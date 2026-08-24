Кабалистични текстове, текстологичен анализ и трансформацията на Самаел в ангел на смъртта

/Поглед.инфо/ Трансформацията на иудео-християнските представи за отвъдното рядко следва права линия, а по-скоро наподобява сложна мрежа от административно-юридически метафори, пренесени върху небесна механика. Текстовият анализ на ранните апокрифи показва как фигурата на Самаел плавно се премества от позицията на небесен обвинител към персонификация на физическата смърт. Вместо приказни сблъсъци, тук виждаме сблъсък на филологически конструкции, политически метафори спрямо Римската империя и строги кабалистични опити да се обясни биологичният край на човека през призмата на религиозния правопорядок.

Археология на името и ранни текстологични източници

Филологическият произход на теофорното име Самаел (סַמָּאֵל) отвежда към арамейския корен sam'a (отрова или отвара) в комбинация с ел-формантата за божественост. Въпреки че популярните тълкувания масово залагат върху превода „Отровата на Бога“, в най-ранните арамейски фрагменти от Кумран (по-специално 4Q201) конструкцията функционира по-скоро като описателно наименование на функция, а не като лично име на самостоятелно божество.

В Гръцкия апокалипсис на Варух (III книга на Варух), датиран от изследователите между I и II век от н.е., Самаел за първи път се появява със специфична роля при посаждането на фаталното лозе в Едем. Текстът обаче не описва романтичен злодей, а работи със специфичен правен език. В ранноеврейската традиция ангелологията е стриктна бюрократична система: Бог е върховният съдия, а Самаел изпълнява длъжността на обвинител (Категор). В Мидраш Раба и Вавилонския Талмуд (трактат Сота 10b) тази роля е строго фиксирана в границите на божествения монотеизъм — обвинителят не притежава собствена автономия, той е просто инструмент, който регистрира простъпките и изисква съответното наказание.

Политическата метафора: Рим, Едом и преобразуването на ангела

Резкият завой в възприемането на Самаел настъпва след разрушаването на Втория храм през 70 г. от н.е. и потушаването на въстанието на Бар Кохба (132–135 г. от н.е.). В равинската мидрашка литература Римската империя започва систематично да се идентифицира с Едом и Исав. За да се обясни геополитическата трагедия и военното превъзходство на Рим, раввините вграждат политическата си реалност в небесната йерархия.

Според Ялкут Шимони (раздел 110) всеки народ притежава своя небесен покровител (Сар). Самаел е поставен начело на Едом (Рим). В този момент образът придобива ясно изразена негативна оцветка в еврейските текстове, защото всяко военно престъпление на римските легиони на терен се интерпретира като метафизично отражение на неговата функция. Това е чиста политическа теология, а не мистична поема. Архангел Михаил, определян като небесен защитник на Израел (в съответствие с Данаил 12:1), се превръща в негов пряк процесуален опонент в небесния съд. Ръкописите от този период съдържат стенографски по дух спорове: Михаил предявява доказателства за невиновност, а Самаел изброява провинения.