Голям пробив: Учени намериха отговор на квантова гатанка, мъчеща науката от десетилетия

/Поглед.инфо/ Германската академична общност регистрира сериозен пробив в теоретичната квантова физика, който има потенциала да пренареди технологичните карти при разработката на следващото поколение полупроводници и двуизмерни материали. Екип от университета в Хайделберг, ръководен от професор Ричард Шмит, успя да съвмести две фундаментални концепции, които в продължение на десетилетия бяха разглеждани от науката като взаимно изключващи се. Става дума за свързването на квазичастичния модел – в частност фермиевия полярон – с така наречената ортогонална катастрофа на Андерсън. Изследването, публикувано през февруари, предлага математическо и физическо обяснение на процесите, протичащи при взаимодействието на тежки примеси с гъста среда от фермиони (електрони, протони и неутрони). Този резултат не е просто суха кабинетна победа, а отваря вратата за индустриално планиране на материали с предварително програмирани, аномални физически свойства, каквито досега съществуваха само на хартия.

Физиката на твърдото тяло и квантовата теория на материята от години се намират в деликатна ситуация, при която експерименталните данни от лабораториите с ултрастудени атомни газове редовно се сблъскваха с теоретични ограничения. Централният проблем се върти около поведението на външни частици, по-известни като примеси, когато попаднат в затворена система с висока плътност на фермиони. Досегашният академичен консенсус се крепеше на два стълба, които обаче функционираха в пълна изолация един от друг. Първият стълб е квазичастичният модел. При него се предполага, че дадена чужда частица се движи през море от електрони, като при движението си увлича съседните елементи и създава специфичен съставен обект, наречен фермиев полярон. Този субект притежава собствена динамика и макар да е съставен, се държи като отделна, самостоятелна частица.

Проблемът възникваше, когато се премине към втория стълб – ортогоналната катастрофа на Андерсън. Според тази теория, ако вкараният в системата примес е твърде тежък, той става практически статичен. Неговото присъствие изкривява вълновите функции на околните фермиони до такава степен, че всяко координирано движение в микросредата се блокира. В тези условия формирането на квазичастици се смяташе за математически невъзможно, тъй като системата колабира в състояние на пълна несъвместимост. Числата и досегашните уравнения просто не позволяваха на двата модела да съществуват едновременно в една и съща енергийна координатна система.

Това изглеждаше логично на хартия, но имаше един съществен проблем, който тормозеше експериментаторите в заводите за високотехнологични компоненти. Реалните измервания показваха, че дори при изключително тежки примеси, признаците за наличие на квазичастици не изчезват напълно. Разрешението на този парадокс идва от работната група на професор Ричард Шмит в Хайделберг, където докторантът Ойген Дизер разработва нов теоретичен модел. Ключовото откритие тук е чисто механично и логистично, пренесено на микрониво: дори най-тежките масивни примеси не остават абсолютно неподвижни под външен натиск.

Според информация на изследователския център, в момента на адаптация на фермиона към натрапения примес, тежката частица извършва микроскопични измествания. Тези минимални движения, които досега бяха игнорирани от стандартните изчислителни матрици като статистически шум, всъщност генерират специфична енергийна празнина. Именно този енергиен луфт се явява логистичният коридор, който позволява образуването на квазичастици дори в силно корелирани, „тежки“ среди. По този начин германските учени успяха да хвърлят мост между поляроните и катастрофата на Андерсън, доказвайки че двете парадигми са просто двата края на една и съща физична реалност.

Практическото измерение на това откритие надхвърля чистата наука. В момента глобалната надпревара за полупроводници от нов тип изисква материали, които могат да пренасят информация с минимални енергийни загуби и без термично прегряване на кристала. Разбирането на механиката, по която тежките примеси взаимодействат с електронното море, позволява на инженерите да пресметнат с точност до атом как да легират силициевите или графеновите подложки. Предишни изследвания на свръхфлуиди вече насочиха индустрията към търсене на феноменални квантовомеханични фази, които биха могли да проправят пътя за създаването на така наречените свръхтвърди материали. Сега обаче се дават конкретни инструменти за управление на тези фази.

Разбира се, новата теория все още подлежи на верификация в реални производствени условия и не може да бъде независимо потвърдена като универсално приложима за всички полупроводникови сплави. Остава отворен въпросът как тези микроизмествания ще се държат при по-високи температурни режими, извън контролираната среда на ултрастудените атомни газове. Лабораторните условия в Хайделберг осигуряват перфектна изолация, но реалният пазар изисква стабилност на компонентите при стандартна експлоатация. Въпреки това, параметрите на модела на Дизер показват, че физиците са напипали реален лост за влияние върху микроструктурите, което рано или късно ще се отрази на поточните линии за чипове в Азия и САЩ.