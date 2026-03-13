/Поглед.инфо/ Българската ядрена енергетика е една от най-големите индустриални истории на страната – история на технологии, инженери и стратегическо мислене. Но през последните десетилетия тази история беше прекъсната от политически колебания, пропуснати решения и изгубено време. Днес, когато Европа постепенно се връща към атомната енергия като ключов източник на стабилна и нисковъглеродна електроенергия, България отново се изправя пред исторически избор – дали да възроди своята ядрена мощ или окончателно да се откаже от една от най-силните си стратегически позиции.

Поглед.инфо винаги разглежда ключовите енергийни решения като въпрос за икономическото развитие и стратегическата независимост на България.

Историята на една разрушена енергийна стратегия

Историята на българската ядрена енергетика не може да бъде разказана като обикновена история на индустриален сектор. Тя е много повече от това. Тя е част от историята на българската модерност, от усилието на една държава да се изкачи до равнището на най-високите технологии на своето време. Когато през втората половина на XX век започва изграждането на АЕЦ „Козлодуй“, това не е просто инвестиция в производство на електроенергия. Това е стратегическо решение, което променя самата структура на българската икономика и поставя страната в съвсем различна категория в енергийната карта на Европа. Около реакторите се изграждат научни институти, създават се инженерни школи, университетите започват да подготвят специалисти, а българската индустрия постепенно усвоява стандарти и технологии, които я свързват с най-развитите индустриални системи на света. Ядрената енергетика се превръща в символ на държава, която мисли в дългосрочни хоризонти.

През десетилетията на своята работа АЕЦ „Козлодуй“ изгражда нещо, което трудно може да бъде измерено само с мегавати и статистики. Тя изгражда енергийно самочувствие. България започва да произвежда повече електроенергия, отколкото ѝ е необходима. Страната се превръща в нетен износител, стабилизира електроенергийната система на Балканите и постепенно се утвърждава като фактор в регионалната енергийна архитектура. Това означава не само икономически ползи. Това означава политическа тежест, индустриална сигурност и увереност, че държавата притежава ресурси, които могат да гарантират нейното развитие в десетилетия напред. Енергията се превръща в основа на националния суверенитет.

Именно поради тази причина драмата на българската ядрена енергетика след началото на прехода има толкова дълбоко значение. Тук не става дума просто за серия от управленски грешки или за спор между различни политически визии. Става дума за постепенна загуба на стратегическа перспектива, за изчезването на онова държавническо мислене, което някога е стояло в основата на българската енергийна политика. Преходът донесе със себе си множество сътресения и неизбежни трансформации, но в един момент започна да се създава усещането, че страната постепенно се отказва от собствените си индустриални опори. Най-силният символ на този процес се оказа решението за затваряне на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй“ – решение, което беше представено като необходим политически компромис, но което в историческа перспектива изглежда като драматично съкращаване на енергийния потенциал на страната.

Тези реактори не бяха руини от миналото. Те бяха модернизирани, проверени и признати за безопасни от международни експертни мисии. Въпреки това България се съгласи да се раздели с мощност, която всяка индустриална държава би пазила като стратегически ресурс. Така страната изгуби над 1700 мегавата стабилна базова енергия – загуба, която не може да бъде компенсирана нито със символични политически жестове, нито с обещания за бъдещи реформи. Това беше моментът, в който българската енергийна политика започна да губи своята стратегическа логика.

От този момент нататък решенията в сектора започнаха да се движат между колебание и отлагане. Вместо да бъде формулирана ясна национална програма за развитие на ядрената енергетика, България постепенно попадна в поредица от политически цикли, в които всеки нов кабинет започваше разговора отначало. Един проект се появяваше като стратегически приоритет, след което следващото управление го поставяше под въпрос. Планове се обявяваха с голям политически шум, но след това потъваха в административна неопределеност. Така постепенно се създаде впечатление, че държавата вече не е способна да мисли в дългосрочни енергийни хоризонти.

Най-яркото проявление на тази нерешителност се оказа съдбата на проекта АЕЦ „Белене“. Замислен като продължение на българската ядрена програма и като гаранция за бъдещата енергийна сигурност на страната, този проект постепенно се превърна в своеобразен символ на политическите колебания на прехода. В продължение на години той беше обявяван за стратегически, след което беше замразяван, рестартиран, оспорван и отново поставян под въпрос. Вместо да се превърне в работеща централа, Белене започна да изглежда като хроника на едно национално отлагане. В този процес България не само изгуби време и ресурси, но и започна да създава впечатление за държава, която трудно взема решения, когато става дума за дългосрочни индустриални проекти.

