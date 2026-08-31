Еволюционната цена на интелекта: Чревни бактерии пренаписват теорията за човешкия мозък

/Поглед.инфо/ Свикнали сме да слушаме романтични приказки за това как откриването на огъня и печенето на месо са превърнали прародителите ни в мислещи същества. Този комфортен разказ обаче пропуска основния биологичен проблем: сухото счетоводство на организма. Човешкият мозък е алчно съоръжение, изискващо колосални количества глюкоза в режим на пълен денонощен престой. Данни от експеримент в САЩ показват, че ключът към тази метаболитна поддръжка вероятно не се крие в анатомията, а в милиардите незабележими обитатели на дебелото черво.

Метаболитният счетоводен баланс на антропогенезата

Човешкият мозък тежи около два процента от общата телесна маса, но в спокойно състояние изгаря близо една пета от цялата налична енергия в организма. В сравнителната физиология на бозайниците това е аналог на поставянето на авиационен двигател в малка градска кола – инженерно решение, което граничи с автоагресия, ако нямаш осигурен непрекъснат цистернов тръбопровод с гориво. Години наред антропологичните среди поддържаха хипотезата за "скъпите органи", според която с свиването на храносмилателния тракт се освобождава ресурс за разрастването на сивото вещество. Всичко това звучи елегантно на хартия, но изпуска физическия механизъм: как точно скъсеното черво успява да изстиска повече калории от същия количество растителен или животински субстрат.

Отговорът, изглежда, лежи в микроскопичния спрей от бактерии, архивиран в стомашно-чревния ни тракт. Ново проучване на антрополози от Северозападния университет в Илинойс, ръководено от доцент Катрин Амато, подкопава чисто анатомичните обяснения. Изследователският екип изолира чревни микроби от три коренно различни вида примати с вариращо съотношение между масата на мозъка и тялото – хора, саимири (катерицови маймуни с изключително голям мозък спрямо пропорциите си) и резус макаци, които са с подчертано по-малък мозъчен капацитет. Тези микробни култури са трансплантирани в лабораторни мишки с изчистена от бактерии вътрешна среда, превръщайки опитните животни в живи биологични модели за проверка на енергийния добив.

Физиологията на терен: Какво всъщност показаха лабораторните измервания

Класическите очаквания на екипа са били за линеен градиент – човешките микроби да генерират най-високи метаболитни показатели, следвани от тези на катерицовите маймуни и накрая макаците. Реалността в лабораторията обаче произвежда пробойни в тази хипотеза, разкривайки нещо много по-интересно. Оказва се, че мишките, носители на микробиота от хора и катерицови маймуни, показват почти идентични физиологични профили: те произвеждат и изразходват значително повече енергия, поддържайки високи нива на бързодостъпна глюкоза. На противоположния полюс са животинките с микроби от макаци, чийто метаболизъм консервативно насочва калориите към складиране на мастни депа.

Това разпределение показва, че бактериалните съобщества при видовете с големи мозъци са се коеволюирали по сходен начин, за да задвижат един и същ биохимичен механизъм. Става дума за специфично преструктуриране на дебелото черво в биореактор, специализиран в бързото разграждане на захари и късоверижни мастни киселини, вместо в бавно натрупване на стратегически пасивни мазнини. Данните показват, че микроорганизмите не просто обитават гостоприемника, а до голяма степен диктуват как черният дроб разпределя ресурсите и какви възпалителни или хормонални сигнали постъпват към централната нервна система.

Това изглежда логично, но тук изниква сериозен исторически и логистичен въпрос, който изследователите от Илинойс все още не са решили напълно. Дали трансформацията на чревната микробиота е била предварително условие, позволило на праисторическите хоминиди да развият по-голям мозък, или е вторичен продукт от промяната в диетата след навлизането на термично обработената храна? Биологичните проби от диви примати трудно дават чист отговор, тъй като съвременните бактериални щамове са претърпели хилядолетия самостоятелна адаптация.