Физика срещу академичен комфорт: Сканирането на Хеопсовата пирамида разкри неудобни аномалии в масата

/Поглед.инфо/ Мюонната радиография регистрира необичайна плътност в масива на Хеопсовата пирамида. Три независими филтъра регистрират аномалия с дължина от поне 30 метра директно над Голямата галерия. Това е първото регистрирано мащабно структурно разминаване от десетилетия насам, което поставя под въпрос статичните изчисления за вътрешното разпределение на тежестта. Вместо готови отговори, архивните гробища и теренните измервания отварят пробойни в досегашните научни консенсуси.

Физика на космическите лъчения в архивното гробище на Египет

Ако прекарате достатъчно време в разчитане на дневниците на археолозите от XIX век, бързо започва да ви прави впечатление нещо фундаментално: повечето им заключения са взети на усещане, с чук и динамит. Опитите да се разбере вътрешната конструкция на Великата пирамида през последните двеста години често са приличали на чупене на порцелан с бухалка. Поради тази причина официалната академична наука заби кол в платото Гиза и реши, че геометрията е окончателно картографирана. Само че камъкът не се интересува от академичния комфорт, а от физическите закони на гравитацията и натоварването.

През ноември 2017 година международен екип от изследователи, обединени под проекта ScanPyramids, публикува в списание Nature данни, които моментално образуваха сериозна интелектуална мъгла в средите на класическите египтолози. Използвайки частици с висока енергия – мюони, които се образуват при сблъсъка на космическите лъчи с горните слоеве на атмосферата – те показаха, че монолитният на пръв поглед каменен масив всъщност пропуска радиация по начин, който отговаря на голямо праздно пространство. Мюонната радиография работи подобно на рентгеновия апарат, само че вместо кости и тъкани, тя пробива милиони тонове варовик. Колкото по-плътен е материалът, толкова повече частици биват погълнати. Когато във филма или в газовата камера на детектора се появи интензивно струпване на мюони, това означава само едно: плътност липсва.

Екипът, ръководен от Нагоя УНИ, КЕК (Япония) и CEA (Франция), не разчита на единично измерване. Това беше абсолютно задължително, защото класическата археологическа общност по дифолт посреща с нож всяка физична апаратура, която не може да пипне с пръсти. Първоначалните данни бяха събрани чрез ядрени емулсионни пластини, поставени от Кунихиро Моришима в така наречената Камера на кралицата. След това бяха използвани сцинтилационни детектори, за да се изключи маргиналната грешка. Накрая, френските изследователи поставиха газови микро-пикселни детектори (MicroMegas) извън структурата, насочвайки ги отвън навътре. Три коренно различни технологични принципа показаха идентичен резултат: над Голямата галерия съществува зона с дължина най-малко 30 метра и с напречно сечение, близко до това на самата галерия.

Статика, тонаж и неизбежните пробойни в теорията

Да наречеш това откритие „тайна“ е евтин журналистически похват. За един инженер или конструктор въпросът е значително по-прозаичен и суров: става дума за тонаж, вектори на силата и умора на материала. Голямата галерия е наклонен тунел с дължина 47 метра и височина 8.6 метра, конструиран чрез конзолен (фалшив) свод. Върху тази структура тежат стотици хиляди тонове каменно тегло. Ако над нея има плътен варовиков масив без никакви облекчаващи пространства, статичният натиск върху таваните щеше неизбежно да доведе до срутване още преди хилядолетия.

Следователно съществуват две основни хипотези, които в момента си оспорват терена, без нито една от тях да може да бъде категорично потвърдена от съвременните данни. Първата е чисто конструктивна. Новорегистрираното пространство – наречено ScanPyramids Big Void – може да представлява разтоварващ разрез или поредица от наклонени камери, предназначени да поемат и разпределят странично огромния натиск на горните нива от блокада. Подобни разтоварващи конструкции вече са познати над Царската камера, където петима монолитни гранитни блока са подредени един над друг с цел пренасочване на тежестта.

Втората хипотеза предполага, че това е вътрешна рампа или скрит съединителен галерен коридор, използван по време на самия строеж за пренасяне на тежките противожежести или каменни блокове към по-високите етажи. Все пак логистиката на Старото царство е била ограничена от липсата на сложни подемни механизми – всичко се свежда до тренции, въжета, човешка сила и наклон. Ако разгледаме по-старите проучвания за строителните техники в Древен Египет, ще видим, че архитектурната им логика винаги е предпочитала практичните решения пред излишния обем.

Обаче числата и данните от радиографския спектър продължават да показват противоречия. Пространството не е строго хоризонтално, нито изцяло вертикално. Не знаем дали е единен непрекъснат тунел или е нарязано на няколко отделни клетки. Физически достъп до него няма. Каменните блокове са с дебелина десетки метри, а пробиването на дупки с цел пускане на ендоскопски камери в паметник от световно значение среща твърд административен и консервационен отпор от Египетското министерство на антиките.