Данни от Science показват, че невронните мрежи съхраняват памет извън отделните синаптични връзки

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред невробиологията ни продаваше една сравнително подредена, инженерен тип приказка: спомените са записани като постоянни връзки между конкретни неврони, а унищожиш ли хардуера – губиш информацията. Публикувано в списание Science изследване на екипа под ръководството на Казумаса Танака от Института за наука и технологии в Окинава (OIST) обаче показва сериозни пробойни в тази хипотеза. Чрез индуциране на изкуствена хибернация при лабораторни мишки, учените са заснели масово разпадане на синаптичните връзки в хипокампуса. Резултатът? Животните се събуждат с наполовина оголена невронна мрежа, но не са забравили абсолютно нищо от обучителния си стресов протокол.

Архивното гробище на догмите: Какво всъщност представлява енграмата

В конвенционалната академична литература понятието енграма се описва като физическия отпечатък на паметта – специфичен невронно-синаптичен ансамбъл, ситуиран предимно в структурата на хипокампуса. Логиката на досегашните експериментални модели беше елементарна: когато кодираме преживяване, определени неврони се активират, формират нови синапси и укрепват съществуващите чрез процеса на дългосрочна потенциация. Досега фармакологичното или оптогенетичното унищожаване на тези контактуващи зони автоматично водеше до амнезия. Оттук следваше и удобният извод, че паметта е пряка функция от геометрията на тези микроскопични мостове.

Проблемът на този класически модел е, че той разглежда мозъка като статична компютърна дънна платка. В реалната биология обаче молекулярният състав и структурата на синапсите се намират в постоянно състояние на флуктуация. Естествено зимуващите бозайници – бодлокожи, протеинови видове и различни гризачи – всяка есен влизат в състояние на торпор (хибернация), при което телесната температура пада драматично, метаболизмът се забавя до едва забележими нива, а синаптичните плътности в мозъка се сриват катастрофално. Въпреки това пролетният анализ на поведението им показва, че тези животни безпроблемно разпознават териториални белези, родственици и скрити хранителни ресурси.

Екипът на Казумаса Танака в Окинава решава да спре да разчита на косвени наблюдения върху диви видове и вкарва в контролна среда обикновени лабораторни мишки, ползвайки съвременни химико-генетични протоколи за фармакологично индуциране на хипотермия и метаболитен депресор. Преди да ги изпратят в 48-часова метаболитна анабиоза, учените поставят гризачите в тестова клетка със специфична миризма на алкохол и ги подлагат на лек електрически шок. Класически Павловски рефлекс: животното асоциира миризмата с опасност и при последващо излагане на същия мирис замръзва на място.

Заснетото с двуфотонна и електронна микроскопия след 48 часа изкуствен торпор обаче изненадва изследователите. Мозъкът на мишките е претърпял структурна деградация, при която над 50 процента от синапсите върху идентифицираните енграмни клетки са просто заличени. Според старите учебникарски правила това би трябвало да съответства на пълна заличаваща амнезия. Втората изненада идва пет дни след възстановяването на нормалната телесна температура: при вкарване в ароматизираната камера мишките демонстрират абсолютно същия процент замръзване от страх, както и контролната група, която никога не е била приспивана.

Разделение на труда: Клъстерни срещу индивидуални синапси

Подробният микроскопски анализ на оцелелите структури в хипокампуса разкрива нещо далеч по-интересно от простото оцеляване на данните. Оказва се, че синапсите върху енграмните клетки не са хомогенна маса. Изследователите установяват два ясно разграничими типа физически връзки: