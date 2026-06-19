Еволюционната пробойна: Как обработката на ресурси спаси Хомо сапиенс от изчезване

/Поглед.инфо/ Модерните градски увлечения по суровоядството и т.нар. „палеодиети“ редовно катастрофират в суровата стена на сравнителната анатомия и еволюционната история. Теориите за воден или полуводен произход на човека, базирани на липсата на изразени кучешки зъби и специфичната структура на храносмилателния ни тракт, демонстрират фундаментално непознаване на палеонтологичния летопис. Човешкият вид никога не е притежавал ензимния апарат на хищниците, нито сложната стомашна архитектоника на чистите тревопасни. Нашето оцеляване през критичните етапи на неогена се дължи не на биологично съвършенство, а на технологична компенсация. Преходът от деликатната горска диета към грубите ресурси на саваната е осъществен чрез външна обработка на суровините, което превръща инструментите в основен еволюционен аргумент.