Анатомия на един древноегипетски административен инструмент

/Поглед.инфо/ Когато съвременният човек реши да си татуира нещо по кожата или да окачи евтин месингов медальон на шията си, той обикновено си мисли, че купува мистика. Реалността в архивите на египтологията обаче е далеч по-прозаична и хладна. Символът, познат днес в поп-културата като "Окото на Хор" или "Уаджет", никога не е бил просто романтичен щит срещу уроки или украшение за фараонски папируси. Под пластовете пясък, погребални ленти и по-късни елинистически интерпретации се крие строга анатомична, счетоводна и логистична структура. Това е разказ за начина, по който една древна империя е опитала да канализира телесното осакатяване в държавен инструмент за измерване на зърно, контрол над ресурсите и регенерация на мъртвия държавен апарат.

Отвъд сувенирния кич и поп-митологията

Всеки, който е стъпвал на пазара в Кайро или е прекарвал повече от десет минути в разглеждане на съвременни каталогoви татуировки, е виждал тази стилизирана птича очна линия. Соколовият поглед, удължен с разклоняваща се опашка в долната част. В масовото съзнание това е поредната суеверие-икона, наредена до гръцкото синьо око или скандинавските руни. Холивудските продукции от рода на "Богове на Египет" допълнително ни натрапват някакви бляскави епични сблъсъци между супергерои с човешки лица, избутващи реалния исторически контекст в ъгъла. Реалността обаче е пълна с интелектуална мъгла, която се разсейва едва когато човек отвори тежките томове на Британския музей или се зарови в данните от Разкопките при Саккара.

Текстът на мита, запазен в Текстовете от пирамидите (по-конкретно тези от пирамидата на Унас от края на V династия, около 2350 г. пр.н.е.), разказва за разрушителния конфликт между Хор и чичо му Сет. Сет убива Озирис, разчленява тялото му и го разпръсква из Нилската делта. По-късно Хор – роден според различни текстови източници или от съживената за кратко мумия на баща си, или непосредствено преди смъртта му – влиза в продължил над 80 години конфликт за наследството. В тази продължителна война Сет изтръгва лявото око на своя племенник.

Тук свършва приказката за деца и започва суровата аналитична материя. Египтяните не са били просто поети, те са били изключително практични инженери и наблюдатели на природата. За тях лявото око на Хор е Луната, а дясното – Слънцето. Твърди се, че изтръгването на лявото око обяснява лунните фази – изчезването на лунния диск и неговото последващо възстановяване. Това изглежда логично като астрономически мит, но има един сериозен исторически и физически проблем: египетските жреци никога не са оставяли нещата само на ниво метафора.

Математическата дроб на разчленения орган

Ако разгледаме по-подробно анатомията на самия графичен знак Уаджет, ще открием нещо, което ученият Георг Мьолер отбелязва още в началото на XX век при изследването на йератическите административни папируси. Символът не е произволна рисунка. Той е съставен от шест отделни елемента, всеки от които отговаря на конкретно анатомично наблюдение върху сокола (Falco peregrinus) и... на конкретна математическа дроб.

Преди години в египтологичните среди бе широко разпространена теорията, че зеницата представлява 1/4, веждата – 1/8, вътрешният ъгъл – 1/2, а вертикалната линия и извитата опашка под окото отговарят съответно на 1/16, 1/32 и 1/64. Според тази хипотеза, когато Тот (богът на писмеността и изчисленията) събира отново парчетата от окото, той сглобява 63/64 от цялото. Липсващата една шестдесет и четвърта част била погълната от самата божествена магия, за да остане пространство за преход между живия и мъртвия свят.

Числата и радиовъглеродният анализ на по-късни счетоводни текстове от Средното царство обаче не потвърждават напълно тази идеализирана версия. Нов преглед на папирусите от Лахун показва, че жреците счетоводители действително са използвали тези символи за измерване на зърнени дажби (хекет), но тяхната математическа връзка със самия мит е била по-скоро по-късна систематизация на сcribe-овете (писарите), отколкото първична основа на митологията. И точно тук се появява пробойни в теорията за "древната свещена геометрия". Империята semplicemente е имала нужда от стандартна мерна единица за ечемик и ленено масло, и я е облякла в религиозен разказ, за да гарантира, че никой счетоводител няма да смее да я фалшифицира.