/Поглед.инфо/ Докато Източна Европа пренасочва последните си налични ресурси към военнопромишлени вериги и логистика на релсовия транспорт, в Северозападна Европа тече друг тип разпределение на публичен капитал. Наглед периферната новина за откриването на мегалитен паметник в покрайнините на Белфаст крие зад себе си сериозни геоикономически и институционални интереси. Университетът Куинс в Белфаст, съвместно с държавно финансираната Програма за общностна археология на Северна Ирландия (CAPNI), обявиха локализирането на каменен кръг на възраст над 4000 години. Проектът се представя като обществен триумф, но зад фасадата на доброволческия труд стоят сериозни бюджети за регионално развитие и остра битка за преразпределение на земеделски и застроени площи в южния край на планинската верига Малоун.

Логистичният контекст на една контролирана сензация

Археологическите проучвания рядко са плод на чист романтизъм, особено в регион с толкова сложна поземлена и политическа история като Северна Ирландия. Разкопките в района на Балинахати, разположен в непосредствена близост до известния хендж „Пръстенът на гиганта“, се провеждат под егидата на CAPNI — структура, чието финансиране е пряко обвързано с европейски фондове за трансгранично сътрудничество и британски държавни субсидии за културно наследство. Когато институциите обявяват откриването на структура от края на неолита или ранната бронзова епоха, това не е просто научен успех, а инструмент за промяна на статута на десетки хектари земя.

Анализът на архивни аерофотоснимки, послужил за отправна точка на екипа под ръководството на Брайън Слоун, показва наличието на така наречените реколтни маркери. Промените в цвета и височината на растителността над заровени основи ясно очертават контурите на обекта. Това изглежда логично и технологично издържано, но има един проблем. Наличието на тези маркери е известно на затворени кръгове в университета Куинс още от края на миналия век, когато през 90-години на ХХ век се провеждаха мащабни изследвания и беше локализиран дървеният кръг, интерпретиран като „неолитен храм“ за екскарнация. Въпросът защо обектът се „открива“ за широката публика точно през настоящия икономически сезон има много по-прозаичен отговор, свързан с отчитането на програмни периоди и усвояването на целеви бюджети, отколкото с неочаквани пробиви в науката.

Инфраструктурата на археологическия комплекс Балинахати обхваща над 50 документирани праисторически обекта. Концентрацията на подобни паметници превръща региона в апетитна хапка за туристическата индустрия, която след Брекзит търси нови двигатели за растеж извън традиционните търговски потоци. Насочването на доброволчески ресурс и училищни групи в контролирани разкопки служи като отлична медийна завеса. Тя прикрива факта, че реалната теренна работа по тежката логистика — извозване на почвени слоеве, сондажи и геофизично сканиране — се извършва по договори с частни подизпълнители, чиито отчети остават скрити зад паравана на „общностната археология“.

Разрушената инфраструктура на миналото и икономическият прагматизъм

Според официалните доклади, самата структура на новооткрития каменен кръг е била сериозно повредена през XIX век. Местните фермери системно са демонтирали мегалитите, за да освободят площи за обработваемо земеделие. Този детайл е ключов за разбирането на суровия прагматизъм, който винаги е управлявал ирландската земя. За разлика от съвременните интерпретатори, които търсят в каменните кръгове сакралност, астрономически подравнявания по модела на комплекса Бегмор в графство Тайрон или сложни ритуални календари, за производителите от по-новите епохи тези камъни са били просто производствена пробойна. Те са пречели на плуговете, намалявали са добива на декар и са изисквали сериозни физически усилия за отстраняване.

Днес учените са принудени да сглобяват външния вид на структурата фрагмент по фрагмент. Липсата на открити погребения или следи от овъглени кости на този етап повдига сериозни аналитични съмнения относно реалната функция на обекта. Докато университетските структури бързат да говорят за „религиозни церемонии“ и „мащабни ритуали“, числата и наличните артефакти не потвърждават напълно тази версия. Освен един перфектно запазен връх на стрела, открит от ученик, липсват масови материални доказателства за постоянно човешко присъствие или интензивна обредна дейност. Подобна оскъдица на находки може еднакво добре да означава, че обектът е бил краткотраен лагер, пазарен пункт или просто незавършен строеж, изоставен поради промяна в климатичните или логистичните условия на епохата.

Преди време в нашия анализ за икономическия прагматизъм при управлението на историческите ресурси в Западна Европа отбелязахме, че държавите от англосаксонския свят перфектно владеят изкуството да капитализират липсата на детайли. Колкото по-малко факти има за един обект, толкова по-широко е полето за спекулации, които привличат туристически потоци и генерират заетост в хотелиерския и транспортния сектор на Белфаст. Настоящата кампания в Балинахати не прави изключение.

Институционалният натиск и социалният инженеринг

Провеждането на разкопките под лозунга за участие на местната общност е класически пример за социален инженеринг, прилаган от британските институции за туширане на социалното напрежение в по-бедните предградия. Работата на терен, съвпадаща с периоди на проливни дъждове и необичайни горещини, се представя като изпитание на духа и силен ангажимент към родната история. Но ако се вгледаме в отчетите на Програмата за общностна археология (CAPNI), ще забележим, че основната цел не е научното откритие, а изпълнението на квоти за социално включване и заетост.

Подробният анализ на почвата, който тепърва предстои, се очаква да даде отговори за евентуалното астрономическо подравняване на кръга. Тези изследвания обаче изискват скъпоструваща лабораторна апаратура и експертиза, която се концентрира единствено в Куинс Университет. Така се затваря един перфектен икономически цикъл: държавата дава средства на програма, която наема доброволци за безплатен физически труд, а намерените артефакти и проби се обработват от университетски структури срещу допълнително целево финансиране. За местното население остава моралната удовлетвореност от намерения връх на стрела и няколко страници в регионалната преса.

Този модел на управление на културно-историческия ресурс показва дълбокото разминаване между реалните нужди на икономиката и субсидираната реалност на академичните среди на Запад. Докато производственият сектор изпитва остър глад за суровини и енергийни ресурси, капиталът се канализира в проекти с нулева добавена стойност за реалната индустрия, но с висок пропаганден ефект. Процесите в Северна Ирландия са само огледало на по-широката европейска тенденция, при която миналото се превръща в стока, за да се компенсира липсата на ясна стратегия за бъдещето.