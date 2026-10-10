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Дълбоко под земята в Мексико растат кристали с размер на сгради

/Поглед.инфо/ Под сухата повърхност на пустинята Чихуахуа в Северно Мексико, на цели триста метра дълбочина, съществува геоложка кухина, която променя представите ни за физическите граници на минералния растеж. Откриването на Пещерата на кристалите в мината Найка през април 2000 година не беше резултат от романтична научна експедиция, а страничен продукт от баналния промишлен добив на олово и цинк. Когато помпите на минната компания изпомпаха подземните води, за да освободят път за машините, пред инженерите се откри камера с полупрозрачни монолити от гипс, достигащи над единадесет метра дължина. Това природно образувание обаче е поставен при толкова сурови хидротермални условия, че самият опит да бъде изследвано или запазено се превърна в истинско инженерно кошмарно предизвикателство.

Деж. редактор - Александра Докова 5501 прочитания
Дълбоко под земята в Мексико растат кристали с размер на сгради
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Мината Найка с десетилетия е изпомпвала милиони литри вода на денонощие, за да поддържа галериите си сухи за добив на руда. Никой от минните инженери, работещи на триста метра под земята, не е подозирал, че зад една от стените се намира запечатана камера, в която в продължение на стотици хиляди години се е поддържал практически съвършен термодинамичен баланс. Попадането на въздух в тази изолирана среда през април 2000 година беляза началото на кратък прозорец от време, в който науката успее да зърне система, формирана при условия, несъвместими с човешката биология.

Физическата реалност на мястото бързо трезвява всеки опит за романтизиране. Втрещяващата температура от близо 58 градуса по Целзий, съчетана с почти пълна стопроцентова влажност на въздуха, превръща вътрешността на пещерата в термодинамичен капан. В тази среда човешкото тяло губи способността си за охлаждане чрез изпотяване, тъй като водата по кожата просто няма къде да се изпари. Всяко вдишване на горещия, наситен с пара въздух води до кондензация директно в белите дробове, което създава реален риск от задушаване за броени минути. Всички снимки и измервания, с които разполагаме днес, са направени благодарение на специализирани експедиции, при които спелеолозите и изследователите носеха тежки костюми с циркулираща ледена вода и автономни дихателни апарати. Тяхното пребиваване вътре бе ограничено до кратки, максимално двадесетминутни интервали – достатъчно едва за маркиране на топографията и вземане на първични проби.

От минералогична гледна точка тези монолити са изградени от селенит – кристална форма на калциевия сулфат. Разгадаването на механизма на техния растеж отне години на лабораторни анализи и лабораторно възпроизвеждане на разтворите. Под пещерата се намира дълбоко магмено тяло, което в продължение на геоложки епохи е поддържало температурата на подземните води в много тесен диапазон. Първоначално при по-високи температури във водата се е утаил безводен калциев сулфат, известен като анхидрит. С плавното и изключително бавно спадане на температурата под определен критичен праг, анхидритът е започнал да се разтваря, превръщайки се постепенно в гипс. Поради фактът, че температурата е останала стабилна точно около прага на фазовия преход в продължение на стотици хиляди години, кристалната решетка е нараствала молекула по молекула без дефекти.

Измерванията на скоростта на растеж, извършени чрез уран-ториев анализ на минералните слоя, показва стряскаща мудност на процеса. За натрупването на един единствен сантиметър дебелина са били необходими хилядолетия. Мащабът на тези структури е резултат не от интензивна реакция, а от безпрецедентна стабилност на средата. В това по-рано отбелязано изследване на подземните хидротермални системи виждаме как пълното отсъствие на външни смущения позволява на материята да се самоорганизира в невиждани размери.

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