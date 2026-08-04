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Илюзията за заплитане: Защо лабораториите всъщност опитват да изоларат частиците от Вселената

/Поглед.инфо/ Повечето научнопопулярни текстове за квантови компютри страдат от една и съща систематична грешка: те ви внушават, че инженерът с бяла престилка сяда пред криогенната камера и с физически мапулации „заплита“ две частици, сякаш връзва връзки на обувки. Реалността е далеч по-сурова и технически неудобна. Частиците във Вселената вече са заплетени с всичко около тях – от фоновия фотонен шум до стените на лабораторията. Истинската изчислителна драма не е в създаването на връзката, а в отчаяния опит на инженерите да издигнат термична и електромагнитна стена, с която да изолират няколко кюбита от останалия космос, поне за няколко микросекунди.

Деж. редактор Александра Докова 5617 прочитания
Илюзията за заплитане: Защо лабораториите всъщност опитват да изоларат частиците от Вселената
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Илюзията за създадената връзка и парадоксът на Айнщайн

Когато през 1935 година Алберт Айнщайн, Борис Подолски и Нейтън Розен публикуват своя известен парадокс (EPR), целта им не е да хвалят квантовата механика, а да разкрият пробойни в теорията. Тяхното притеснение от така нареченото „призрачно действие на разстояние“ произтича от чисто физическото ограничение на скоростта на светлината. Според класическите разбирания никоя информация не може да се движи по-бързо от 299 792 километра в секунда. В квантовия свят обаче промяната в състоянието на едната частица моментално се отразява върху състоянието на другата, независимо дали ги делят два милиметра в лаборатория в Цюрих или две светлинни години в космоса.

Големият мит, продаван на широката публика в продължение на десетилетия, е че експериментаторите взимат две независими частици и ги „свързват“ чрез някаква специална лабораторна магия. Всеки архивист на физическата мисъл, прекарал достатъчно време над докладите от експериментите на Ален Аспект от 1982 година или Нобеловите изследвания на Джон Клаузер и Антон Цайлингер, знае, че това е фундаментално грешно тълкуване. Всички субатомни частици във Вселената са в постоянно, непрекъснато квантово заплитане помежду си от самия момент на Големия взрив. Те вече носят обща вълнова функция с околната среда.

Проблемът на квантовото изчисление не е как да накараме два електрона или два фотона да сиговорят. Проблемът е, че те си говорят с целия свят едновременно. Това създава пълна интелектуална мъгла в измервателната апаратура, защото сигналът се разтваря в термичния шум на околната среда.

Оперативният реализъм на криогенните камери

За да накарате един кубит в чип на IBM или Google Sycamore да извърши полезно изчисление, вие не преплитате частицата. Вие правите точно обратното: сечите връзките ѝ с околния свят. Този процес изисква брутална инженерна инфраструктура. Квантовите процесори се поставят на дъното на така наречените разреждащи хладилници (dilution refrigerators), работещи с изотопи на хелий-3 и хелий-4. Работната температура вътре се спуска до бруталните 15 миликелвина – температура, която е значително по-студена от дълбокия открит космос.

При тази температура термичното движение на атомите почти спира. Причината за тази скъпоструваща криогенна операция е проста: всеки попаднал фотон, всяко микроскопично колебание на магнитното поле на Земята или дори вибрация от преминаващ камион отвън разрушава изолацията. Когато външният свят се докосне до кубитите, той се заплита с тях. В този момент сложните корелации, върху които се крепят квантовите алгоритми, просто изчезват. Инженерите наричат това декохеренция, а хората, плащащи сметките за ток в лабораториите – чисто прахосване на ресурси.

Експерименталните данни показват, че времето за кохерентност – прозорецът, в който кубитите остават изолирани от вселенския шум – се измерва в микросекунди или в най-добрия случай милисекунди. Това е времето, с което разполагате да извършите математическата операция, преди макросвят да нахлуе през пролуките на защитата и да изравни всичко със земята. В изследванията върху декохеренцията на кубитите постоянно се изтъква, че изграждането на грешкоустойчив квантов компютър изисква хиляди физически кубити само за да поддържат един-единствен логически кубит защитен от външни смущения.

Архивно гробище за научни илюзии

Често се прави аналогия между квантовата суперпозиция и въртяща се монета. Докато се върти, тя е едновременно ези и тура, а когато я захлупите с ръка върху масата, тя пада в едно от двете състояния. Това е удобен метафоричен патерица за популярни статии, но физически е напълно неточен. Монетата се върти в класическия въздух и взаимодейства с трилиони молекули всяка секунда. Квантовата частица не „пада“ в едно състояние, защото някой я е погледнал с просто око; тя губи квантовото си състояние, защото се е разтворила в макроскопичната среда.

Анализът на съвременната хардуерна архитектура показва един ясен физически проблем. Ние се опитваме да построим системи за обработка на информация, ползвайки закони, които действат перфектно само в абсолютна празнота. В реалния свят празнота няма. Дори във вакуумните камери при налягане от десети от паскала съществуват квантови флуктуации на вакуума.

Сериозните изследователи не хранят илюзии, че мащабирането от 50 на 1 000 000 кубита е просто въпрос на по-добър силиций или по-бързи лазери. Това е битка срещу термодинамиката. Всеки допълнителен кубит, добавен в матрицата, увеличава експоненциално повърхността, през която околната среда може да упражни своето разрушително влияние. Вместо да управляваме заплетени двойки, ние всъщност се опитваме да изградим микроскопични острови от пълно нищо сред океан от постоянно взаимодействаща си материя.

В крайна сметка историята на физиката е пълна с фундаментални идеи, които са се препъвали не в теоретичната математика, а в суровата логистика на материалите. Твърдението, че квантовите компютри ще революционизират всичко утре сутрин, пренебрегва факта, че поддържането на чиста квантова изолираност на макроскопично ниво противоречи на начина, по който Вселената организира своята ентропия. Може би ще успеем да удържим шепа кубити в състояние на фалшива самота за броени мигове, но Вселената винаги намира начин да си върне контрола и да ги преплете обратно в общия шум.

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