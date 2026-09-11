Анатомия на изолацията: Защо човешкият мозък губи 23 дни в пълна тъмнина

/Поглед.инфо/ През юли 1962 година френският геолог и спелеолог Мишел Сифр слиза в пропастта Скарасон, разположена в Лигурските Алпи. Целта не е романтично търсене на приключения, а суров физиологичен тест: прекарване на два месеца на 130 метра дълбочина при 100% влажност, температура около freezing point и пълно лишаване от естествена светлина. Липсата на външни времеви маркери — слънчев изгрев, температурен цикъл, социални събития — разкрива неподозирани пробойни в човешката нервна система. Неговото тяло започва да генерира собствен вътрешен ритъм, но цената за това е сериозно когнитивно разграждане, дезориентация и субективно забавяне на времето, което превръща експеримента в крайъгълен камък за съвременната хронобиология и космическата медицина.

Подземният лагер в Скарасон и физическите лимити на материята

Когато 23-годишният Мишел Сифр се спуска в ледената пропаст Скарасон през лятото на 1962 г., той не просто влиза в пещера, а влиза в среда, където човешката биология е подложена на изключително агресивно външно въздействие. Логистиката на този експеримент е далеч от елегантна. Влагата е постоянно на границата на насищането, температурата варира около 3 градуса по Целзий, а оборудването е базово: найлонова палатка, поликлинични устройства, грамофон, няколко книги и провизии, изчислени по калориен тонаж за два месеца. Връзката с повърхността е строго ограничена до еднопосочен телефонен кабел. Сифр е длъжен да се обажда на дежурния си екип горе само в три конкретни момента: когато се събужда, когато яде и когато си ляга. Без обратна информация, без да чува гласове, без потвърждение колко е часът на повърхността. Чрез този прост, но драстичен метод той премахва всички външни регулатори на циркадния ритъм, т.нар. Zeitgebers (zeitgebers - времеви даватели).

Първоначално опитът изглежда като проверка на волята, но физиологичните фактори бързо поемат контрола. Студът прониква през дрехите, а липсата на ултравиолетова светлина спира синтеза на витамин D, засягайки невротрансмитерния баланс. Сифр решава да се подчини на това, което смята за естествени сигнали на тялото си. Яде само при истински глад и ляга да спи едва когато умората го смаже физически. Това, което архивите от експеримента разкриват, обаче е систематично разминаване между обективната реалност и субективното усещане за неврологичните процеси. Изглежда логично, че без часовник човек просто ще поддържа 24-часов ден по навик, но централната нервна система реагира по съвсем различен начин, когато е отрязана от астрономическия денонощен цикъл.

Разграждането на вътрешния субективен хронометър

Един от най-бруталните тестове, които Сифр провежда по време на престоя си под земята, е стандартният тест с броене. Инструкцията е проста: той трябва да отброи от 1 до 120 през телефонната линия с честота едно число на секунда, като по този начин маркира период от две минути. В началото на юли неговото отброяване съвпада почти идеално с хронометъра на екипа на повърхността. Но с напредването на седмиците, потънал в архитектурата на пълната изолация, субективната му секунда се разтяга. До края на експеримента за отброяването на уж 120 секунди на Сифр са му необходими близо пет реални минути по часовника на повърхността. Мозъкът му обработва импулсите със забавена честота, докато самият той е твърдо убеден, че ритъмът му е абсолютно непроменен.

Този неврологичен феномен показва как липсата на външни фотостимули забавя вътрешната обработка на информация в супрахиазмалното ядро (SCN) — малката структура в хипоталамуса, която отговаря за биологичния часовник. Промените не са само психологически; те са дълбоко свързани със състоянието на тъканите, качеството на съня и липсата на контраст между светлина и тъмнина. Тялото му навлиза в ендогенен, тоест вътрешно генериран ритъм. Данните от дневниците показват, че физиологичният цикъл на Сифр се е заковал на около 24 часа и 30 минути. Тялото му е продължавало да работи в денонощен режим, но съзнанието му е губило следата на дните с катастрофална скорост.