Именно тук се появява и една важна експертна позиция, която през последните години все по-често се чува в българската енергийна общност. Според редица специалисти, сред които и проф. Янко Янев, българската ядрена енергетика не страда от липса на технологичен потенциал или от отсъствие на професионална експертиза. Проблемът е много по-дълбок. Той се крие в липсата на последователна държавна стратегия, която да разглежда ядрената енергия не като предмет на политически спорове, а като фундамент на икономическото развитие. Ядрените програми по своята същност изискват мислене в хоризонт от десетилетия. Когато една държава започва изграждането на реактор, тя планира неговата работа за половин век напред. Тя инвестира не само в електроенергия, а в индустриална инфраструктура, научен потенциал и геополитическа стабилност.

Точно това мислене постепенно започна да отслабва в българската политика. Ядрената енергетика все по-често се превръщаше в тема на краткосрочни политически дебати, вместо да бъде разглеждана като стратегическа ос на националното развитие. И така България започна бавно да губи нещо, което някога беше едно от най-големите ѝ предимства – увереността, че притежава собствена енергийна опора.

Парадоксът на тази история е, че именно в момента, когато България започна да се колебае в своята ядрена политика, светът постепенно започна да преосмисля ролята на ядрената енергия. Дълго време в Европа се налагаше убеждението, че бъдещето на континента може да бъде изградено почти изцяло върху възобновяеми източници. Но реалността на индустриалните икономики постепенно показа, че енергийните системи се нуждаят от стабилна базова мощност – от източник, който не зависи от метеорологични условия, сезонни колебания или геополитически кризи. Именно поради тази причина ядрената енергия започна отново да се връща в центъра на стратегическите дебати.

За България този обрат има особено значение, защото страната все още притежава нещо, което много държави тепърва се опитват да изградят – ядрена основа, върху която може да се развива бъдеща енергийна стратегия. АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи стабилно, българската ядрена школа не е изчезнала, а инженерният потенциал все още съществува. Това означава, че страната не започва от нулата. Тя разполага с опит, инфраструктура и традиция, които могат да се превърнат в основа за нов етап в развитието на българската енергетика.

Въпросът е дали този потенциал ще бъде използван. Защото в историята на енергетиката има едно правило, което почти никога не се нарушава: държавите, които губят стратегическо време, трудно успяват да го наваксат. Но когато историческите обстоятелства отворят нов прозорец на възможности, страните, които имат държавническа воля и стратегическо мислене, могат да превърнат този момент в начало на нова национална енергийна политика.

Европейското енергийно пробуждане и завръщането на атома**

През последните години Европа преживява едно бавно, но дълбоко енергийно пробуждане. Това не е внезапна политическа промяна, нито пък резултат от някакво краткотрайно колебание в обществените настроения. Става дума за много по-сериозен процес – за постепенно осъзнаване, че енергетиката не може да бъде изградена само върху красиви лозунги и идеологически концепции. Тя се изгражда върху реалности – технологични, икономически и геополитически. И когато тези реалности започнат да се сблъскват с политическите илюзии, неизбежно настъпва моментът, в който стратегическите решения трябва да бъдат преразгледани.

Дълго време европейската енергийна политика беше водена от убеждението, че континентът може сравнително бързо да премине към система, доминирана от възобновяеми източници. Вятърните паркове и слънчевите централи се превърнаха в символ на новата енергийна ера. В политическия език започна да се говори за „зеления преход“ като за процес, който постепенно ще измести традиционните източници на енергия и ще създаде нов модел на икономическо развитие. В този контекст ядрената енергия често беше представяна като остатък от индустриалното минало – сложна, скъпа и политически неудобна технология, която трябва постепенно да бъде извадена от енергийния микс на континента.

Но реалността започна да поставя въпроси, на които идеологическите формули не можеха да дадат убедителен отговор. Индустриалните икономики се нуждаят от стабилна електроенергия – такава, която е налична непрекъснато, независимо дали духа вятър или грее слънце. Големите производствени комплекси, металургията, химическата индустрия, транспортните системи и новите дигитални инфраструктури изискват постоянен поток от електроенергия. Тази базова мощност не може да бъде гарантирана само от източници, които по своята природа са зависими от природни условия. Постепенно започна да става ясно, че енергийният баланс на континента се нуждае от нещо повече от амбициозни климатични програми.

