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Археолози откриха в Мексико огромна каменна плоча с писмени знаци на маите

/Поглед.инфо/ На 14 август 2024 г. Националният институт по антропология и история на Мексико (INAH) обяви откриването на масивен каменен панел със 123 йероглифа в непосредствена близост до пирамидата Нохоч Мул в древния град Коба. Находката не просто попълва династичния списък с непознатия досега владетел Кауил Чак Чийн, но и поставя сериозни въпроси относно логистиката на съхранение на епиграфски паметници в екстремната влага на Юкатан. Докато официалните доклади бързат да обявят триумф, изследователите се сблъскват със суровата геологична реалност на рушащия се мек варовик.

Деж. редактор Александра Докова 4216 прочитания
Археолози откриха в Мексико огромна каменна плоча с писмени знаци на маите
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Геоложкият капан на Юкатан и оцеляването на писмеността

Разкопките в източната част на полуостров Юкатан винаги са били логистичен кошмар, а не романтично приключение с четка в ръка. Находката, разположена само на 160 метра от монументалната 42-метрова пирамида Нохоч Мул, представлява L-образен панел, врязан директно в скална стена. Проблемът тук е чисто физически. Юкатанският варовик е порест, податлив на киселинни дъждове и бърза ерозия под влиянието на тропическия климат и органичните киселини от хумуса на джунглата. Да намериш 123 ясни йероглифни знака върху площ от 11 квадратни метра при тези условия граничи с чудо, или по-скоро с дългогодишно консервационно усилие, което INAH често спестява в кратките си прессъобщения за медиите.

Археолозите, ръководени от теренните екипи на института, са изправени пред сериозно предизвикателство. Варовикът в Коба лесно се превръща в прах при резки промени във влажността, каквито неизбежно настъпват след разчистването на горския подлес и почвения слой. Всяко бързане при разкриването на подобен паметник без предварително изградена дренажна и укрепителна система рискува да унищожи надписите за броени месеци. Тук се появяват и първите пробойни в теорията за бързото и гладко разчитане. Епиграфите признават, че голяма част от глифовете са износени и дешифрирането им е по-скоро процес на хипотетична реконструкция, отколкото на директно четене.

Династичните празнини и прагматизмът на властта

Според официалните данни, представени от епиграфския екип на проекта, надписът фиксира конкретна дата: 12 май 569 г. сл. Хр., сочена за момент на основаване на селището Кех-Виц-Нал (Еленската планина). Зад тази суха дата обаче стои сложна административна реалност. Коба не е била изолиран култов център, а огромен градски конгломерат, контролиращ сложна мрежа от повдигнати каменни пътища (сакбе). За разлика от конкурентите си на юг, Коба е трябвало да управлява територия с ограничени водни ресурси, разчитайки на система от плитки езера, което изисква изключително централизиран контрол върху разпределението на ресурсите.

Появата на непознатия досега владетел Кауил Чак Чийн в новия надпис попълва сериозна празнота в местната хронология. Към момента са идентифицирани 14 владетели, но най-интересният детайл е присъствието на три жени на трона, една от които е управлявала в продължение на четири десетилетия. В нашата предишна публикация относно търговските пътища на полуострова и икономическата логистика на маите разгледахме как династичната приемственост по женска линия често е била спасителен пояс при военни кризи и липса на мъжки наследници. Това не е модерен егалитаризъм, а суров прагматизъм на оцеляването. Жените на трона в Коба не са били просто декоративни фигури, а регенти и легитимни гаранти на властта, държащи контрола над търговските монополи за сол и обсидиан в северната част на полуострова.

Претенцията за божествен произход чрез приемането на името на божеството Кауил (свързвано със светкавиците и земеделското плодородие) също има чисто икономическо измерение. В общество, където сушата може да унищожи реколтата от царевица за един сезон, владетелят е длъжен да легитимира позицията си на върховен разпределител и умилостивител на природните сили. Смесването на митична история с реални политически актове в надписа от Еленската планина е класически инструмент за данъчно и социално подчинение на местното население.

Изследователските екипи тепърва ще трябва да доказват доколко разчетените имена съвпадат с хронологичните записи от съседните центрове като Наранхо и Тикал. Подобна епиграфска работа изисква години сравнителен анализ в затворените архиви, далеч от блясъка на медийните сензации. Проблемът с датирането по стилистични белези на глифовете остава отворен, тъй като в Коба често се наблюдава умишлено архаизиране на текстовете от по-късни владетели с цел придобиване на по-голяма историческа тежест пред васалите.

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