Измамата на палеоантропологичните датировки: Как научният консенсус скри сто хиляди години човешка история

/Поглед.инфо/ Съвременната академична наука, дълго време упоена от евроцентрични догми и линейни исторически модели, е изправена пред необходимостта от цялостна ликвидация на досегашната си концептуална база. Претенцията, че съществува ясна, фиксирана хронологична граница, маркираща раждането на съвременното човечество, се разпада под натиска на емпиричните данни, натрупани през последните две десетилетия в Африка. Изследванията на Института за геоантропология „Макс Планк“, водени от палеоантрополога Хю С. Грокут, деконструират хипотезата за така наречената „човешка революция“, поставяйки на нейно място прагматичния модел на мозаичната еволюция. Оказва се, че човечеството не е продукт на внезапен интелектуален или генетичен скок, а резултат от разпокъсани, локални и често прекъсвани логистични процеси на оцеляване, протичали на площ от милиони квадратни километри.

Крахът на евроцентричната матрица и догмата за Горния палеолит

Удобството на линейната история винаги е обслужвало идеологически нужди, а не суровия реализъм на терена. Десетилетия наред европейската археологическа школа налагаше модел, според който преди около 40 000–50 000 години в Homo sapiens неочаквано се е задействал когнитивен режим от нов тип. Този прелом бе конструиран основно върху находки от френски и испански пещери, където внезапната поява на сложни оръдия на труда, украшения и символни изображения бе класифицирана като „човешка революция“. Този академичен консенсус обаче страдаше от фундаментален структурен дефект – той игнорираше логистиката на глобалния палеолитен ресурс и разглеждаше един географски периферен регион като център на видообразованието.

Анализите на д-р Хю С. Грокут и неговия екип показват, че евроцентричният модел не просто е остарял, той е методологически погрешен. Когато фокусът на изследванията се премести към африканския континент, се установи, че признаците на така нареченото модерно поведение – обработка на специфични суровини, минерални пигменти, дълбоководно рибарство и сложни социални мрежи за обмен – са съществували там повече от 100 000 години преди първата рисунка в Алтамира или Ласко. Проблемът не е в липсата на доказателства, а в това, че никой не ги е търсил извън утвърдените западни институционални трасета. Разгръщането на логиката на този преход изисква да се признае, че европейският Горен палеолит е бил просто финална фаза на един процес, чиито производствени мощности и демографски резервоари са се намирали на хиляди километри на юг.

Мозаичната еволюция като мрежова структура и ресурсна диверсификация

Вместо красивата, но научно несъстоятелна стълба на прогреса, съвременните генетични и археологически данни налагат концепцията за мозаичната еволюция. Това изглежда логично през призмата на съвременната системна теория, но има един сериозен проблем за класическите антрополози: числата и локациите не потвърждават версията за единна, изолирана прародина или за една-единствена превъзхождаща популация. Човечеството се е сглобявало буквално парче по парче в условията на сурова климатична и географска изолация.

Според докладите на Института „Макс Планк“, различните анатомични и поведенчески белези са възниквали независимо в отделни региони на Африка. На едно място – например в басейна на река Конго – са се развивали сложни социални структури и оръдия от кост, докато в Южна Африка, по същото време, се фиксират първите следи от системно използване на символи и охра. Тези популации не са били свързани в постоянна мрежа. Те са съществували в състояние на пулсация – събирали са се в периоди на климатичен оптимум и са се разпадали на изолирани анклави при настъпване на суша.

Тук оперативният реализъм изисква да погледнем на процеса през капацитета на живата сила и достъпа до калории. Палеолитните групи не са пътували, за да разпространяват идеи, а за да следват миграцията на дивеча и водоизточниците. Новите технологии – като микролитните остриета или термичната обработка на камъка – не са се разпространявали чрез просвета, а чрез физическо изместване, поглъщане или генетично смесване на групите. Нещо повече, данните показват, че много от тези технологични пробиви не са били постоянни. Те са изчезвали за десетки хиляди години заедно с измирането на конкретните палеолитни общества, след което са били преоткривани наново при сходни ресурсни кризи. Това не е еволюционен марш, а хаотично командно дишане на отделни човешки популации, борещи се за физическо оцеляване в променяща се екологична среда.

Ликвидацията на историческия телеологизъм

В по-ранни коментари относно методологическите кризи в историческата наука вече бе отбелязано, че съвременното мислене е твърде увредено от търсенето на начални точки, събития и основатели. Палеоантропологията не прави изключение. Опитът да се посочи конкретен момент, в който „маймуната е станала човек“, е просто секуларизиран вариант на креационизма, пренесен в полето на биологията. Природата не работи с декрети или официални дати. Формирането на вида Homo sapiens е отнело стотици хиляди години, през които анатомичните белези на съвременния тип и когнитивният му капацитет са текли по различни, понякога напълно несъвместими писти.

Твърдението, че човечеството никога не се е раждало в обичайния смисъл на думата, отразява именно този студен отказ от телеологията. Палеонтологичните находки от Мароко (Джебел Ирхуд), датирани на около 300 000 години, показват индивиди с напълно съвременно лицево скеле, но с удължена, примитивна черепна кутия. Обратно, по-късни находки от Източна Африка демонстрират съвременен мозъчен капацитет, но придружен от по-груби анатомични характеристики. Кой от тях е „първият“ съвременен човек? Отговорът е: нито един. Човечеството е резултат от продължителна, насилствена пазарна селекция на природата, при която генетичният материал на десетки изолирани дотогава групи се е смесил в общ котел едва в много късен етап, вероятно малко преди мащабната експанзия извън пределите на Африканския рог.

Институционалният скептицизъм по отношение на старите теории се засилва и от факта, че съвременният софтуер за генетичен анализ открива в нашия ДНК код следи от така наречените „призрачни популации“ (ghost populations) – човешки видове, за които нямаме нито една запазена кост, но чиито генетични пробойни в съвременния геном доказват, че смесването е било правило, а не изключение. Всичко това превръща старата палеоантропологична история в купчина ненужна хартия. Вместо романтичен разказ за интелектуално пробуждане, новите открития ни изправят пред сивата, технологична реалност на един биологичен монтаж, задвижван единствено от необходимостта от управление на ресурсите и адаптация към суровата среда на плейстоцена.