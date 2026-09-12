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Гравитационните аномалии на близките до Земята астероиди като детектор за тъмна материя

/Поглед.инфо/ Анализът на орбиталната траектория на астероида Бену, измервана с години чрез наземни радиотелескопи и потвърдена от мисията OSIRIS-REx, се превърна в неочакван полигон за тестване на фундаменталната физика. Международният екип от Националната лаборатория в Лос Аламос използва телеметричните данни за движението на това полукилометрово тяло, за да установи горни граници за съществуването на потенциална пета фундаментална сила. Чрез калибриране на микроскопичните отклонения в траекторията спрямо известните гравитационни смущения, изследователите търсят следи от хипотетичен ултралек бозон, спряган за един от вероятните посредници на тъмната материя.

Деж. редактор - Александра Докова 4210 прочитания
Гравитационните аномалии на близките до Земята астероиди като детектор за тъмна материя
ИИ генерирана
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Астрометричната калибровка срещу физическите догми

Когато прекараш няколко десетилетия в прелистване на телеметрични дневници и архиви от оптична астрометрия, бързо губиш наивното търпение към фундаменталните теории, с които теоретичните физици обичат да обиват празнотата. Днешният медиен шум около така наречената пета сила във Вселената не прави изключение, макар че зад публикациите от октомври 2024 г. стои доста по-прозаична и методична работа. Става дума за измерване на отклонения на ниво милиметри на километър в орбиталния път на един полукилометров скален къс, наречен 101955 Бену. Този астероид беше под наблюдение още от откриването му през 1999 г. чрез наземни оптични системи и радари, а по-късно през периода 2018–2021 г. автоматичната сонда OSIRIS-REx го обкръжи, картографира и проби с газови дюзи, за да прибере от повърхността му прах и камъни.

Истинският смисъл от тази мисия за фундаменталната наука обаче се оказа не само в херметичната капсула, която падна в пустинята в Юта през септември 2023 г., а в радиометричните данни от X-диапазона. Изследователите от Лос Аламос не разчитат на метафори. Те взеха позиционната орбита на Бену и я прекараха през целия познат гравитационен симулатор – от стандартното притегляне на Слънцето и Големите планети до микроскопичните гравитационни смущения, причинени от по-големите тела в астероидния пояс, плюс ефекта на Ярковски (топлинното излъчване на самата скала, което я избутва бавно встрани). Когато отсееш всички тези известни и измерими векторни променливи, остава един минимален, едва доловим остатък. Ако в този остатък се открие систематична аномалия, която не се обяснява с класическата Нютонова механична суматоха или с Общата теория на относителността, тогава на сценария стъпва хипотезата за допълнителен полеви носител.

Класическата физика, в нейното настоящо състояние, стъпва върху четири основни взаимодействия: електромагнитно, силно, слабо и гравитационно. Първите три са сравнително добре подредени в херметичната кутия на Стандартния модел, макар той да скърца по шевовете всеки път, когато някой спомене тъмната материя – онзи 85-процентов невидими масов пълнеж на Вселената, за чието съществуване съдим само по ротационните криви на галериите и гравитационните лещи. Гравитацията, от своя страна, си живее в отделен теоретичен апартамент, описан от Айнщайн, и инатливо отказва да се квантува. Опитът да се съшие тази пробойни в теорията през търсенето на пета сила не е нов, но превръщането на слънчевата система в калибриращ лабораторен плот е сравнително ново явление.

Твърди се, че ако съществува субатомна частица от рода на така наречения ултралек бозон, нейното присъствие би действало като изключително слабо, дългообхватно или среднообхватно поле, упражняващо допълнителна сила върху масивни обекти. Използването на астероиди за подобно сканиране за първи път беше официално предложено от теоретици през 2023 г., когато осъзнаха, че космическите апарати с радиометрично проследяване дават координати на небесните тела с точност, която надминава възможностите на наземните лаборатории, ограничени от земната сейсмика и гравитационен шум. Повече за подобни измервателни методи и за изследванията на астероидните траектории е описвано в материала за динамика на близките до Земята обекти.

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