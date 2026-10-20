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Биометрия в древната глина и кой всъщност извая воините на Цин Шъ Хуан

/Поглед.инфо/ Откриването на Теракотената армия през 1974 година в покрайнините на Сиан завинаги циментира в общественото съзнание образа на монументален имперски триумф, изграден от легиони опитни мъже-занаятчии. Анализът на занаятчийските маркировки, епиграфските паметници и новите биометрични данни от мястото на разкопките обаче очертава съвсем различна, далеч по-сурова материална реалност. Изследването на микроструктурата на глината и папиларните линии, оставени от създателите на статуите преди повече от две хилядолетия, показва, че зад този колосален логистичен проект стои пълно мобилизиране на демографския ресурс на империята, включващо жени и подрастващи, подведено под строга държавна система за трудова повинност и чиракуване.

Деж. редактор - Александра Докова 8821 прочитания
Биометрия в древната глина и кой всъщност извая воините на Цин Шъ Хуан
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Папиларните следи върху влажна глина не са романтично послание към бъдещето, а страничен продукт от бързото, поточно производство. Когато през 210 г. пр.н.е. първият китайски император Цин Шъ Хуан е положен в своя монументален гробен комплекс, той оставя след себе си не просто имперска администрация, а икономика, изцедена от мащабни строителни проекти. Подземният комплекс с площ от десетки квадратни километри изисква огромни количества обработена суровина, дървесина за изпичане, изграждане на пещи и най-вече – контролирана работна ръка. В продължение на десетилетия историческата наука разглеждаше тези около 8000 фигури на воини, коне и колесници през текста на класическите анали на Съма Цян, където акцентът пада върху имперския мащаб и суровостта на законите. На терен обаче логистиката разкрива детайли, които писмените източници пропускат или съзнателно спестяват.

Международен екип от изследователи, воден от Сяоси Ли от Музея на мавзолея Цин Шъ Хуан, анализира 79 папиларни отпечатъка, събрани от 36 глинени фигури от един от основните сектори на разкопките. Изследваните зони включват глави, торсове, детайли от бронята и коланите – там, където занаятчиите са оформяли сглобките или са заглаждали повърхността, преди глина да изсъхне. От физико-химична гледна точка процесът на изработване на подобни масивни скулптури изисква прецизен контрол над влажността. Скулпторите са работили бързо, на слоеве, за да избегнат преждевременното напукване на материала преди изпичането. В тази производствена преса всяко докосване е оставяло трайна следа.

Екипът прилага биометрични алгоритми за определяне на възрастта и пола, базирани върху плътността и разстоянието между папиларните ръбове. Методът отчита физиологичната даденост, че с израстването на индивида и увеличаването на повърхността на дланта разстоянието между гребените на отпечатъка се разширява. Взима се предвид и линейното свиване на глината по време на съхненето и термичната обработка в пещите – технически фактор, който често е създавал пробойни в по-ранни опити за подобни анализи. Изчисленията показват, че малко под половината от намерените следи – около 45% – принадлежат на възрастни мъже. Данните сочи, че 32,7% от отпечатъците са на възрастни жени, а останалите 22,3% са оставени от младежи и деца под 15-годишна възраст.

Тази статистика звучи изненадащо само ако историята се чете през официозните текстове. Радиовъглеродният анализ и теренните проучвания на селищата около Сиан отдавна показваха, че имперските работилници не са функционирали като гилдии на свобобливи майстори. Правните документи от епохата Цин, открити върху бамбукови пластини в Юнмън, разкриват строга правна рамка за трудовата повинност. Държавата е класифицирала населението според работоспособността и е налагала норми за производство на всяко домакинство. Системата на чиракуване е била регламентирана с давност от една до две години, като занаятчийските центрове са задвижвали цели семейства.

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