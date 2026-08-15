Абонирай се
Интересно

Данни от Science показват, че невронните мрежи съхраняват памет извън отделните синаптични връзки

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред невробиологията ни продаваше една сравнително подредена, инженерен тип приказка: спомените са записани като постоянни връзки между конкретни неврони, а унищожиш ли хардуера – губиш информацията. Публикувано в списание Science изследване на екипа под ръководството на Казумаса Танака от Института за наука и технологии в Окинава (OIST) обаче показва сериозни пробойни в тази хипотеза. Чрез индуциране на изкуствена хибернация при лабораторни мишки, учените са заснели масово разпадане на синаптичните връзки в хипокампуса. Резултатът? Животните се събуждат с наполовина оголена невронна мрежа, но не са забравили абсолютно нищо от обучителния си стресов протокол.

Деж. редактор - Александра Докова 5186 прочитания
Данни от Science показват, че невронните мрежи съхраняват памет извън отделните синаптични връзки
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Архивното гробище на догмите: Какво всъщност представлява енграмата

В конвенционалната академична литература понятието енграма се описва като физическия отпечатък на паметта – специфичен невронно-синаптичен ансамбъл, ситуиран предимно в структурата на хипокампуса. Логиката на досегашните експериментални модели беше елементарна: когато кодираме преживяване, определени неврони се активират, формират нови синапси и укрепват съществуващите чрез процеса на дългосрочна потенциация. Досега фармакологичното или оптогенетичното унищожаване на тези контактуващи зони автоматично водеше до амнезия. Оттук следваше и удобният извод, че паметта е пряка функция от геометрията на тези микроскопични мостове.

Проблемът на този класически модел е, че той разглежда мозъка като статична компютърна дънна платка. В реалната биология обаче молекулярният състав и структурата на синапсите се намират в постоянно състояние на флуктуация. Естествено зимуващите бозайници – бодлокожи, протеинови видове и различни гризачи – всяка есен влизат в състояние на торпор (хибернация), при което телесната температура пада драматично, метаболизмът се забавя до едва забележими нива, а синаптичните плътности в мозъка се сриват катастрофално. Въпреки това пролетният анализ на поведението им показва, че тези животни безпроблемно разпознават териториални белези, родственици и скрити хранителни ресурси.

Екипът на Казумаса Танака в Окинава решава да спре да разчита на косвени наблюдения върху диви видове и вкарва в контролна среда обикновени лабораторни мишки, ползвайки съвременни химико-генетични протоколи за фармакологично индуциране на хипотермия и метаболитен депресор. Преди да ги изпратят в 48-часова метаболитна анабиоза, учените поставят гризачите в тестова клетка със специфична миризма на алкохол и ги подлагат на лек електрически шок. Класически Павловски рефлекс: животното асоциира миризмата с опасност и при последващо излагане на същия мирис замръзва на място.

Заснетото с двуфотонна и електронна микроскопия след 48 часа изкуствен торпор обаче изненадва изследователите. Мозъкът на мишките е претърпял структурна деградация, при която над 50 процента от синапсите върху идентифицираните енграмни клетки са просто заличени. Според старите учебникарски правила това би трябвало да съответства на пълна заличаваща амнезия. Втората изненада идва пет дни след възстановяването на нормалната телесна температура: при вкарване в ароматизираната камера мишките демонстрират абсолютно същия процент замръзване от страх, както и контролната група, която никога не е била приспивана.

Разделение на труда: Клъстерни срещу индивидуални синапси

Подробният микроскопски анализ на оцелелите структури в хипокампуса разкрива нещо далеч по-интересно от простото оцеляване на данните. Оказва се, че синапсите върху енграмните клетки не са хомогенна маса. Изследователите установяват два ясно разграничими типа физически връзки:

  • Клъстерни синапси: Плътно групирани, морфологично устойчиви възли по протежение на дендритните израстъци. Тези структурни острови успяват да преживеят 48-часовия метаболитен срив и драстичното спадане на температурата.
  • Изолирани (неклъстерни) синапси: Индивидуални разпръснати връзки, които биват напълно демонтирани от клетъчния механизъм по време на хибернацията, но се възстановяват с висока скорост – в рамките на 24 часа след събуждането на организма.
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Свирката от Каменното селище: Изследване на износването оборва теориите за древна музика и култ
Интересно

Свирката от Каменното селище: Изследване на износването оборва теориите за древна музика и култ

/Поглед.инфо/ В руините на Ахетатон – кратката и прашна столица на Ехнатон – археологическият анализ на парче обработена кост пренарежда представите за организацията на труда и охраната в Египет по време на Новото царство. Намерен през 2008 г. в изолираното Каменно селище, обектът с възраст 3300 години години наред оставаше без ясна функционална класификация. Ново микроскопско изследване на следите от пробиване и износване обаче потвърждава, че става дума за специализиран инструмент за акустична сигнализация, използван от военни или полицейски патрули за контрол на достъпа до царския некропол.

15.08.2026 18:01
Скалата, която „изяжда“ метала: Физика на геоложката измама и митът за древните механизми
Интересно

Скалата, която „изяжда“ метала: Физика на геоложката измама и митът за древните механизми

/Поглед.инфо/ Когато отворите прашните досиета на така наречената „забранена археология“, първото нещо, което удря в очите, не е дълбочината на анализите, а пълната липса на стратиграфска дисциплина. Историите за ръчни часовници, отпечатани в базалт, или за железни чукове, запечатани в скали на стотици милиони години, са любима храна за сензационните издания. Когато обаче махнете емоционалната пяна и поставите тези находки под рентгенофлуоресцентен спектрометър или просто изследвате химичния състав на заобикалящата матрица, историята придобива съвсем различен, далеч по-прозаичен цвят.