Точно в този момент европейската енергийна политика започна да се връща към един източник, който дълго време беше поставян в периферията на стратегическите решения. Ядрената енергия отново започна да се разглежда като ключов елемент от стабилността на електроенергийните системи. Този обрат не настъпи изведнъж. Той се развива постепенно, но днес вече е трудно да бъде игнориран. Все повече държави започват да признават, че без атомна енергия е почти невъзможно да се съчетаят три цели, които съвременната икономика изисква едновременно – енергийна сигурност, конкурентна цена на електроенергията и намаляване на въглеродните емисии.

Франция, която десетилетия наред изграждаше своята индустриална мощ върху атомната енергия, отново стартира програма за изграждане на нови реактори. Великобритания инвестира в нови ядрени мощности като част от дългосрочната си енергийна стратегия. Финландия вече въведе в експлоатация един от най-модерните реактори в Европа, който се превърна в символ на завръщането на атомната енергия на континента. Полша, която дълги години разчиташе основно на въглища, също започна своя собствена ядрена програма, осъзнавайки, че бъдещата индустриална конкурентоспособност на страната зависи от стабилни енергийни мощности.

Това движение не е случайно. То е резултат от една проста икономическа истина – енергията е основата на всяка индустриална икономика. Без достатъчно електроенергия няма производство, няма технологично развитие и няма икономически растеж. Когато цената на електроенергията започне да се покачва или когато системата стане нестабилна, индустрията реагира незабавно. Производството се свива, инвестициите се пренасочват, а икономическите вериги започват да се преместват към региони, където енергията е по-надеждна и по-достъпна.

Именно този натиск започна постепенно да променя и европейския политически дискурс. Все по-често в стратегическите документи на Европейския съюз се появява формулировката, че ядрената енергия може да играе важна роля в постигането на климатичните цели на континента. Тази промяна в езика отразява една по-дълбока трансформация – осъзнаването, че технологиите, които осигуряват стабилна електроенергия с ниски въглеродни емисии, са незаменими за бъдещето на европейската икономика.

В този нов контекст ядрената енергетика започва да изглежда по съвсем различен начин. Тя вече не е възприемана като противоположност на „зеления преход“, а като негов необходим партньор. Възобновяемите източници могат да осигурят значителна част от енергията на бъдещето, но стабилността на системата изисква източник, който може да работи непрекъснато и да гарантира баланса на електроенергийната мрежа. Атомната енергия се оказва именно този стабилизиращ фактор.

За България този европейски обрат има особено значение. Защото страната се оказва в позиция, която малко държави в Европа могат да заемат. Докато много страни тепърва започват да изграждат своите ядрени програми, България вече притежава инфраструктура, опит и традиция. АЕЦ „Козлодуй“ продължава да бъде една от най-стабилните централи в региона, а българската ядрена школа продължава да подготвя специалисти, които са признати и извън границите на страната.

Тази ситуация създава рядко срещана историческа възможност. В момент, когато Европа отново започва да осъзнава стратегическата роля на атомната енергия, България може да се окаже една от малкото държави, които вече имат готова основа за развитие. Това означава, че страната има шанс не просто да запази своята ядрена енергетика, а да я превърне в ключов елемент от регионалната енергийна система на Югоизточна Европа.

Разбира се, подобен шанс не се реализира автоматично. Той изисква ясна политическа воля и дългосрочна стратегия. Но самият факт, че Европа постепенно се връща към ядрената енергия, показва колко дълбока е промяната, която се случва в световната енергетика. След години на съмнения и идеологически спорове атомната енергия отново започва да заема мястото, което технологичната логика ѝ отрежда – като основа на стабилна и модерна електроенергийна система.

И именно в този исторически момент пред България се открива възможност, която може да определи съдбата на страната за десетилетия напред. Защото когато една държава притежава енергия, тя притежава не само икономически ресурс. Тя притежава свобода на развитие, индустриална сигурност и способността да определя собственото си бъдеще.

Българските пропуснати ядрени десетилетия

Ако погледнем хладно хронологията на българската ядрена политика през последните три десетилетия, ще видим нещо, което трудно може да бъде обяснено само с политическа нестабилност. Истинската картина е много по-дълбока. Това е история на постепенно изгубено време – време, в което други държави изграждат нови енергийни стратегии, а България сякаш стои на място, колебае се, започва и спира, обещава и отлага.

