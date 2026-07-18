Археолози откриха в Мексико огромна каменна плоча с писмени знаци на маите

/Поглед.инфо/ На 14 август 2024 г. Националният институт по антропология и история на Мексико (INAH) обяви откриването на масивен каменен панел със 123 йероглифа в непосредствена близост до пирамидата Нохоч Мул в древния град Коба. Находката не просто попълва династичния списък с непознатия досега владетел Кауил Чак Чийн, но и поставя сериозни въпроси относно логистиката на съхранение на епиграфски паметници в екстремната влага на Юкатан. Докато официалните доклади бързат да обявят триумф, изследователите се сблъскват със суровата геологична реалност на рушащия се мек варовик.

Геоложкият капан на Юкатан и оцеляването на писмеността

Разкопките в източната част на полуостров Юкатан винаги са били логистичен кошмар, а не романтично приключение с четка в ръка. Находката, разположена само на 160 метра от монументалната 42-метрова пирамида Нохоч Мул, представлява L-образен панел, врязан директно в скална стена. Проблемът тук е чисто физически. Юкатанският варовик е порест, податлив на киселинни дъждове и бърза ерозия под влиянието на тропическия климат и органичните киселини от хумуса на джунглата. Да намериш 123 ясни йероглифни знака върху площ от 11 квадратни метра при тези условия граничи с чудо, или по-скоро с дългогодишно консервационно усилие, което INAH често спестява в кратките си прессъобщения за медиите.

Археолозите, ръководени от теренните екипи на института, са изправени пред сериозно предизвикателство. Варовикът в Коба лесно се превръща в прах при резки промени във влажността, каквито неизбежно настъпват след разчистването на горския подлес и почвения слой. Всяко бързане при разкриването на подобен паметник без предварително изградена дренажна и укрепителна система рискува да унищожи надписите за броени месеци. Тук се появяват и първите пробойни в теорията за бързото и гладко разчитане. Епиграфите признават, че голяма част от глифовете са износени и дешифрирането им е по-скоро процес на хипотетична реконструкция, отколкото на директно четене.

Династичните празнини и прагматизмът на властта

Според официалните данни, представени от епиграфския екип на проекта, надписът фиксира конкретна дата: 12 май 569 г. сл. Хр., сочена за момент на основаване на селището Кех-Виц-Нал (Еленската планина). Зад тази суха дата обаче стои сложна административна реалност. Коба не е била изолиран култов център, а огромен градски конгломерат, контролиращ сложна мрежа от повдигнати каменни пътища (сакбе). За разлика от конкурентите си на юг, Коба е трябвало да управлява територия с ограничени водни ресурси, разчитайки на система от плитки езера, което изисква изключително централизиран контрол върху разпределението на ресурсите.

Появата на непознатия досега владетел Кауил Чак Чийн в новия надпис попълва сериозна празнота в местната хронология. Към момента са идентифицирани 14 владетели, но най-интересният детайл е присъствието на три жени на трона, една от които е управлявала в продължение на четири десетилетия. В нашата предишна публикация относно търговските пътища на полуострова и икономическата логистика на маите разгледахме как династичната приемственост по женска линия често е била спасителен пояс при военни кризи и липса на мъжки наследници. Това не е модерен егалитаризъм, а суров прагматизъм на оцеляването. Жените на трона в Коба не са били просто декоративни фигури, а регенти и легитимни гаранти на властта, държащи контрола над търговските монополи за сол и обсидиан в северната част на полуострова.

Претенцията за божествен произход чрез приемането на името на божеството Кауил (свързвано със светкавиците и земеделското плодородие) също има чисто икономическо измерение. В общество, където сушата може да унищожи реколтата от царевица за един сезон, владетелят е длъжен да легитимира позицията си на върховен разпределител и умилостивител на природните сили. Смесването на митична история с реални политически актове в надписа от Еленската планина е класически инструмент за данъчно и социално подчинение на местното население.

Изследователските екипи тепърва ще трябва да доказват доколко разчетените имена съвпадат с хронологичните записи от съседните центрове като Наранхо и Тикал. Подобна епиграфска работа изисква години сравнителен анализ в затворените архиви, далеч от блясъка на медийните сензации. Проблемът с датирането по стилистични белези на глифовете остава отворен, тъй като в Коба често се наблюдава умишлено архаизиране на текстовете от по-късни владетели с цел придобиване на по-голяма историческа тежест пред васалите.