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Извънземната ДНК съществува, но няма да ви разкрие как изглежда нейният носител

/Поглед.инфо/ Вълната от медийни ентусиазми около така наречените извънземни мумии от Перу и Мексико за пореден път извади на повърхността стария въпрос за структурата на хипотетичния извънземен живот. Докато спекулациите за палеоконтакт и генно инженерство от древността пълнят жълтите издания, физическата реалност на лабораторните изследвания показва нещо доста по-прозаично. Анализите на наличните проби, геохимичните ограничения на междузвездната среда и биомеханиката на органичните структури сочат, че макар ДНК наистина да е универсален механизъм в космоса, нейното разчитане далеч не гарантира разбиране на извънземната анатомия.

Деж. редактор Александра Докова 12623 прочитания
Извънземната ДНК съществува, но няма да ви разкрие как изглежда нейният носител
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Пластилин, бобена паста и счупени физични закони

Когато лабораторното оборудване влезе в контакт с така наречените сензационни артефакти, романтиката обикновено приключва бързо. Подробният спектрометричен и ДНК анализ на тъканите от широко рекламираните мексикански мумии не разкри нищо извън познатата ни земна биосфера. Резултатите показаха сложна смес, в която преобладават органични растителни компоненти – предимно протеини от бобови култури – смесени със счупени костни фрагменти от различни сухоземни животни. Липсата на функционална мускулна система, съдова мрежа или вътрешни органи в тези конструкции е най-явното доказателство за фалшификация. Скелетът не е просто визуална декорация, а механична лостова система, предназначена да понася специфични натоварвания. Не можеш да сглобиш функциониращ организъм от произволни кости, без той да се срути под собствената си маса при първото опит за движение.

Това обаче повдига по-дълбокия, фундаментален въпрос, който вълнува изследователите от десетилетия: ако някой ден наистина се сблъскаме с биологичен обект от друг свят, какво всъщност очакваме да открием в неговата генетична матрица?

Биохимичният корсет на Вселената

Някои теоретици обичат да спекулират с алтернативни биохимии – силициеви организми, азотни бази или аммиачни разтворители. Астрофизичните данни и спектроскопските наблюдения на междузвездния прах обаче очертават съвсем различна картина. В газовите мъглявини и метеоритите редовно се откриват аминокиселини, пурини, пиримидини и захари. Космосът е буквално замърсен с градивните блокове на въглеродния живот. В същото време така наречените силани – силициевите аналози на въглеводородите – отсъстват в междузвездната среда. Причината е във физиката на химичната връзка: въглеродът формира стабилни, но същевременно гъвкави полимерни вериги при широк температурен диапазон, докато силицият прави твърде здрави връзки с кислорода, превръщайки се бързо в пясък или кварц.

Животът на базата на РНК и ДНК не е някакъв специфичен "земен патент", а просто най-ефективният термодинамичен път. РНК е единствената известна макромолекула, която съчетава способността да съхранява информация с тази да извършва автокатализа – тоест да ускорява собственото си възпроизводство. ДНК е просто нейна по-стабилна, "архивна" версия със премахната хидроксилна група, което я прави устойчива на хидролиза. Ето защо, ако в космоса съществува живот, той почти сигурно разчита на подобна нуклеинова киселина.

Ограниченията на палеонтологичния метод

Палеонтолозите отдавна са се научили да възстановяват цялостния вид на изчезнали организми въз основа на минимални данни. Класически пример е гигантопитекът, чиито размери и структура бяха първоначално анализирани само по няколко зъба. Този метод на сравнителната анатомия обаче работи единствено защото разполагаме с доказана филогенетична мрежа. Ние сравняваме зъба на гигантопитека с този на съвременния орангутан и екстраполираме биомеханичните ограничения върху скелета.

При извънземен организъм този подход е напълно неприложим. Текстът от палеонтологичните изследвания на докамбрийския период показва колко трудно е разчитането на форми, които нямат преки аналози в съвременната биосфера. Дори да разполагаме с пълната последователност от нуклеотиди на извънземен организъм, това няма да ни разкрие как изглежда той. Генът не е живописна скица, а химична инструкция за синтез на конкретен протеин.

Ако открием последователност, която кодира даден ензим, ние ще разберем каква каталитична функция изпълнява той на молекулярно ниво, но няма да имаме никаква представа дали този протеин изгражда кристална леща за око, гъвкава мембрана или токсичен секрет. В продължение на четири милиарда години независима еволюция на различна планета, естественият подбор би намерил съвсем различни инженерни решения на сходни екологични проблеми.

ДНК съществува навсякъде, където има органичен живот, но тя е просто универсален език, на който са написани милиарди напълно различни и несъвместими истории.

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