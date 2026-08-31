Абонирай се
Интересно

Еволюционната цена на интелекта: Чревни бактерии пренаписват теорията за човешкия мозък

/Поглед.инфо/ Свикнали сме да слушаме романтични приказки за това как откриването на огъня и печенето на месо са превърнали прародителите ни в мислещи същества. Този комфортен разказ обаче пропуска основния биологичен проблем: сухото счетоводство на организма. Човешкият мозък е алчно съоръжение, изискващо колосални количества глюкоза в режим на пълен денонощен престой. Данни от експеримент в САЩ показват, че ключът към тази метаболитна поддръжка вероятно не се крие в анатомията, а в милиардите незабележими обитатели на дебелото черво.

Деж. редактор - Александра Докова 7995 прочитания
Еволюционната цена на интелекта: Чревни бактерии пренаписват теорията за човешкия мозък
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Метаболитният счетоводен баланс на антропогенезата

Човешкият мозък тежи около два процента от общата телесна маса, но в спокойно състояние изгаря близо една пета от цялата налична енергия в организма. В сравнителната физиология на бозайниците това е аналог на поставянето на авиационен двигател в малка градска кола – инженерно решение, което граничи с автоагресия, ако нямаш осигурен непрекъснат цистернов тръбопровод с гориво. Години наред антропологичните среди поддържаха хипотезата за "скъпите органи", според която с свиването на храносмилателния тракт се освобождава ресурс за разрастването на сивото вещество. Всичко това звучи елегантно на хартия, но изпуска физическия механизъм: как точно скъсеното черво успява да изстиска повече калории от същия количество растителен или животински субстрат.

Отговорът, изглежда, лежи в микроскопичния спрей от бактерии, архивиран в стомашно-чревния ни тракт. Ново проучване на антрополози от Северозападния университет в Илинойс, ръководено от доцент Катрин Амато, подкопава чисто анатомичните обяснения. Изследователският екип изолира чревни микроби от три коренно различни вида примати с вариращо съотношение между масата на мозъка и тялото – хора, саимири (катерицови маймуни с изключително голям мозък спрямо пропорциите си) и резус макаци, които са с подчертано по-малък мозъчен капацитет. Тези микробни култури са трансплантирани в лабораторни мишки с изчистена от бактерии вътрешна среда, превръщайки опитните животни в живи биологични модели за проверка на енергийния добив.

Физиологията на терен: Какво всъщност показаха лабораторните измервания

Класическите очаквания на екипа са били за линеен градиент – човешките микроби да генерират най-високи метаболитни показатели, следвани от тези на катерицовите маймуни и накрая макаците. Реалността в лабораторията обаче произвежда пробойни в тази хипотеза, разкривайки нещо много по-интересно. Оказва се, че мишките, носители на микробиота от хора и катерицови маймуни, показват почти идентични физиологични профили: те произвеждат и изразходват значително повече енергия, поддържайки високи нива на бързодостъпна глюкоза. На противоположния полюс са животинките с микроби от макаци, чийто метаболизъм консервативно насочва калориите към складиране на мастни депа.

Това разпределение показва, че бактериалните съобщества при видовете с големи мозъци са се коеволюирали по сходен начин, за да задвижат един и същ биохимичен механизъм. Става дума за специфично преструктуриране на дебелото черво в биореактор, специализиран в бързото разграждане на захари и късоверижни мастни киселини, вместо в бавно натрупване на стратегически пасивни мазнини. Данните показват, че микроорганизмите не просто обитават гостоприемника, а до голяма степен диктуват как черният дроб разпределя ресурсите и какви възпалителни или хормонални сигнали постъпват към централната нервна система.

Това изглежда логично, но тук изниква сериозен исторически и логистичен въпрос, който изследователите от Илинойс все още не са решили напълно. Дали трансформацията на чревната микробиота е била предварително условие, позволило на праисторическите хоминиди да развият по-голям мозък, или е вторичен продукт от промяната в диетата след навлизането на термично обработената храна? Биологичните проби от диви примати трудно дават чист отговор, тъй като съвременните бактериални щамове са претърпели хилядолетия самостоятелна адаптация.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Кой всъщност създаде първата империя в историята, преди името й да бъде изтрито
Интересно

Кой всъщност създаде първата империя в историята, преди името й да бъде изтрито

/Поглед.инфо/ Всички сме слушали за акадците, но ако попитате асириолог за техния произход, той просто ще свие рамене над купчина глинени плочки. Текстовете ни казват какво са построили и кого са завладели, но мълчат за това кои са били самите те, преди да преместят столицата си в един нищо и никакъв провинциален град. Прегледът на материалите показва, че първата тотално централизирана империя на планетата не е плод на внезапен гений, а на логистичен поврат, подготвян в продължение на три века тихо съвместно съществуване между семитски преселници и шумерски градски държави.

01.09.2026 22:15
ДНК от 7000-годишни мумии в Либия разкрива изчезнала човешка линия без роднини в Азия и Европа
Интересно

ДНК от 7000-годишни мумии в Либия разкрива изчезнала човешка линия без роднини в Азия и Европа

/Поглед.инфо/ В сухия прах на югозападна Либия генетици секвенираха генома на две мумии на 7000 години, изваждайки на светлина популация, която от гледна точка на биологията не би трябвало да съществува там по това време. Вместо очакваните мигранти, свързващи северната част на континента със субсахарските региони, данните показват затворена за повече от 50 000 години човешка линия. Тези хора са ловили риба и са пасли кози в тогавашната савана, търгували са с отдалечени племена, но не са оставили генетична диря извън изолирания си микросвят. Разминаването между археологическите артефакти и биологичната реалност отваря сериозна пробойна в официалните модели за преселението на народите.