В енергетиката времето има съвсем различна стойност от тази в политиката. Един реактор се строи години. Една ядрена програма се развива десетилетия. Когато едно поколение инженери се пенсионира, трябва да има следващо поколение, което да поеме щафетата. Когато една централа навлиза в края на своя експлоатационен цикъл, новата трябва вече да бъде планирана. Това е логиката на ядрената енергетика – логика на дългия хоризонт.

И именно тук България започна да губи темпо.

След затварянето на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй“ страната трябваше незабавно да започне нов етап на развитие на своята ядрена програма. Това би било естествената реакция на всяка държава, която разбира значението на стабилната енергийна база. Но вместо това българската енергийна политика постепенно започна да се разтваря в поредица от колебания.

Вместо дългосрочна стратегия се появиха краткосрочни решения. Вместо последователност се появи цикъл от обещания и отстъпления. Всяко ново правителство започваше разговора за ядрената енергетика отначало, сякаш предишните години не са съществували.

И така постепенно се натрупаха години, които България просто изгуби.

Най-ясният символ на тази загуба на време остава проектът АЕЦ „Белене“. Малко индустриални проекти в Европа са преминавали през толкова дълъг и противоречив път. Замислен като естествено продължение на българската ядрена програма, той трябваше да гарантира бъдещето на страната като енергиен център в Югоизточна Европа. Вместо това проектът постепенно се превърна в своеобразен политически барометър, който се променяше с всяка смяна на властта.

Години наред Белене беше обявяван за стратегически приоритет, след което беше поставян под въпрос. Подписваха се договори, които по-късно се преразглеждаха. Обявяваха се инвеститори, които след това изчезваха от хоризонта на проекта.

В крайна сметка България остана в една странна ситуация – страната разполагаше с оборудване, имаше площадка, имаше инженерна подготовка, но централата така и не беше построена. Проектът се превърна в хроника на българската нерешителност.

Тази нерешителност има цена, която често се подценява. Ядрената енергетика не е само технология. Тя е система от знания, институции и професионална култура. Когато един проект се отлага прекалено дълго, не се губят само пари. Губи се и най-ценният ресурс – времето на инженерните поколения.

Специалистите, които са участвали в началото на проекта, постепенно напускат системата. Младите инженери започват да търсят реализация в други държави. Университетските програми губят своята връзка с реални индустриални проекти. Така бавно започва да ерозира една професионална среда, която се изгражда десетилетия.

И въпреки това българската ядрена школа не изчезна. Тя оцеля благодарение на работата на АЕЦ „Козлодуй“, благодарение на университетите и благодарение на специалисти, които продължиха да работят в международни институции и организации. Един от хората, които последователно напомнят за значението на тази експертиза, е проф. Янко Янев, който в продължение на години участва в глобални ядрени програми и добре познава динамиката на световната енергетика.

Според него България разполага с нещо, което много държави тепърва се опитват да изградят – натрупан опит в управлението на ядрени технологии. Това е ресурс, който не може да бъде създаден за една нощ. Той се изгражда с поколения инженери, с международни партньорства и с постоянна работа на институциите.

Именно поради тази причина пропуснатите години изглеждат толкова болезнени. Защото България не е държава, която тепърва трябва да навлиза в ядрената енергетика. Тя е държава, която вече е била там.

Тя е държава, която вече е имала опит, инфраструктура и авторитет.

Затова въпросът за бъдещето на ядрената енергетика в България не е въпрос за технологична възможност. Той е въпрос за политическа решителност.

Дали страната ще продължи да отлага решенията си и да губи стратегическо време, или ще направи онзи завой, който може да превърне пропуснатите десетилетия в начало на нов етап.

Защото историята на енергетиката показва нещо много важно. Държавите, които веднъж са изградили ядрена школа и индустриална инфраструктура, имат шанс да възстановят своята програма, дори след години на колебание. Но този шанс не е безкраен.

Ако пропуснат и следващия исторически момент, възстановяването става почти невъзможно.

Именно тук се крие истинският въпрос, който днес стои пред България.

Не дали страната може да развива ядрена енергетика – защото технологично тя може.

А дали ще има държавническата воля да го направи.

Ядреното възраждане като национална кауза

Въпросът за бъдещето на българската ядрена енергетика постепенно започва да излиза извън рамките на обикновения енергиен дебат. Той вече не е просто техническа тема, която засяга специалисти, експерти и администрация. Той се превръща в въпрос за стратегическата посока на държавата. Защото когато една страна обсъжда дали да развива или да изостави своята ядрена енергетика, тя всъщност обсъжда не само начина, по който ще произвежда електроенергия, а и това какво място иска да заема в икономическата карта на Европа през следващите десетилетия.

