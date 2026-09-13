Физическата илюзия на небето: Половин милион тона вода зад главите ни

Физическата същност на облачната маса и фазовото състояние на водата
Има една устойчива грешка в общата представа за атмосферата: схващането, че облаците са съставени от водна пара. От гледна точка на термодинамиката, водната пара е напълно невидим газ. Това, което виждаме като структура в небето, е система от вече кондензирала течна вода или микроскопични ледени кристали.
Размерът на една стандартна облачна капка се движи в порядъка на 10 микрометра. За да придобием представа за мащаба – това е около седем пъти по-тънко от диаметъра на човешки косъм. Поради тази микроскопична гранулация, съотношението между площта на повърхността на капката и нейната маса е изключително високо. Силата на въздушното съпротивление действа срещу гравитационното притегляне с почти идентична интензивност. Скоростта, с която такава капка се опитва да падне към земята, е незначителна – от порядъка на сантиметър в секунда.