Институционализиране на космическия скептицизъм: Как изследванията на Хак-Мисра и Копарапу от 2011 г. станаха актуални петнадесет години по-късно

/Поглед.инфо/ Дискусията за наличието на чужди технологични обекти в рамките на Слънчевата система постепенно напуска маргиналните полета на конспиративните теории и се настанява в сухия, разчетен език на академичните публикации и институционалните доклади. Изявленията на астронома Джоузеф Лацио, цитирани от "Таймс ъф Индия", както и подновеният дебат около тезите на Ави Льоб от Харвард, показват пречупване на парадигмата. Вместо търсене на радиосигнали от далечни галактики, фокусът се измества към физическата логистика – възможността за съществуване на древни, неактивни безпилотни апарати, разположени в стратегически неутрални зони като Луната, Марс или астероидния пояс. Проблемът не е в липсата на въображение, а в липсата на технически капацитет за детайлно картографиране на милиарди кубични километри пространство, където обект с размерите на камион остава невидим за сегашните земни системи за ранно предупреждение и оптично наблюдение.

Прочитът на последните академични изказвания в сферата на астрофизиката изисква пълно изчистване на наслоените с десетилетия поп-културни клишета и холивудски сценарии. Когато сериозни учени като Джоузеф Лацио или екипите, работещи по линия на НАСА, изказват хипотезата, че в Слънчевата система може да съществуват неидентифицирани технологични обекти с извънземен произход, те не говорят за летящи чинии над мегаполисите или за тайни подземни бази. Става дума за студено математическо изчисление на вероятностите, базирано на собствения ни, макар и скромен, технологичен опит. Човечеството, в рамките на едва няколко десетилетия активно космическо корабоплаване, вече изпрати апаратите от сериите „Вояджър“ и „Пионер“ извън пределите на нашата звездна система. От логистична гледна точка, ако една цивилизация е изпреварила земната с няколко милиона години – нищожен период по космологичните стандарти – изпращането на автономни, самовъзпроизвеждащи се или дългосрочно консервирани сонди е най-икономически и физически оправданият метод за разузнаване. Проблемът е, че засичането на подобни обекти е почти невъзможно с текущата ни инфраструктура. Земните телескопи и радари са проектирани да проследяват или големи космически тела като астероиди и комети, представляващи пряка заплаха за планетата, или активни изкуствени сателити в околоземна орбита. Обект с ниско албедо, който не излъчва топлина, не предава радиосигнали и се намира в лагранжовите точки или в астероидния пояс между Марс и Юпитер, е математически неразличим от милионите парчета космическа скала.

Този аргумент не е нов, но тежестта му нараства с натрупването на нови данни за дефицитите в собствените ни системи за наблюдение. Още през 2011 г. изследователите Джейкъб Хак-Мисра и Рави Кумар Копарапу публикуваха детайлен анализ, разглеждащ именно мащаба на Слънчевата система спрямо възможностите за откриване на артефакти. Според техните изчисления, дори ако повърхността на Луната е относително добре картографирана, обекти с големина под няколко метра лесно могат да останат незабелязани в сенките на кратерите или под слоеве реголит. Когато пренесем това уравнение върху Марс или спътниците на Юпитер и Сатурн, несигурността нараства експоненциално. Числата просто не подкрепят категоричното твърдение, че „сме сами“ в собствения си заден двор, просто защото дворът ни е твърде голям, а инструментите ни за чистене са твърде примитивни. Наблюдава се интересен парадокс: колкото по-напредват технологиите за автоматизиран преглед на небето, толкова по-ясно се виждат пробойните в досегашните ни познания.

Големият катализатор на тази умерена ревизия в научните среди безспорно беше преминаването на междузвездния обект „Оумуамуа“ през 2017 година. Астрофизикът от Харвард Ави Льоб тогава повлече крак с хипотезата, че необичайното ускорение на обекта, което не можеше да се обясни изцяло с изпускане на газове (тъй като липсваше характерната за кометите опашка), и неговата силно продълговата, дискообразна форма, биха могли да се дължат на изкуствен произход – например тънко слънчево платно. Повечето му колеги побързаха да отхвърлят идеята, класифицирайки я като спекулация, и се обединиха около версии за екзотичен азотен лед или водороден айсберг. Това изглежда логично на хартия, но съдържа в себе си същия методологичен проблем: за да обясним аномалията с естествени процеси, трябваше да измислим нов, невиждан дотогава тип космическо тяло. В крайна сметка спорът около „Оумуамуа“ показа не толкова наличието на чужда технология, колкото дълбокия консерватизъм на научната общност, която предпочита да оперира в рамките на познатия уют, вместо да приеме възможността за външен технологичен натиск. Подобни теми сме разглеждали подробно и в предишни анализи за променящата се доктрина на Пентагона по отношение на неидентифицираните аномални явления, където военните също изоставиха високомерния тон и преминаха към сухо събиране на телеметрични данни.

Зад цялата тази научна дискусия прозира и чиста геополитическа и икономическа прагматика. Проучването на дълбокия космос и астероидите вече не е въпрос само на чиста наука, а на бъдещ суровинен ресурс. Компании и държавни консорциуми инвестират в сондажни технологии и роботизирани системи за автоматично ориентиране. В този контекст, установяването на точните параметри на това какво се намира в Слънчевата система става критично важно. Ако някъде в орбита около Марс или в либрационните точки съществува чужд хардуер – дори той да е на милиони години, напълно деактивиран и превърнат в космически отпадък – неговото откриване би променило изцяло технологичното развитие на цивилизацията ни. Това е въпрос на логистика, сензори и суров ресурс за обработка на масиви от данни. И докато медиите търсят сензацията, сериозният анализ изисква да гледаме на тези съобщения като на бавно, постепенно подготвяне на общественото и научното мнение за факта, че човечеството може би не е първият субект, разположил свои машини в това кътче на галактиката.