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Анализ на интервюто на Мъск пред The Economist

/Поглед.инфо/ За пореден път медийната машина бе задвижена от познатия сценарий: гръмки пророчества, опаковани в аурата на технологичен месианизъм. В скорошно интервю за The Economist Илон Мъск за пореден път разгърна познатия си визионерски спектър — от пълното изземване на човешкия труд от невронни мрежи до ерата на пост-паричното изобилие. Анализът на съществуващата инфраструктура, суровинните лимити и физическите реалности на глобалната мрежа обаче показва дълбоки пробойни в тази реторика.

Деж. редактор Александра Докова 11621 прочитания
Анализ на интервюто на Мъск пред The Economist
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Физическата граница на силициевия месианизъм

Разглеждането на последната медийна изява на Илон Мъск пред The Economist изисква сваляне на оптиката на корпоративния PR и поглед към суровата фактология. Твърдението, че до пет години изкуственият интелект ще надмине колективния капацитет на цялото човечество, съдържа фундаментално разминаване с производствените реалности. Подобни хронограми не са нови. От 2014 година насам графикът за пълна автономия на моторните превозни средства постоянно се измества с по още две години напред. Измерванията на индустриалния капацитет показват, че преходът от лабораторен алгоритъм към реална производствена система не е въпрос на чиста математика, а на тежка физика и логистика.

Да се твърди, че милиарди хуманоидни роботи ще заменят фабричните работници в рамките на текущото десетилетие, означава да се игнорира състоянието на глобалната верига за доставки. Производството на високопрецизни актуатори, литигово-йонни клетки и специализирани полупроводници е ограничено от добива на редки земни елементи. Архивите на минно-добивните корпорации показва, че отварянето на нов литиев или кобалтов рудник отнема между седем и дванадесет години. Архивно гробище от несбъднати технологични прогнози показва ясно, че софтуерният прогрес винаги се удря в стената на хардуерното производство.

Освен това съществува въпросът за енергийния баланс. По данни на Международната агенция по енергетика (IEA), консумацията на енергия от центровете за данни вече представлява значителен процент от световното потребление, а обучението на невронни мрежи от следващо поколение изисква локални електрически мрежи с мощност, сравнима с тази на средно големи промишлени градове. Изчисленията на консумацията показват, че преди AI да замести човешкия мозък — който работи на едва 20 вата — инфраструктурата ще се сблъска с физическия лимит на трансформаторите и преносните мрежи. Технологичният скок не се случва във вакуум; той изисква мед, гигавати и физически опит на терен.

Оскъдност срещу хартия: Суровият икономически реализъм

Тезата за изчезването на парите и обезценяването на техния смисъл поради „неограниченото производство“ стъпва върху концепция, която пренебрегва основните закони на термодинамиката и икономическата география. Според документите от интервюто, Мъск чертае модел, при който спадът в цената на труда автоматично води до изчезване на дефицита. Това изглежда логично на хартия, но съществува един фундаментален физически проблем: първичните ресурси не са безкрайни.

Трудът е само един от факторите за производство. Земеделската земя, питейната вода, географски стратегическите точки, спектърът от радиочестоти и най-вече фосилните и ядрените горива притежават абсолютна оскъдност. Ако цената на сглобяването на един продукт падне до нула, стойността на суровината, от която е направен, се увеличава пропорционално на търсенето. В исторически план, всяка технологична революция — от парата до микропроцесора — просто е пренасочвала капитала към нови тесни места във веригата. Повече за [парадокса на Джевонс и икономиката на ресурсите] може да бъде намерено в анализите на индустриалната история от XIX и XX век.

Когато Мъск говори за държавно осигуряване на средства без риск от инфлация, той описва форма на централно планиран дигитален феодализъм. Парите са не просто средство за размяна, а механизъм за разпределение на оскъдни ресурси. Дори ако роботите произвеждат милиони тонове пластмасови изделия дневно, правата върху градоустройствената земя или достъпът до чиста енергия остават строго ограничени. Инфлацията не се измерва само с цената на потребителските стоки; тя се измерва със достъпа до абсолютните блага. Интелектуална мъгла е да се твърди, че достъпът до ресурси ще стане свободен само защото алгоритъм е оптимизирал монтажната линия.

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