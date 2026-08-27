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Асиметрия в опашната кост: Защо китайският анкилозавър чупи стандартните модели

/Поглед.инфо/ В палеонтологията отдавна няма място за романтични приказки. На терен остават единствено сухите седименти, геохимичният анализ и хилядите часове механично почистване на костни фрагменти. Откритият във формацията Tangbian край провинция Дзянси нов анкилозавър, наречен Huaxiazhoulong shouwen, бързо бе определен от медиите като „чудовищен“. Реалността обаче е далеч по-прозаична и същевременно строго инженерна. Става дума за три тона калциева маса, оформена от суровия натиск на креда и биомеханичната необходимост от оцеляване. Изследванията на екипа от Университета в Юнан показват екземпляр с дължина около 6 метра, обитавал речните системи на днешен Южен Китай преди 84 до 72 милиона години.

Деж. редактор - Александра Докова 5441 прочитания
Асиметрия в опашната кост: Защо китайският анкилозавър чупи стандартните модели
ИИ генерирана
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Палеонтологията е сравнително скучна професия, докато не се сблъскаш с реалността на терена. Повечето хора си представят музейните зали с перфектно подредени скелети и художествени възстановки. Тези от нас, които са прекарали месеци в прахта на разкопките, знаят, че фосилният регистър е по-скоро архивно гробище. В него по-голямата част от историята е унищожена от ерозията, метаморфизма на скалите и хищниците мършояди. Ето защо, когато от речните отлагания на формацията Tangbian излезе почти пълен скелет на анкилозавър, никой от екипа в Юнан не си позволи да празнува веднага. Първата работа беше да се премери плътността на скалата и степента на минерализация, преди органичната история да се разпадне на прах пред очите ни.

Новоописаният Huaxiazhoulong shouwen не е продукт на нечия въображаема реконструкция, а конкретен факт от кампанията на кампанския етап от Късната креда (преди приблизително 84–72 милиона години). Скалният хоризонт в Дзянси ясно показва заблатена, високовлажна среда. В такъв биом поддържането на телесно тегло от 3000 килограма върху четири крайника изисква не просто здрава костна система, а специфични архитектурни решения на скелета.

Инженерно решение от кост и сухожилия

Когато разгледаме морфологията на раменния пояс и скапулата на този екземпляр, веднага лъсват пробойни в класическите теории за бавните, тромави растителноядни. Раменните мускулни залови са с плътност и площ, които надвишават стандартните параметри за тиреофорите от този период. В научните среди се твърди, че тези адаптации са служили или за активно копаене на подпочвени коренища в сухи периоди, или за осигуряване на стабилност при странични натоварвания.

И тук идва същественият биомеханичен детайл, който пресата бързо превърна в евтина сензация – опашната тояга. При Huaxiazhoulong shouwen тя не е просто масивно костно натрупване в края на прешлените. Анализът на вкаменените вкостени сухожилия (ossified tendons) показва стягане, което превръща задната третина на опашката в корави, нееластични лостове. Според изследванията на анкилозаврите от източноазиатския регион, подобни структури са генерирали кинетична енергия, достатъчна да строши метатарзалните кости на всеки едър теропод от онова време.

Интересното в случая, установено при топографското сканиране на костната маса в Юнан, е ясно изразената асиметрия в лявата и дясната част на опашната тояга. Хипотезата на изследователите е, че това животно е имало доминантна страна на удар – феномен, който в съвременната зоология наричаме функционална латерализация. Или по-просто казано: този тритонен организъм е имал предпочитание за посока на атакуващия си маховик.

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