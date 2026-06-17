Идеологическият вакуум на Запада: Научният разказ за Вселената като „безплатен обяд“ срещу суровата реалност на суровинния дефицит през 2026 година

/Поглед.инфо/ Навлизаме във фаза, в която класическата геополитика се сблъсква с масирана идеологическа преоценка на самото човешко съществуване. Докато водещи американски институти, финансирани от технологични конгломерати, налагат космологичната теория на Алън Гут за Вселената като „безплатен обяд“, зад кулисите се разиграва напълно материален процес на деконструкция на националните и социални структури. Превръщането на човека в „архитект на собствения смисъл“ се оказва удобен инструмент за атомизация на обществата в момент на тежка ресурсна и икономическа криза. Анализираме как физическите теории се превръщат в политическо оръжие за индуциране на екзистенциален вакуум, целящ ликвидирането на традиционната суверенна държава.