Кабалистични текстове, текстологичен анализ и трансформацията на Самаел в ангел на смъртта

Археология на името и ранни текстологични източници
Филологическият произход на теофорното име Самаел (סַמָּאֵל) отвежда към арамейския корен sam'a (отрова или отвара) в комбинация с ел-формантата за божественост. Въпреки че популярните тълкувания масово залагат върху превода „Отровата на Бога“, в най-ранните арамейски фрагменти от Кумран (по-специално 4Q201) конструкцията функционира по-скоро като описателно наименование на функция, а не като лично име на самостоятелно божество.
В Гръцкия апокалипсис на Варух (III книга на Варух), датиран от изследователите между I и II век от н.е., Самаел за първи път се появява със специфична роля при посаждането на фаталното лозе в Едем. Текстът обаче не описва романтичен злодей, а работи със специфичен правен език. В ранноеврейската традиция ангелологията е стриктна бюрократична система: Бог е върховният съдия, а Самаел изпълнява длъжността на обвинител (Категор). В Мидраш Раба и Вавилонския Талмуд (трактат Сота 10b) тази роля е строго фиксирана в границите на божествения монотеизъм — обвинителят не притежава собствена автономия, той е просто инструмент, който регистрира простъпките и изисква съответното наказание.
Политическата метафора: Рим, Едом и преобразуването на ангела
Резкият завой в възприемането на Самаел настъпва след разрушаването на Втория храм през 70 г. от н.е. и потушаването на въстанието на Бар Кохба (132–135 г. от н.е.). В равинската мидрашка литература Римската империя започва систематично да се идентифицира с Едом и Исав. За да се обясни геополитическата трагедия и военното превъзходство на Рим, раввините вграждат политическата си реалност в небесната йерархия.
Според Ялкут Шимони (раздел 110) всеки народ притежава своя небесен покровител (Сар). Самаел е поставен начело на Едом (Рим). В този момент образът придобива ясно изразена негативна оцветка в еврейските текстове, защото всяко военно престъпление на римските легиони на терен се интерпретира като метафизично отражение на неговата функция. Това е чиста политическа теология, а не мистична поема. Архангел Михаил, определян като небесен защитник на Израел (в съответствие с Данаил 12:1), се превръща в негов пряк процесуален опонент в небесния съд. Ръкописите от този период съдържат стенографски по дух спорове: Михаил предявява доказателства за невиновност, а Самаел изброява провинения.