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България

За тайното и явното в нашата политика: Защо Буданов наистина посети София?

/Поглед.инфо/ Бързо реализираната сделка между Тръмп и Путин, последвана от сериозни трусове в Украйна и европейските ни партньори, отново поставя на преден план визитата на шефа на украинското разузнаване Кирило Буданов у нас. Посещението му, обгърнато в мистерия, неочакваните срещи с български политически фигури и оскъдните официални обяснения под грифа „конфиденциалност“ повдигат фундаментални въпроси. Анализът разглежда възможните тайни ангажименти, инцидентите в нашата изключителна икономическа зона в Черно море и мястото на България в новата геополитическа конфигурация.

Павлин Павлов 42015 прочитания
За тайното и явното в нашата политика: Защо Буданов наистина посети София?
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Скоротечно осъществената дизелова сделка на Тръмп и Путин и последвалите я разбушували се страсти в Украйна и сред европейските ни партньори са достатъчно основание отново да се върнем към посещението на Буданов и евентуално поетите от българската страна ангажименти. Информацията за срещата изплува по неприемлив начин, почти мистериозно в обществения ефир. Веднага след това я настигна и допълнителният факт, придружен дори със снимка, за срещата на Буданов с Цветан Цветанов, една поизхабена фигура в политическата ни фауна. Ако първата все пак отговаря на някаква дипломатическа логика, то втората буди по-скоро недоумение, най-вече защото е проведена „извънпланово“, по незнайни уговорки, въпреки обявената спешност и бързина в пребиваването на гостуващия у нас. Особено като е било известно, че е член на делегация на Украйна, отправила се на важна среща в САЩ.

Едва ли не принудително изисканото от Радев обяснение даде доста постна представа за проведения разговор, запечатвайки информацията с гриф „конфиденциалност“. И тази поредна външно-политическа изява на правителството, за съжаление, бързо беше превърната като другите в тюрлюгювеч от медийна мъгла и политическа интрига. Веднага след това обаче всичко прибързано притихна и се скри набързо в политическата надпревара за президентските избори. Останаха сред хората само доста въпроси да висят в пространството без отговор.

Например, от какъв зор точно Буданов, някогашният шеф на страховитото военно разузнаване на Украйна е трябвало да се срещне и то точно с Радев? Телефоните ли са били развалени, други канали за обмен на специална информация ли е нямало, които президентът на Украйна по примера на своя принсипал Тръмп да използва, вместо да притеснява своя човек с това отклонение от маршрута му. Такова посещение би могло да се сравни с онова на шефа на ЦРУ в Москва, колкото и да е пресилена аналогията. Нито Буданов обаче е на това ниво, нито Радев е Путин. Въпреки че примиерът ни постоянно го настъпват по петите с подобни намеци. Поет бил ангажимент за конфиденциалност, заяви той. Интересно е, дали помни ли за другия свой ангажимент - този по време на предизборната му кампания, когато по неговите обещания се изключваше всякаква конфиденциалност в бъдещото общуване с народа.

В такива случаи като нашия обикновено започва гадаенето. Да е дошъл Буданов за помощ, за още помощ, едва ли - каквото сме могли, сме дали и още ще дадем, като сме се хванали на хорото. После, ако трябва да следваме приетите брюкселски правила, с по-голям шанс за успех би могъл да го изпрати Зеленски към други, по-„дашни“ страни от Европейския съюз освен нас. Да е дошъл Буданов да обсъди с Радев нещо във връзка с предстоящата среща в САЩ, пак не изглежда нормално. Може и да се напъваме да влезем в процесите, но още не сме в „играта“, нали все във втора класа ни слагат. Остава май само една причина - случилото се с корабите в нашата свободна икономическа зона. Казаното от Радев косвено го потвърди, но без някаква по-конкретна информация. Щом е така, нека предположим, каква би могла да бъде вестта, която Буданов е донесъл по този тайнствен начин? Че това е работа на руснаците - Зеленски го каза още начаса. Дори подчерта, че е получил потвърждение от наша страна, което също остана да виси като потвърждение във въздуха. Тогава дали не е тръгнала приказката, че най-вече при потъналия за минути кораб е възможно ударът да е извършен от подводен дрон. По същото време, почти по същия начин бе ударен пълен догоре танкер в акваторията пред град Сочи в Русия. И то с много по-тежки последствия, защото из видеата се виждаше, как целият хоризонт гори след удара, а мазното петно като нищо ще стигне и до нашите брегове при такъв обем на товара.

Знае се от поредицата случаи, че украинците предпочитат и използват подводни дронове. Поначало или поне за сега руснаците използват надводни дронове-катери. Не са стигнали още до супер техническото ниво на украинците. Въпросът е, защо биха го сторили украинците или как е станало възможно да се случи това, ако е тяхна работа. Може би е разговаряно и за подобен сценарий. Може би отговорът се крие в думичката конфиденциалност. Възможно е също така и начинът, по който ще се проведе разследването и това с какво ще приключи, също да ни ориентира след време в казуса. Във всички случаи обаче тук ще е зарито кучето. А да го „откопае“ може само Радев, ако реши някой ден да престъпи „омертата“.

На всичкото отгоре и текущият момент е също важен поради новата ситуация, която настъпва след сделката Тръмп-Путин. Картите пак се обърнаха. Без да знае някой, какво ще ни донесат те при това раздаване.

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