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Изследване на скелетните зависимости при прилепите спрямо птичия апарат

/Поглед.инфо/ Когато природата проектира летяща машина, тя не разполага с безкраен ресурс от инженерна свобода. Сравнителен биомеханичен анализ, публикуван въз основа на детайлни измервания на стотици живи видове, разкрива дълбока разлика в конструкцията на птиците и прилепите. Оказва се, че докато птиците са успели да разделят управлението на крилата от това на краката си, прилепите остават заложници на една обща скелетна матрица. Всеки опит за промяна на крилото при Chiroptera автоматично пренастройва и задните крайници. Този анатомичен блокаж обяснява защо светът никога няма да види прилеп с размерите на щраус или планер с размах на албатрос – физически лимит, който птиците отдавна са преодолели.

Деж. редактор Александра Докова 3613 прочитания
Изследване на скелетните зависимости при прилепите спрямо птичия апарат
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Анатомичният затвор на ципестото крило

Всяка биологична конструкция е пазарлък между тегло, здравина и разход на енергия. В еволюционната биология дълго време се приемаше като даденост, че за да полети едно гръбначно животно, неговите предни и задни крайници трябва задължително да се развиват независимо. Логиката изглежда проста: предните крайници се превръщат в крила за генериране на подемна сила, докато задните запазват функцията си за придвижване по твърда повърхност, кацане или улавяне на плячка. Птиците са перфектният пример за този инженерен триумф – те могат да се носят над океаните с часове като албатроса или да тичат със скоростта на кола като щрауса. При Chiroptera (прилепите) обаче тази автономност се оказва пълна илюзия, оставила тежък отпечатък върху цялото им родословно дърво.

Изследователски екипи, анализиращи скелетните параметри на 111 вида прилепи и 149 вида птици от целия свят, се сблъскаха с неумолими измервания, които разбиват мита за паралелната еволюция на полета. При птиците връзката между дължината и плътността на костите на крилата и тези на краката е почти незабележима или напълно липсва. При прилепите обаче се наблюдава абсолютна корелация – силна анатомична обвързаност, която учените наричат ковариация. Това означава, че генетичният апарат на летящите бозайници е конфигуриран така, че всяко удължаване на предните пръсти, носещи кожната мембрана, автоматично води до промяна в размерите и ъглите на задните крака. Прилепите са затворени в единна структурна матрица, където не можеш да промениш крилото, без да повредиш крака.

Инженерният компромис, който затвори вратите към сушата

Тази скелетна обвързаност създава сериозна пробойна в теорията за неограничените възможности на естествения подбор. Поради липсата на свобода в дизайна на крайниците, прилепите не са успели да заемат почти никакви сухоземни или водни ниши. Не съществува прилеп, който да може да тича ефективно по земята, нито такъв, който да се гмурка в търсене на риба. Докато птиците са използвали свободата на своите крайници, за да създадат пингвини, пеликани и орли, прилепите са останали ограничени до няколко вариации на една и съща тема – нощни ловци на насекоми, дребни плодоядни и няколко силно специализирани паразити. Техните задни крайници са толкова деформирани от нуждите на мембраната, че са се превърнали в прости куки за окачване надолу с главата. те не могат да поддържат теглото на тялото при нормално ходене, камо ли при бягане.

Ако се върнем назад към палеонтологичните архиви и погледнем [развитието на праисторическите гръбначни], ще видим подобна драма при птерозаврите. Тези изчезнали летящи влечуги също са разчитали на кожна мембрана, но при тях анатомичната формула е била различна. Някои птерозаври са достигали размерите на съвременни жирафи и са ловували на сушата, което подсказва, че тяхната еволюционна траектория вероятно е заобиколила скелетния капан, в който са паднали прилепите. Проблемът при прилепите не е в липсата на време за адаптация, а в самия зародишен модел на бозайниците, който не позволява лесното разделяне на сигналите за растеж между предните и задните крайници по време на бременността.

Физическите закони на аеродинамиката са безпощадни към кожните крила на Chiroptera. Тъй като мембраната се нуждае от четири опорни точки (разперените пръсти на предния крайник и съединяването със задния крак и опашката), прилепът е принуден да координира движенията на цялото си тяло, за да контролира полета. Птичето перо е автономна единица – птицата може да загуби част от перата си и пак да лети, докато едно малко скъсване на кожната ципа при прилепа променя цялото налягане и го приземява принудително. Този суров материален реализъм ни показва, че зад изящния нощен полет всъщност се крие огромно усилие за компенсиране на една доста тромава от инженерна гледна точка конструкция. В крайна сметка прилепите са оцелели не защото дизайнът им е перфектен, а защото са намерили пазарна ниша под прикритието на тъмнината, където конкуренцията от страна на птиците е минимална.

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