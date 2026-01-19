/Поглед.инфо/ С решението си да подаде оставка от президентския пост Румен Радев прави рязък преход от институционална роля към открита обществено-политическа конфронтация, като призова българските граждани за съвместна борба срещу олигархията, корупцията и подмяната на държавните институции, без да обявява конкретна партийна форма или организационна структура.

Поглед.инфо винаги разглежда подобни ключови политически жестове като част от по-дълбоката криза на представителството и търсенето на нов обществен договор в България.

Обръщението на Румен Радев и обявеното решение утре да подаде оставка бележат рязък и съзнателен преход – от институционална роля към открита обществено-политическа битка. Радев не обяви партия и не назова организационна форма, но отправи директен и персонален призив към българските граждани за съвместна борба срещу олигархичния модел, корупцията и системното подкопаване на държавните институции.

Центърът на посланието не е лична амбиция, а политическа диагноза: формално завършилата европейска интеграция не е донесла нито стабилност, нито доверие, нито усещане за справедливост. Според Радев причината е управленски модел, който носи външните белези на демокрация, но функционира по логиката на задкулисието, подмяната и безконтролното влияние на олигархични кръгове. В този контекст оставката не изглежда като отстъпление, а като опит за излизане от рамките на институционалната безсилие.

Радев ясно очерта и границата на бъдещото си действие: защита на държавността, институциите, гражданския и етническия мир, както и необходимостта от нов обществен договор, роден от активното участие на самите граждани. Призивът към „заедно“ обаче е едновременно мобилизиращ и изпитателен – защото без ясно структуриране, програма и механизми за отчетност всяка обществена енергия рискува да бъде бързо неутрализирана от същата система, срещу която е насочена.

Затова истинският тест тепърва предстои. Не в думите, а в следващите стъпки: дали този призив ще остане силен морален и символен акт, или ще прерасне в устойчива политическа инициатива, способна да носи отговорност и да предложи реална алтернатива на компрометирания модел на управление.