социалната справедливост и реалната власт.
За справедлива България, силна държава и достоен живот
ПРЕАМБЮЛ: НАЧАЛОТО НА ЗАВРЪЩАНЕТО
Българската левица не е временна политическа мода.
Тя е историческият отговор на несправедливостта, на неравенствата, на унижението на труда и на подмяната на държавността.
БСП е партията, която е носила социалната идея, държавната отговорност и националния суверенитет.
Но днес сме длъжни да кажем истината: загубихме доверието на хората, защото твърде дълго говорихме на език, който не защитаваше живота им.
Днешна България е държава:
-
с работещи бедни,
-
с млади хора без перспектива,
-
с възрастни хора без сигурност,
-
с икономика, подчинена на монополи,
-
с институции, които често служат не на обществото, а на малцина.
Това не е лява България.
И това не е България, с която можем да се примирим.
Тази програма е начало на завръщането –
не към миналото, а към истинската мисия на Левицата:
да бъде гръбнакът на справедливото общество.
ИДЕОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА
ЛЕВИЦАТА КАТО МОРАЛ И ПОЛИТИКА
Нашата левица не е догма.
Тя е ценностна система, изградена върху три основни стълба:
СПРАВЕДЛИВОСТ – не на думи, а в доходите, данъците и достъпа до услуги.
ДЪРЖАВА – силна, социална, регулаторна и стратегическа.
СОЛИДАРНОСТ – между поколенията, регионите и социалните групи.
Ние вярваме, че:
-
пазарът е инструмент, не бог;
-
държавата е защитник, не надзирател;
-
човекът е цел, не разход.
„БСП – Обединена левица“ няма да бъде прикачена партия и няма да бъде придатък на чужди интереси.
Ние ще бъдем българска левица – с български приоритети, в европейски контекст и с ясна национална отговорност.
ДЪРЖАВА, КОЯТО ЗАЩИТАВА
1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНОСТТА
Държавата трябва да се върне там, откъдето беше изтласкана –
в енергетиката, водата, инфраструктурата и стратегическите сектори.
Нашите ангажименти:
-
силен държавен контрол върху енергийния сектор;
-
край на произвола на монополите;
-
прозрачни и социално поносими цени на ток, парно и вода;
-
защита на националния интерес при концесии и приватизации.
Държавата няма да бъде наблюдател.
Тя ще бъде активен участник в развитието.
2. ИКОНОМИКА НА ТРУДА, НЕ НА СПЕКУЛАЦИЯТА
България не е бедна страна.
България е несправедливо управлявана страна.
Ние предлагаме:
-
прогресивно подоходно облагане;
-
необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата;
-
сериозно увеличение на минималната заплата;
-
обвързване на доходите с производителността и цените.
Трудът ще бъде достоен, не евтин.
Печалбата ще бъде споделена, не изсмуквана.
ЧОВЕКЪТ В ЦЕНТЪРА НА ПОЛИТИКАТА
3. СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – НЕ МИЛОСТИНЯ
Социалната държава не е разход.
Тя е инвестиция в стабилността на обществото.
Нашите приоритети:
-
увеличение на пенсиите над инфлацията;
-
защита на най-уязвимите групи;
-
реална подкрепа за хората с увреждания;
-
социални услуги, достъпни във всяка община.
Никой няма да бъде оставен сам.
Това е моралният тест на Левицата.
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ПРАВО, НЕ ПАЗАР
Здравето не е стока.
То е основно човешко право.
Поемаме ангажимент за:
-
силна роля на държавата в здравеопазването;
-
край на търговията с болни хора;
-
достъпно здравеопазване във всеки регион;
-
достойно заплащане и защита на медицинските специалисти.
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ДУХОВНА СИГУРНОСТ
БЪЛГАРИЯ КАТО ОБЩНОСТ, НЕ КАТО ТЕРИТОРИЯ
Няма силна държава без образовани хора.
Няма солидарно общество без култура.
Няма бъдеще без памет.
5. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВОБОДНИ И МИСЛЕЩИ ХОРА
Образованието е публично благо, а не услуга.
То трябва да създава граждани, не „човешки ресурс“.
Нашите ангажименти:
-
трайно повишаване на учителските възнаграждения;
-
модернизация на учебните програми;
-
силен акцент върху историята, гражданското образование и културната идентичност;
-
достъпно предучилищно образование за всички деца.
6. НАУКА И ИНОВАЦИИ – БЪЛГАРСКИЯТ МОЗЪК НЕ Е ЗА ИЗНОС
Инвестицията в наука не е лукс.
Тя е условие за национално развитие.
7. КУЛТУРА КАТО ДЪРЖАВЕН ПРИОРИТЕТ
Културата не е елитарна привилегия.
Тя е обществено пространство на принадлежност.
РЕГИОНАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И СИЛНИ ОБЩИНИ
8. БЪЛГАРИЯ НЕ СВЪРШВА В СТОЛИЦАТА
Регионалното неравенство е социална несправедливост.
9. СИЛНИ ОБЩИНИ – СИЛНА ДЪРЖАВА
Общините трябва да планират и развиват, а не да оцеляват.
10. СЕЛОТО НЕ Е МИНАЛО, А РЕСУРС
Обезлюдяването не е съдба, а резултат от държавна абдикация.
НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ВЪНШНА ПОЛИТИКА
11. СУВЕРЕНИТЕТЪТ КАТО ОТГОВОРНОСТ
Суверенитетът не е лозунг.
Той е способност да защитаваш интереса си.
12. ЕВРОПА НА СОЛИДАРНОСТТА, НЕ НА ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ
България трябва да бъде равноправен участник, не периферия.
13. СИГУРНОСТ И МИР – НЕ ЕСКАЛАЦИЯ
Сигурността започва у дома – със стабилно общество и доверие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛЕВИЦАТА СЕ ВРЪЩА
„БСП – Обединена левица“ прави ясен избор:
-
за държава, която защитава;
-
за икономика на труда;
-
за социална сигурност;
-
за образование и култура като стратегически приоритет;
-
за национален суверенитет, отстояван с разум и достойнство.
Ние знаем, че доверието не се иска – то се заслужава.
Не обещаваме чудеса.
Обещаваме последователност, честност и работа.
Левицата се връща –
не заради миналото, а заради бъдещето на България.