България се намира в момент, в който подобно решение вече не може да бъде отлагано. АЕЦ „Козлодуй“ продължава да бъде стабилният гръбнак на българската електроенергийна система, но всяка ядрена централа има своя жизнен цикъл. Реакторите, които днес работят надеждно, ще достигнат своята технологична граница след определен период от време. Ако една държава иска да запази своето място сред страните с развита ядрена енергетика, тя трябва да започне подготовката за нови мощности много преди старите да бъдат изведени от експлоатация. Именно тази логика стои зад ядрените програми на всички големи индустриални държави.

В българския случай тази логика става още по-ясна, когато се погледне географското положение на страната. Балканският регион е зона на нарастващо потребление на електроенергия. Икономиките на Югоизточна Европа постепенно се разширяват, а електроенергийните системи на много държави в региона изпитват трудности да осигурят стабилна базова мощност. В подобна среда държава, която притежава надеждни ядрени мощности, може да се превърне в ключов фактор за регионалната енергийна стабилност.

България вече е заемала подобна позиция. В продължение на десетилетия страната беше един от основните износители на електроенергия на Балканите. Тази роля не беше просто икономическо предимство. Тя даваше на страната влияние, стабилност и възможност да участва активно в енергийната архитектура на региона. Именно поради тази причина въпросът за бъдещето на ядрената енергетика не трябва да се разглежда като спор между различни технологични решения. Той трябва да бъде разглеждан като част от националната стратегия за развитие.

Точно тук възниква и една идея, която все по-често се появява в експертните среди и която има дълбок политически смисъл. Ако проблемът е толкова важен за бъдещето на страната, той не може да бъде оставен на цикличните колебания на партийния живот. Ядрената енергетика изисква хоризонт на планиране, който далеч надхвърля рамките на един парламентарен мандат. Реакторите се строят десетилетия, експлоатират се половин век и определят икономическата среда на цели поколения. В този смисъл решенията, които се вземат днес, ще влияят върху живота на страната много след като настоящите политически актьори вече няма да бъдат част от политическата сцена.

Поради тази причина би било напълно логично българските политически сили да се опитат да излязат извън обичайния политически спор и да търсят национален консенсус около бъдещето на ядрената енергетика. Подобни консенсуси не са нещо необичайно в европейската практика. В редица държави стратегическите решения в енергетиката се приемат с широка парламентарна подкрепа именно защото те засягат основите на икономическото развитие. Когато дадена държава реши да развива ядрена програма, това решение обикновено се превръща в национален проект, зад който застават различни политически сили.

България има всички основания да потърси подобен модел. Една програма за ядрено възраждане на страната би могла да обедини около себе си различни институции, научни центрове и индустриални партньори. Такава програма не би трябвало да бъде просто списък от технически проекти. Тя би трябвало да се превърне в цялостна стратегия, която да включва изграждането на нови мощности, развитието на инженерните кадри, модернизацията на енергийната инфраструктура и интегрирането на българската енергийна система в по-широката европейска мрежа.

Аргументите в полза на подобна програма са достатъчно силни. Ядрената енергия осигурява стабилна електроенергия, която не зависи от климатичните условия. Тя позволява на индустрията да работи при предвидими цени на електроенергията. Тя дава възможност на държавата да намали зависимостта си от външни енергийни източници. В същото време атомната енергия е един от най-ефективните начини за производство на електроенергия с ниски въглеродни емисии, което означава, че тя може да бъде съвместима и с климатичните цели на Европа.

Но може би най-важният аргумент е друг. Енергията е основата на всяка модерна икономика. Държава, която разполага със стабилна и предвидима енергийна система, има възможност да привлича инвестиции, да развива индустрията си и да поддържа високо технологично равнище. Държава, която не притежава подобна система, постепенно започва да губи икономическата си динамика.

Именно затова въпросът за ядреното възраждане на България не е просто въпрос за строителството на нови реактори. Това е въпрос за посоката на националното развитие. Ако политическите сили успеят да преодолеят краткосрочните си различия и да формулират обща стратегическа визия, България може да се възползва от новата енергийна реалност, която постепенно се оформя в Европа.

Историята рядко дава втори шанс на държавите да възстановят загубени стратегически позиции. Но понякога подобен шанс все пак се появява – когато международната среда се промени, когато технологичните тенденции се обърнат и когато обществото започне да осъзнава значението на определени решения.

България може би се намира именно в такъв момент. И от начина, по който страната ще отговори на този исторически въпрос, ще зависи дали ядрената енергетика ще остане само част от миналото на страната или ще се превърне в основа на нейното бъдеще.

