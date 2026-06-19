/Поглед.инфо/ Докато реалният сектор изнемогва под натиска на логистични блокади и енергиен дефицит, дигиталното пространство бележи рекорден ръст в търговията с метафизична сигурност. Феноменът на комерсиалната езотерика, задвижван чрез мащабни издателски договори с гиганти като „ЕКСМО“ и разпространяван в мрежи като VK, вече не е просто маргинално хоби, а структуриран пазарен сегмент. В условия на социална несигурност, концепции като „карма“ и „Висш Аз“ се реформатират в достъпни потребителски продукти. Анализът на този пазар разкрива дълбоки пробойни в обществената психика и икономическата стабилност, където реалното действие се заменя от дигитално администрирана саморефлексия.

Анатомия на метафизичния бизнес модел

Когато заводите спират поради липса на суровини, а дизеловите агрегати едва покриват дефицитите на индустрията, капиталът винаги си намира ново, по-сигурно русло. През последните години сме свидетели на мащабно преливане на финансови потоци към така наречената икономика на вниманието и духовното спасение. Статистиката, според която съвременният човек взема до 35 000 решения на ден, се използва не като научно наблюдение, а като отправна точка за агресивен маркетинг. На пазара се появяват субекти като Данила Григориев, които от 2013 година насам управляват специализирани структури – в случая т.нар. „Училище за Висшия Аз“. Този тип предприятия оперират с нулев материален разход за логистика, липса на суровинна зависимост и практически необятна целева аудитория. Вместо релси, вагони и патрони, тук суровината е човешката тревожност, породена от разпада на традиционните социални институции и икономическата несигурност. През този модел кармата вече не е сложна източна философска категория, а се редуцира до прост линеен механизъм, лесен за пакетиране и продажба на дребно.

Търговската логика зад подобни платформи е изградена по класическите правила на дигиталния монопол. Използват се мрежи с огромен обхват като VK и видеоплатформи като YouTube, които осигуряват безплатен достъп до милиони потребители, докато тежкият авторитет се купува чрез договори с традиционни издателски мастодонти от ранга на „ЕКСМО“. Така виртуалното присъствие получава физическо измерение по книжарниците, затваряйки цикъла на доверие. Твърди се, че над няколко хиляди души вече са преминали през тези курсове, като организаторите отчитат до 80% успеваемост въз основа на вътрешни анкети. Числата обаче трудно могат да бъдат независимо потвърдени, тъй като в този сектор липсва каквато и да е институционална регулация или одит. Този тип статистика служи по-скоро за психологически натиск върху потенциалния купувач, поставяйки реалността на командно дишане пред маркетинговия разказ.

Логистиката на дигиталната анестезия

Интересът към метафизичното бягство винаги нараства правопропорционално на цената на потребителската кошница и дефицита на сигурност. Когато индивидът е притиснат от невъзможността да влияе на макроикономическите процеси, той бива насочван навътре – към „вътрешния учител“. Пропагандата на идеята, че всеки избор от купуването на сладолед до смяната на работата може да бъде хармонизиран чрез трансцендентни консултации, е перфектният инструмент за социално умиротворяване. По същество това е индустриализиран конформизъм. Вместо организирана съпротива срещу реалните промени в трудовото законодателство или инфлационния натиск, на потребителя се предлага курс с отстъпка през юли, предварителна регистрация и обещание за доживотен достъп до онлайн излъчвания. Това пренасочване на енергията от реалното действие към пасивната саморефлексия е изключително изгодно за политическото статукво, тъй като атомизира обществото до степен, в която колективният отпор става невъзможен.

Противоречието тук е очевидно. От една страна се цитира индуистката традиция, според която правилното действие е това, извършено без привързаност към резултата, а от друга – същият този отказ от материалното се монетизира чрез ясни търговски схеми с фиксирани дати, отстъпки и стратегии за улавяне на клиенти преди старта на новия сезон. Този парадокс обаче рядко вълнува купувачите, които търсят бърз психологически хак за оцеляване в трансформиращия се свят. По същество езотеричните училища и дигиталните гурута запълват вакуума, оставен от кризата в класическото образование и традиционните религиозни институции, които отдавна са загубили връзка с битовите проблеми на средния гражданин.

Геоикономически последици от пасивния мистицизъм

Мащабът на това явление изисква да го разглеждаме извън рамките на чистото забавление или личния избор. Когато милиони икономически активни граждани в Източна Европа и постсъветското пространство инвестират капитал и време в дигитални курсове за „хармонична карма“, това рефлектира върху общата производителност на труда и капацитета за иновации. Икономиката на илюзиите не създава добавена стойност в реалния сектор; тя просто преразпределя съществуващи финансови ресурси от домакинствата към администраторите на дигитално съдържание. В дългосрочен план този отлив на ментална енергия и капитал оголва системни пробойни в държавните структури, които остават без адекватен граждански контрол. Това е същият механизъм, по който по-рано анализирахме кризите в енергийния мениджмънт на региона, където липсата на стратегическо планиране беше заменена с кухи пиар лозунги.

В крайна сметка пазарът на духовност функционира по същите безмилостни закони, по които работят и петролните пазари – търсенето определя предлагането. Докато реалният свят предлага единствено несигурност, логистични кризи и заплаха от военни конфликти, дигиталните платформи ще продължат да продават евтина хармония на зелено. Предварителните регистрации за юлските групи са просто поредната фючърсна сделка, в която стоката не са барели или мегаватчасове, а илюзията за контрол над собствената съдба в свят, управляван от тежки геополитически алгоритми.