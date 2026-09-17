Финансовите и инженерни причини зад затворения достъп до факела

/Поглед.инфо/ В нощта на 30 юли 1916 година индустриалната периферия на Ню Йорк преживява логистичен удар, чиито последици надхвърлят военната история и се запечатват директно в носещата конструкция на един от най-известните паметници на модерността. Взривът в склада за боеприпаси „Черен Том“ в Джърси Сити не просто изпочупва стъклата в радиус от десетки километри, той трайно деформира медно-стоманения скелет на дясната ръка на Статуята на свободата. Повече от век по-късно, въпреки мащабните реставрации и смяната на самия факел, достъпът до най-високата точка на монумента остава затворен за публиката. Зад официалната версия за протоколна сигурност обаче стоят сурови физически реалности, конструктивни грешки от XIX век и неизбежните лимити на металната умора.

Историята на съвременната инфраструктура рядко прощава на романтичните интерпретации. Когато на 30 юли 1916 г. депото за боеприпаси „Черен Том“ се превръща в огнена клоака, причината не е абстрактна зла воля, а съвсем конкретна комбинация от милиони фунти експлозив, натрупани върху тесен железопътен терминал в чакане на транспорт към европейския фронт. По онова време САЩ все още поддържат официален неутралитет, но пристанищната логистика на Ню Йорк работи на пълни обороти в полза на Антантата. Около хиляда тона боеприпаси, включително огромни количества тринитротолуол и тринитрофенол, са детонирани последователно в рамките на няколко часа. Според архивните полицейски и военни доклади от онази епоха, ударната вълна е с еквивалент на земетресение с магнитуд над 5-та степен по скалата на Рихтер. Шрапнелите и парчетата от депортирани вагони летят през протока, като значителна част от тях забиват стоманени и медни отломки директно в кухата обвивка на близкия остров Бедлоу (днес Либърти).

Обективният детайл, който често се спестява в популяризаторските текстове, е свързан със самата конструкция на монумента. Проектирана от Густав Айфел и скулптирана от Фредерик-Огюст Бартолди, статуята представлява нитована медна „кожа“ с дебелина едва 2.4 милиметра, окачена върху вътрешна стоманена ферма. Рамото, държащо факела, обаче има собствен роден дефект. При първоначалния монтаж през 1886 г. Бартолди взема самостоятелно решение да измести ръката с близо метър встрани и напред от първоначално изчислената от Айфел носеща позиция за постигане на по-добра естетическа пропорция. Това създава перманентно механично напрежение в мястото на съединяване на рамото с централната кула.

Когато ударната вълна от взрива в „Черен Том“ удря монумента през 1916 г., тя намира точно тази отслабена точка. Шрапнелите пробиват медните листове, но истинското поражение е вътрешно — изместване на нитовете и усукване на стоманените профили в критичния участък на дясната ръка. Измерванията и огледите, извършени от американски военни инженери непосредствено след инцидента, констатират, че макар общата структура да е издържала, проходимостта през вътрешната 12-метрова вертикална стълба става физически опасна за цивилен поток. Влизането на цивилни е прекратено незабавно и тази заповед никога не е отменяна.

Препратките към по-ранни архиви на нюйоркското пристанищно управление разкриват, че саботажът е организиран от агенти на германското разузнаване (свързвани с имената на Михаел Крипоф и Пол Хилкен), целящи да блокират логистичната верига към Атлантика. Доказателствата за това обаче отнемат десетилетия съдебни спорове и международни арбитражи, като окончателните репарации са изплатени от Германия едва през 50-те години на XX век.