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Гигантската гъска от езерото Калабона и краят на една палеонтологична заблуда

/Поглед.инфо/ Повече от век палеонтологията работеше с предположения, опитвайки се да сглоби облика на най-тежките птици, ходили някога по австралийския континент. Едва след разкопките в пресъхналото солено корито на езерото Калабона в североизточна Южна Австралия екипът на Фийби МакИнерни от университета Флиндърс извади на светло първия цял череп на Genyornis newtoni. Вместо очаквания сухоземен хищник или тромав двойник на съвременния щраус, костната структура показа нещо съвсем различно: двуметрова, тежаща над двеста килограма водолюбива птица, анатомично близка до съвременните гъски и лебеди, приспособена да потапя глава под водата и да раздробява твърда растителност с челюстна сила, която би затруднила и едър бозайник.

Деж. редактор - Александра Докова 8069 прочитания
Гигантската гъска от езерото Калабона и краят на една палеонтологична заблуда
Снимката е генерирана с ИИ
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Когато в края на деветнадесети век английските и австралийските естествоизпитатели започват да вадят от пустинните седименти масивни пищялни кости с дебелината на човешко бедро, първата реакция е объркване, последвано от прибързано класифициране. В продължение на десетилетия научната общност разполага с десетки скелети на Genyornis newtoni без нито една цяла глава, тъй като тънките черепни кости на птиците се смачкват под тежестта на глината и солта много по-лесно от масивните крайници. Единственият известен фрагмент от череп, намерен през 1913 година в същия район, е толкова силно деформиран и покрит с минерални отлагания, че повече прилича на безформен камък, отколкото на анатомичен образец. При липса на преки доказателства изследователите са принудени да попълват празнините по аналогия с по-древния и още по-масивен роднина Dromornis stirtoni, чиито останки се намират в Северната територия. Този подход създава трайна инерция в учебниците и музейните реконструкции, където Genyornis неизменно се изобразява с масивна, кукеста и тромава глава, наподобяваща граблива птица или гигантски папагал, способен да троши кости и черупки в сухите савани.

Полевата работа в района на езерото Калабона през последните години показа защо кабинетните реконструкции често се разминават със суровата реалност на терена. Днес това място представлява безводна, напукана солена равнина в басейна на езерото Еър, където температурите през лятото надхвърлят четиридесет и пет градуса, а логистиката на всяка експедиция изисква тежкотоварни машини, генератори и десетки тонове вода за промиване на седиментите. Преди около петдесет хиляди години обаче геологията и хидрологията на този регион са изглеждали по коренно различен начин, превръщайки падината в огромен сладководен басейн, заобиколен от гъсти галерийни гори и блата. Именно в тинята на това пресъхващо езеро цели стада от тежките птици са затъвали в търсене на последните локви вода, като теглото им от над двеста килограма се е превръщало в смъртен капан при спадането на нивото на подпочвените води. Подобни масови гробища на плейстоценската фауна сме разглеждали и при анализа на катранените ями в Калифорния, където механичният капан на средата запазва детайли, които обикновената фосилизация унищожава безвъзвратно.

Откритият при експедициите от 2019 година череп, чието подробно описание излезе в списание Historical Biology, преобръща представата за биомеханиката на тези създания. Високата черепна кутия, необичайно дългият и заоблен горен клюн и напълно затвореното небце не говорят за сухоземен скитник, а за специализиран хранителен апарат, предназначен за живот край и във водата. Ставите между черепа и челюстите притежават специфична подвижност, която позволява широко отваряне на устата и прецизно захващане на водни растения, меки плодове и коренища, докато масивните залавни места за мускулите по долната челюст осигуряват смазваща сила при затваряне. Най-сериозното доказателство за водния начин на живот обаче се крие в устройството на вътрешното ухо и задната част на черепа, където костните структури образуват естествени защитни прегради срещу нахлуването на вода при потапяне на главата. Тази анатомична конфигурация поставя Genyornis newtoni директно в разреда на гъскоподобните птици, превръщайки го в еволюционен гигант, който заема екологичната ниша на съвременните лебеди и гъски, но в мащаб, съпоставим с едър бозайник.

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