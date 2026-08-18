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Бетон, влага и счетоводство: Какво всъщност крият 85-те километра стелажи под Ватикана

/Поглед.инфо/ Всяка дискусия около така наречените „тайни“ на Ватикана обикновено потъва в евтин сензационализъм, конспиративни теории и откровено непознаване на институционалните механизми. Реалността обаче е много по-прозаична, но и значително по-тежка от гледна точка на административната и финансова логика. Светият престол не е мистичен пазител на извънземни технологии, а най-старата действаща бюрократична машина в западния свят. Машина, чиято основна цел в продължение на векове е била физическото и юридическото самосъхранение, управляваща стотици милиони евро в недвижими имоти, сложни дипломатически архиви и вътрешнорегулирана банкова система, която с десетилетия отказваше да се подчини на европейските финансови регулации.

Деж. редактор - Александра Докова 4963 прочитания
Бетон, влага и счетоводство: Какво всъщност крият 85-те километра стелажи под Ватикана
ИИ генерирана
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Логистичната реалност на Апостолския архив

Когато през 2019 г. папа Франциск официално преименува „Тайния архив на Ватикана“ (Archivum Secretum Vaticanum) на „Ватикански апостолски архив“, това не беше просто пиар ход, а закъсняло признание за езикова обърканост. Латинското secretum никога не е означавало „таен“ в съвременния кинематографичен смисъл, а „личен“ или „частен“ — собственост на папата. Архивното гробище, разположено под подземния двор Pigna, се простира на приблизително 85 километра стелажи. Основният проблем с тези масиви не е, че съдържат доказателства за извънземен разум, а че физическият им достъп е ограничен от класически административен филтър: липса на достатъчно квалифицирани архивисти, строго съблюдавани правила за класификация и физически лимити на самата сграда.

Документите от понтификата на Пий XII (1939–1958), класифицирани и най-накрая отворени за изследователи през март 2020 г., разкриват не толкова злонамерено мълчание спрямо Холокоста, колкото суров, почти циничен дипломатически прагматизъм. Историци като Хуберт Волф, работили на терен в архива, посочват стотици хиляди молби за помощ от евреи и преследвани лица, постъпили в Държавния секретариат. Реакцията на Ватиканската дипломация е била подчинена на една фундаментална цел: запазване на неутралитета на самия Ватикан като физическа територия и защита на католическите институции в окупирана Европа. Всяка дипломатическа нота е била претегляна спрямо риска от затваряне на манастири, в които вече са се укривали хора. Това е студена логика на ресурсите и границите, а не романтичен разказ за доброто и злото.

Финансовата империя: Банката IOR и суверенният имунитет

Истинската пробойна в прозрачността на Светия престол никога не е била в областта на теологията, а в счетоводните книги. Институтът за религиозни дела (Istituto per le Opere di Religione — IOR), често наричан „Банката на Ватикана“, е създаден през 1942 г. от папа Пий XII с конкретна цел: да управлява капитала и финансовите средства, предназначени за религиозни и благотворителни дейности по света, заобикаляйки блокадите и валутните ограничения по време на войната. Поради своя уникален правен статут — банка, разположена в суверенна държава извън правомощията на европейските регулаторни органи — IOR с десетилетия функционираше като офшорна зона в сърцето на Рим.

Скандалите от 80-те години на миналия век, включващи фалита на Banco Ambrosiano, фаталния край на нейния председател Роберто Калви и схемите за пране на пари, не бяха плод на художествена измислица, а на липсата на стандартен двоен счетоводен одит. Документите от разследванията на италианската прокуратура показват как ватикански сметки са били използвани за транзитни преводи без необходимост от разкриване на крайния бенефициент. Днес, след натиск от страна на Moneyval (Комитета на експертите за оценка на мерките срещу прането на пари към Съвета на Европа), IOR е принудена да затвори хиляди съмнителни сметки и да публикува годишни финансови отчети. Въпреки това, огромният обем от недвижими имоти, управлявани от Администрацията на наследството на Светия престол (APSA) — хиляди апартаменти в Париж, Лондон, Рим и Женева — продължава да поражда въпроси относно реалната пазарна оценка на ватиканския капитал.

Проблемът с внезапната смърт на папа Йоан Павел I през септември 1978 г. — само 33 дни след избирането му — също се корени именно в тази финансова реалност. Липсата на аутопсия, обоснована от тогавашния ватикански протокол и църковно право, захранва десетилетия наред теории за отравяне. Документалните факти обаче сочат към застаряващ мъж с тежки медицински проблеми (белодробна емболия), хвърлен в свръхактивна бюрократична среда, без подходящ медицински надзор. Но фактът, че Ватиканът първоначално спести истината за това кой точно е открил тялото на папата (сестра Винченца Тафарел), за да избегне „морален конфуз“, показва колко дълбоко е заложен навикът за заглаждане на фактите, дори когато няма какво да се крие.

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