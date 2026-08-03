Алтернативата на Планета Х: Математически модели заменят митичната планета с древен звезден сблъсък

/Поглед.инфо/ Външните покрайнини на нашата система отдавна са превърнати в гробище за елегантни теоритични модели. Онова, което се случва отвъд орбитата на Нептун, трудно се връзва с прилежните формули от учебниците. Ледените тела от типа на Седна и астероида Арокот се движат по орбити, които изглеждат по-скоро като резултат от катастрофа, отколкото от гладка акреция. Години наред теоретиците търсеха призрак – хипотетична девета планета. По-внимателният преглед на дисковата динамика и над три хиляди компютърни симулации обаче показват съвсем различен сценарий: външен обект, преминал достатъчно близо, за да пренареди периферията ни.

За всеки, който е прекарал достатъчно време пред астрометричните каталози, покрайнините на Слънчевата система не са романтична бездна, а сложна логистична гатанка. След Нептун подредеността на вътрешните планети просто изчезва. Вместо това разполагаме с разхвърляна сгурия от лед и скали, чийто перихелий се намира на десетки милиарди километри, а векторът на движението им е усукан под ъгли, които изискват външна намеса.

От десетилетия ортодоксалната астрономия се опитва да запълни тази празнина с Планета Х. Според поддръжниците на тази теза, някъде в тъмнината се крие скалисто тяло с масата на Марс или дори Супер-Земя, което гравитационно „пасе“ тези транснептунови обекти. Само че всяко следващо систематично картографиране на небето с обсерватории като VLT или Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System пропуска да открие въпросния масивен обект. Когато една хипотеза изисква все по-екзотични параметри, за да оцелее, обикновено проблемът е в самата хипотеза.

Точно тук се намесва изследването на екипа от Холандия, воден от Амит Говинд. Вместо да търсят невидими планети, изследователите са се върнали към класическата механика на флуидите и гравитационния сблъсък. Те са проиграли над три хиляди цифрови симулации, опитвайки се да възпроизведат днешната архитектура на пояса на Кайпер. Резултатите показват, че за да се получат наблюдаваните днес екстремни отклонения, не е била необходима планета-фантом. Трябвала е звезда.

Според представените модели, най-плътното съвпадение с текущите данни се получава при близко преминаване на чужда звезда с маса около 0,8 от тази на Слънцето. Траекторията ѝ я е прекарала на приблизително 16,5 милиарда километра от центъра на протопланетния диск. В мащабите на космоса това е почти директен сблъсък – разстоянието е само няколко пъти по-голямо от това до Плутон.

Подобен динамичен шок обяснява почти всичко, което традиционният модел на формиране опитва да затаи под килима. При преминаването на обект с подобна плътност, външният ръб на диска буквално е бил разкъсан. Част от ледените отломки са били изхвърлени завинаги в междузвездното пространство. Други са придобили онези силно удължени и наклонени орбити, които днес ни изглеждат като аномалия. Трета група обекти – и това е може би най-интересният логистичен детайл – са били гравитационно прихванати от планетите-гиганти, превръщайки се в техни ирегулярни спътници.