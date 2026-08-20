Химическата илюзия на Новото време: Историческата митология около произхода на барута

/Поглед.инфо/ Историческата наука отдавна страда от романтичния навик да персонифицира комплексни, вековни технологични процеси. Когато стане дума за черния барут, хрониките бързо се пълнят с призрачни монаси, шифровани ръкописи и изолирани гении. Реалността обаче не се съобразява с легендите – тя се определя от добива на калиев нитрат, логистиката на въглена и физическите граници на металургията. Барутът никога не е бил просто „изобретен“ от един човек в даден момент; той е резултат от продължително химическо и военно натрупване, чиито следи губят яснота в архивното гробище на Средновековието.

Историята на черния барут в Европа е класически пример за това как историческата памет предпочита удобния мит пред суровите факти. Името на монаха Бертолд Шварц – уж изобретил сместа от сяра, въглен и калиев нитрат във Фрайбург през XIV век – се появява в текстовете чак десетилетия след като документалните извори за първи път регистрират употребата на огнестрелни оръжия на континента. Фигурата на Шварц отдавна е призната от историческата критика за фикция, сглобена от фолклорни елементи и неясни манастирски предания.

Подобна е ситуацията и с францисканеца Роджър Бейкън. Неговият известен шифриран текст от 1267 година, в който се твърди, че е кодирана рецептата за експлозивната смес, продължава да поражда сериозни съмнения сред съвременните филолози и палеографи. Анализът на средновековната латинска терминология показва, че много от тези пасажи са или по-късни интерполации, или просто метафорични описания на алхимични опити с пречистване на соли. В действителност суровият материал пътува по търговските пътища от Изток. Докато европейците все още правят нестабилни смеси с ниско съдържание на калиев нитрат, китайските източници от периода на Трите царства и последвалата епоха Сун вече описват систематичен добив и гранулиране на селитра за военни цели.

Но истинският проблем на барута никога не е бил самото химическо съотношение. Смесването на 75% калиев нитрат, 15% въглен и 10% сяра е лесна задача. Голямото препятствие е било чисто физическо и логистично: ранният черен барут се транспортира под формата на фин прах, наречен „мел“. При транспортиране по неравни пътища с каруци компонентите се разслояват поради различната си плътност – тежката сяра и селитрата падат на дъното, а лекият дървен въглен изплува най-отгоре. Така на бойното поле барутът често се оказва негоден или изгаря неравномерно, причинявайки пукнатини в цевите на оръдията вместо реактивна сила. Развитието на технологията за „мокро гранулиране“ през XV век променя изцяло баланса.

Икономика на смазването: От баронските рицари до артилерийските монополи

Европа от XIV и XV век не променя военното си мислене поради хуманитарни подбуди или морални философии. Твърденията, че рицарството е загинало, защото аркебузът е бил сметнат за „неморален“, игнорират суровата икономика на войната. Поддържането на един рицар с цялата му железарска броня, коне и оруженосци изисква огромни поземлени ресурси, докато пехотинец, въоръжен с ранно огнено оръжие, може да бъде обучен за броени седмици.

Когато Едуард III използва ранни прототипи на артилерия в кампанията си във Франция през Стогодишната война, те не са били толкова унищожителни чрез кинетичната си сила, колкото чрез психологическия си ефект върху конете и психологията на противника. Впоследствие Хуго Гроций и редица юристи наистина се опитват да поставят правни рамки върху военните действия, но подбудите са били прагматични – ограничаване на тоталното разрушение на инфраструктурата, което съсипва данъчната база на европейските държави.

Военната логистика навлиза в нов стадий през май 1453 година край стените на Константинопол. Султан Мехмед II не разчита на мистицизъм, а на металургичен капацитет и тежка логистика. Чугунените и бронзови оръдия, изляти от унгареца Урбан, изискват стотици волове за транспорт и огромни количества гориво за леярните в Одрин. Едно-единствено изстрелване на половинтонно каменно гюле от бамбардата „Базилик“ е коствало часове за охлаждане на цевта с мазнина и отново зареждане. В крайна сметка обаче не тактическата гениалност, а дебелината на стените срещу кинетичната енергия на барута определя падането на Византийската империя.

Тази нова реалност бързо се пренася и извън пределите на Европа. Завладяването на Сибирското ханство от руските казаци или сривът на държавата на ацтеките пред Ернан Кортес не са резултат от предполагаема расова или културна доминанта. Те са пряко следствие от асиметрията в металургията и химията. В мексиканските джунгли Кортес се изправя пред остър недостиг на барут, което го кара да изпраща хора до самия кратер на вулкана Попокатепетъл, за да извличат сурова сяра. Това е суровият оперативен реализъм: държави и експедиции оцеляват не благодарение на генерали, а чрез снабдители, които намират тонове селитра в азотно обогатени пещери и гуано находища.

през XVI и XVII век барутът постепенно престава да бъде просто оръжие и се превръща в обект на фундаменталната физика. Учени като Робърт Бойл и Робърт Хук започват да изследват газовата динамика при изгарянето на нитрати в затворени съдове. Тези опити разкриват, че експлозията не е нищо повече от бърза химическа реакция с отделяне на огромни количества разширени газове. Английският лекар Джон Мейоу дори стига до хипотезата, че дишането и мускулното съкращение използват същия „нитро-въздушен дух“, който захранва барутните експлозии. Тази научна революция показва как технологията първо се прилага интуитивно на бойното поле, а едва век по-късно теорията успява да обясни какво всъщност се случва на молекулярно ниво.