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Грешката в уравненията от 1900 година, която промени науката завинаги

/Поглед.инфо/ В края на деветнадесети век европейският академичен елит е твърдо убеден, че физиката е практически завършена наука. Всичко съществено вече е описано, остават само няколко дребни корекции и донастройки. Един германски професор обаче се заема с наглед скучен, инженерно-индустриален въпрос, свързан с ефективността на електрическите крушки и топлинното излъчване. Търсейки изход от пълния математически безизход, при който стандартните формули бълват безкрайна енергия и нарушават елементарната логика, той прави отчаян опит да нагласи сметките си. Без да го планира, консервативният архивар на науката Макс Планк отваря кутията на Пандора, слагайки край на класическия светоглед.

Деж. редактор Александра Докова 10305 прочитания
Грешката в уравненията от 1900 година, която промени науката завинаги
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В историята на естествознанието съществува един наивен романтизъм, който обича да представя фундаменталните открития като внезапни прозрения на гении, разхождащи се из тихи баварски паркове. Реалността в архивните масиви обаче е далеч по-прозаична, прашна и мирише на въглищен прах и индустриална логистика. В края на деветнадесети век берлинският Имперски физико-технически институт не се занимава с философия, а с пруска прецизност и индустриален шпионаж. Германската електротехническа индустрия инвестира сериозни капитали в надпреварата с газовите компании и спешно се нуждае от стандарт за ефективност на крушките с нажежаема жичка. Големият въпрос на деня не е бил "какво представлява реалността", а как да се изстиска максимална светлина с минимален разход на въглища и електричество.

Именно тук, на кръстопътя между индустриалната лачност и фундаменталната термодинамика, се появява тридесет и девет годишният Макс Планк. Човек с консервативен манталитет, строг академичен ред и дълбока почит към класическата механика на Нютон и електродинамиката на Максуел. Неговата цел е била просто да подреди математическите уравнения така, че да съответстват на данните, получавани от експерименталните пещи в Берлин. Никой не е търсил нова физика. Класическата теория е изглеждала монолитна и неразрушима, изградена върху убеждението, че природата е плавна, непрекъсната и напълно предсказуема.

Проблемът се криел в така нареченото "абсолютно черно тяло" – теоретичен обект, който абсорбира цялата попаднала върху него радиация и излъчва енергия в пряка зависимост единствено от своята температура. На теория нещата изглеждали елегантни. При дадена температура молекулите на тялото вибрират и излъчват електромагнитни вълни. Когато обаче физиците Джон Уилям Страт (лорд Релей) и Джеймс Джинс опитват да изчислят това излъчване чрез стандартния статистически апарат, математиката изпада в тотален колaпс.

Според техните изчисления, извеждащи логиката на класическата електродинамика до нейното крайност, с намаляването на дължината на вълната – към ултравиолетовия спектър – излъчваната енергия трябва да нараства към безкрайност. Това означава, че всеки път, когато запалите печката вкъщи или включите котлон, той не просто трябва да ви сгрее, а да ви изпепели мигновено с безкрайна ултравиолетова и рентгенова радиация. В физичните среди това абсурдно разминаване между теория и реалност бързо получава мрачното наименование "ултравиолетова катастрофа".

Планк е бил напълно наясно с тази пробойна в теорията. Години наред той прави опити да спаси класическата термодинамика, използвайки концепциите за ентропията. Всички традиционни пътища обаче водят до стена. Измерванията в лабораториите твърдо показват, че при къси вълни енергията спада, вместо да клони към безкрайност, но нито едно съществуващо уравнение не може да обясни защо кривата на графиките прави този специфичен завой.

През есента на 1900 година, притиснат от експерименталните факти и липсата на теоретично обяснение, Планк решава да извърши това, което по-късно самият той описва като "акт на отчаяние". Той просто подхожда към проблема отзад напред. Напасва математическа формула, която перфектно описва кривата на експериментите, но за да накара тази формула да работи съгласно физичните закони, му се налага да направи една безумна за онова време хипотеза.

Той приема, че атомните осцилатори в стените на черното тяло не излъчват и не абсорбират енергия като плавен, непрекъснат поток – както вода тече от чешма, – а на отделни, строго определени порции. Пакети. Кванти.

За Планк това първоначално не е било фундаментално откритие за структурата на Вселената, а чисто математически трик, формално изчисление без физически аналог в реалността. Той е вярвал, че с времето ще се намери начин този квантов дискретен подход да бъде плавно разтворен обратно в класическите непрекъснати уравнения. Числата обаче не потвърждават тази негова надежда. Константата, която той въвежда за връзка между честотата на вълната и енергията на кванта – днес известна като константа на Планк, – се оказва универсален градивен елемент на микросвета.

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