01.09.2026 22:05
Защо дългите въглеводородни вериги в кратера Гейл все още не са доказателство за марсиански организми
Интересно

Защо дългите въглеводородни вериги в кратера Гейл все още не са доказателство за марсиански организми

/Поглед.инфо/ Редовният лабораторен отчет на екипа, работещ с марсохода Curiosity, отново беше превърнат от медийния апарат в сензация за готово решаване на Парадокса на Ферми. Данните от инструмента Sample Analysis at Mars (SAM), публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) в края на март 2025 г., отчитат присъствие на дълговерижни въглеводороди в аргилитите на кратера Гейл. Реализацията на този химически сигнатурен анализ обаче не дава отговор дали става дума за древна биосфера или за термодинамичен разпад на абиотичен материал. Разглеждането на физическите лимити на оборудването и геохимията на древните марсиански утайки показва, че прекомерният медиен ентусиазъм изпреварва фактите с няколко светлинни години.

01.09.2026 21:50
Капиталът на Бил Гейтс срещу Алгоритъма: 6000 думи за кризата, която Microsoft финансира
Интересно

Капиталът на Бил Гейтс срещу Алгоритъма: 6000 думи за кризата, която Microsoft финансира

/Поглед.инфо/ Публикуването на последния аналитичен текст на Бил Гейтс в личния му блог GateNotes повдига съществени въпроси относно реалната готовност на глобалната икономическа инфраструктура да поеме алгоритмичната трансформация. Докато милиардерът рамкира проблема през хуманитарна призма, суровите изчисления на индустриалните ресурси, енергийните мрежи и трудовите пазари показват съвсем различна картина. Документът от близо 6000 думи очертава три основни вектора на риск, но пропуска да анализира собствения си конфликт на интереси.

01.09.2026 21:40
На 4700 метра под Атлантика: 200 000 варела с ядрени отпадъци се превърнаха в изкуствен риф
Интересно

На 4700 метра под Атлантика: 200 000 варела с ядрени отпадъци се превърнаха в изкуствен риф

/Поглед.инфо/ На близо пет километра под повърхността на североизточния Атлантически океан, в абсолютен мрак и под смазващо хидростатично налягане, лежат над 200 000 метални варела с радиоактивни отпадъци, депонирани там напълно законно от европейски държави през втората половина на миналия век. Данните от френската мисия с подводните апарати Ulyx и Nautile разкриват, че след десетилетия на корозия, металните обвивки се разпадат, отделяйки изотопи, докато местната фауна използва ръждясалите структури за твърд субстрат.

01.09.2026 21:30
Анатомия на един древноегипетски административен инструмент
Интересно

Анатомия на един древноегипетски административен инструмент

/Поглед.инфо/ Когато съвременният човек реши да си татуира нещо по кожата или да окачи евтин месингов медальон на шията си, той обикновено си мисли, че купува мистика. Реалността в архивите на египтологията обаче е далеч по-прозаична и хладна. Символът, познат днес в поп-културата като "Окото на Хор" или "Уаджет", никога не е бил просто романтичен щит срещу уроки или украшение за фараонски папируси. Под пластовете пясък, погребални ленти и по-късни елинистически интерпретации се крие строга анатомична, счетоводна и логистична структура. Това е разказ за начина, по който една древна империя е опитала да канализира телесното осакатяване в държавен инструмент за измерване на зърно, контрол над ресурсите и регенерация на мъртвия държавен апарат.

01.09.2026 21:16
Геохимия на бързото погребение: Три древни екзотични среди под въглищните пластове на Чикаго
Интересно

Геохимия на бързото погребение: Три древни екзотични среди под въглищните пластове на Чикаго

/Поглед.инфо/ Когато прекараш достатъчно години в прелистване на прашни архивни описи и теренни дневници, започваш да развиваш алергия към гръмките открития. Научните новини обичат сензационния тон, но реалността в палеонтологията почти никога не е свързана с внезапни прозрения, а с къртовски труд над тонове камък. Случаят с Мазон Крийк в Илинойс не прави изключение. Докато масовите издания бързат да тиражират съобщения за „открити скрити светове“, суровите факти от палеозойските пластове разказват далеч по-прозаична, но и значително по-интересна история за утаечни басейни, микробиално капсулиране и желязо.

01.09.2026 21:01
Когато формулите прегреят: Сложното силно взаимодействие срещу хипотезата за нова сила
Интересно

Когато формулите прегреят: Сложното силно взаимодействие срещу хипотезата за нова сила

/Поглед.инфо/ В продължение на петдесет години Стандартният модел устоява на всички опити да бъде прекършен. Търсенето на отклонения в микросвета обаче все повече прилича на счетоводство на микроскопски дефекти, където статистиката се сблъсква с физическата реалност на детекторите. Данните от експеримента LHCb на Големия адронен колайдер, събирани по време на Run 1 и Run 2 с интегрирана светимост от 8.4 фемтобарна⁻¹, отново извадиха на повърхността несъответствия при разпада на B⁰ мезони. Докато академичната общност внимателно мери всяко число, въпросът остава в сила: дали сме пред прага на откриването на неизвестен бозон и лептокварки, или теорията просто се сблъсква с непознати за момента нюанси в изчислението на адронните ефекти.

01.09.2026 18:01