15.08.2026 17:45
Лабораторията срещу учебника: Защо водната молекула отказва да се държи по правилата на термодинамиката
Интересно

Лабораторията срещу учебника: Защо водната молекула отказва да се държи по правилата на термодинамиката

/Поглед.инфо/ Физикохимичният състав на най-простата течност на планетата продължава да подава пробойни в досегашните фундаментални модели. Екипът на Йоханес Хангер от Института за полимерни изследвания „Макс Планк“ регистрира структурна асиметрия във водородните връзки на водата, която преобръща класическото разбиране за термичен хаос. Чрез свръхбърза лазерна спектроскопия е установено, че вместо равномерно разпределение на енергията, водната молекула поддържа едновременно една силно съкратена и една разтеглена връзка. Това генерира устойчива вътрешна геометрия от пръстени и вериги, съществуваща в пикосекундни интервали. Откритието подкопава старите термодинамични симулации и налага преразглеждане на процесите в биологичната криогеника, хидродинамиката на ниски температури и индустриалното замразяване.

15.08.2026 17:30
Икономическата анатомия на един австралийски туристически феномен
Интересно

Икономическата анатомия на един австралийски туристически феномен

/Поглед.инфо/ На 2 ноември 2024 година в частния резерват Marineland Melanesia на остров Грийн край бреговете на Куинсланд приключи биологичното съществуване на Crocodylus porosus, известен в медийното пространство под името Касий. С регистрирана дължина от 5,48 метра и тегло, надхвърлящо една тон, екземплярът години наред захранваше местната туристическа икономика и архивите на Рекордите на Гинес. Отвъд сантименталната реторика на собствениците за „загубен член на семейството“, казусът оставя сериозни въпроси относно методологията за определяне на възрастта при влечугите, границите на изкуственото хранене в плен и реалните оперативни разходи по поддръжката на мегафауната в изолирани островни среди.

15.08.2026 16:15
Как Русия се опитва да спре изчезването на ловния сокол и стерха
Интересно

Как Русия се опитва да спре изчезването на ловния сокол и стерха

/Поглед.инфо/ Спасяването на застрашени видове не е сантиментална приказка за природозащитници с бинокли, а сурова операция по управление на биоресурси в условия на агресивно антропогенно влияние, бракониерство и климатични сривове. В територия, обхващаща над 780 вида птици, руските държавни програми и Орнитоложки орбити са изправени пред факта, че над сто от тях висят на ръба на физическото заличаване. Когато популацията на даден вид падне под критичния праг от двадесет индивида, академичните теории отстъпват място на логистиката, инкубаторите, изкуственото подхранване и постоянния физически контрол върху терена.

14.08.2026 23:02
Анализ на 10 милиона застрахователни досиета в САЩ свързва реда на раждане с 150 заболявания
Полезно

Анализ на 10 милиона застрахователни досиета в САЩ свързва реда на раждане с 150 заболявания

/Поглед.инфо/ Мащабно американско изследване, базирано на двудесетилетен масив от застрахователни искания, повдига въпроси относно фундаментални механизми в детската диагностика. Данните от над 10 милиона души показват ясни статистически отклонения в здравните профили на първородените и по-малките деца в семейството. Докато при първите преобладават неврологичните и алергичните диагнози, при вторите се наблюдават стомашно-чревни заболявания и поведенчески рискове. Остава обаче открит въпросът доколко това е биологична уязвимост и доколко е резултат от родителски субективизъм и административна бдителност.

14.08.2026 22:45
Как цепелините пробиха фронта и логистиката през 1914–1918 г.
Интересно

Как цепелините пробиха фронта и логистиката през 1914–1918 г.

/Поглед.инфо/ Когато през август 1914 година германският войскови дирижабъл Z.VIII изсипва тонове експлозив над Антверпен, разрушавайки десетки сгради и парализирайки белгийското командване, военните щабове в Европа изпадат в методологичен шок. Спрямо тогавашните биплани, носещи едва няколко дребни бомби, цепелините изглеждат като неподвластни на земната артилерия летателни апарати. Историята на тяхната употреба обаче не е разказ за непобедимост, а за брутални сурови факти, кубични метри запалим газ, логистични катастрофи и бързо намерен отговор от страна на противовъздушната отбрана.

14.08.2026 22:30
Защо пазарът на съвременно изкуство плаща 1,4 милиона долара за обект, който не може да бъде докоснат
Интересно

Защо пазарът на съвременно изкуство плаща 1,4 милиона долара за обект, който не може да бъде докоснат

/Поглед.инфо/ На 8 декември 2024 г. аукционната къща Ketterer Kunst в Берлин приключи наддаването за творбата „General 52" x 52“ на американския минималист Робърт Райман при крайна цена от 1,4 милиона долара (около 1,3 милиона евро). Новината за продажбата на напълно бяло платно едва ли изненада онези, които следят финансовите отчети на вторичния пазар за съвременно изкуство през последните четири десетилетия. Абсурдът в случая не е естетически, а строго физически и логистичен. Купувачът плати сериозна сума за обект, който според официалното изявление на самата аукционна къща не може да бъде транспортиран, докосван или излаган на светлина поради фатална структурна деградация на използваните материали.

14.08.2026 22:15