Ядрената енергия като въпрос за бъдещето на българската държава

Когато една държава обсъжда бъдещето на своята енергетика, тя всъщност обсъжда нещо много по-дълбоко от техническите параметри на електропроизводството. Тя обсъжда собственото си бъдеще. Енергията е онзи фундамент, върху който се изграждат икономиката, индустрията, социалната стабилност и геополитическата тежест на всяка модерна страна. Без достатъчно и надеждна енергия няма индустрия, няма технологично развитие, няма реална икономическа независимост. Именно затова въпросът за ядрената енергетика в България не може да бъде третиран като поредния секторен спор между различни институции или като тема за временни политически сблъсъци. Той е въпрос за стратегическата посока на държавата.

Историята на българската ядрена енергетика показва колко сложен може да бъде пътят на една държава, когато стратегическите решения започнат да се подчиняват на краткосрочни политически съображения. Страната премина през години на колебания, през пропуснати възможности и през проекти, които останаха недовършени. В този период България изгуби не само време и ресурси, но и част от увереността, че може да бъде водещ фактор в регионалната енергийна система. Но въпреки всички тези трудности едно нещо остана непокътнато – ядрената основа на българската енергетика.

АЕЦ „Козлодуй“ продължава да бъде гръбнакът на електроенергийната система на страната. Българските инженери и специалисти продължават да бъдат част от международната ядрена общност. Университетите продължават да подготвят нови поколения експерти. Това означава, че въпреки всички пропуснати години България не е изгубила най-важното – своя потенциал.

И именно този потенциал прави настоящия исторически момент толкова важен.

Светът навлиза в нов енергиен етап. Индустриалните икономики се нуждаят от стабилна и предвидима електроенергия. Геополитическите сътресения показаха колко опасна може да бъде зависимостта от външни енергийни източници. В същото време технологичното развитие – от дигиталните мрежи до електрификацията на транспорта – увеличава потреблението на електроенергия в мащаби, които преди десетилетие трудно можеха да бъдат прогнозирани. В тази нова енергийна реалност ядрената енергия отново започва да се утвърждава като един от основните стълбове на модерната икономика.

Това означава, че пред България се открива шанс, който рядко се появява в историята на енергетиката. Страната притежава инфраструктура, опит и географско положение, които могат да я превърнат в един от стабилизиращите енергийни центрове на Югоизточна Европа. Ако този потенциал бъде използван разумно, България може отново да се превърне в държава, която не само осигурява собствените си енергийни нужди, но и играе важна роля в регионалната енергийна система.

Но подобна перспектива не се реализира автоматично. Тя изисква ясно съзнание за значението на енергетиката и политическа воля, която да надхвърли краткосрочните партийни интереси. Ядрената енергетика е сфера, в която решенията трябва да бъдат вземани с хоризонт от десетилетия. Именно затова идеята за национален консенсус около бъдещето на българската ядрена програма изглежда не само разумна, но и необходима. Стратегическите решения не бива да се превръщат в заложници на политическата конюнктура.

Една национална програма за развитие на ядрената енергетика би могла да се превърне в основа на нов индустриален етап за страната. Тя би могла да даде импулс на инженерното образование, на научните изследвания и на индустриалните инвестиции. Тя би могла да превърне България в място, където високите технологии не просто се използват, а се развиват.

Но най-важното е, че подобна програма би дала на страната нещо, което през последните десетилетия често изглеждаше изгубено – ясна стратегическа посока.

Историята на модерната икономика показва, че държавите, които разполагат със стабилна енергийна основа, имат много по-големи възможности за развитие. Енергията е ресурсът, който прави възможни индустриалните инвестиции, научните изследвания и технологичните пробиви. Тя е условието, без което всички останали икономически стратегии остават само добри намерения.

Затова въпросът за ядреното бъдеще на България е всъщност въпрос за това дали страната ще избере да бъде активен участник в новата енергийна и индустриална карта на Европа, или ще се задоволи с ролята на периферия, зависима от решенията на други държави.

Отговорът на този въпрос ще зависи от решенията, които България ще вземе през следващите години. Ако страната успее да превърне своята ядрена традиция в основа на нова национална стратегия, тя може да възстанови една от най-силните си позиции – позицията на държава с модерна, стабилна и стратегически независима енергетика.

И тогава ядрената енергия няма да бъде просто наследство от миналото.

Тя ще бъде част от бъдещето на българската държава.

